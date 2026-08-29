Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Biógrafo revela relação do pai de Gilberto Gil com a ditadura

Tom Cardoso falou sobre contradições de Gilberto Gil, desejo de deixar a carreira e papel do cantor no tropicalismo

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:38

Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia
Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia Crédito: @solefotoitalia

O exílio de Gilberto Gil em Londres, entre 1969 e 1972, guarda uma contradição familiar pouco conhecida. Enquanto o cantor vivia fora do Brasil após ser preso pela ditadura militar, o pai dele, o médico Gil Moreira, não apenas apoiava o golpe de 1964 como comemorou a chegada do general Emílio Garrastazu Médici à presidência. A história é uma das revelações da nova biografia do artista, Nem Tanto Esotérico Assim, escrita por Tom Cardoso.

Gilberto Gil ao longo de sua carreira

Gilberto Gil — Domingo no Parque por Wikimedia Commons
Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Caetano Veloso formaram o quarteto Doces Bárbaros que saiu em turnê em 1976 por Reprodução
Gilberto Gil já empossado vereador por Salvador, em abril de 1989 por José Santos Melo/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Rita Lee por Divulgação
Gilberto Gil dividiu o palco com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, no ano de 1985, em São Paulo por Reprodução/Google Arts & Culture
Gilberto Gil e Jimmy Cliff no aeroporto por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Nana Caymmi foram namorados durante a década de 60 por Reprodução
Gilberto Gil, Preta Gil e Sandra Gadelha por Reprodução / Instagram
Flora Gil e Gilberto Gil no início da década de 80 por Arquivo Pessoal
Flora Gil e Gilberto Gil com o primeiro filho que tiveram juntos, Bem por Arquivo Pessoal
Casamento de Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução/Beti Niemeyer
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil e Pedro Gil por Reprodução
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil e Flora Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil, imortal da Academia Brasileira de Letras por Reprodução
Gilberto Gil e Gal Costa por Reprodução
Gilberto Gil surpreende ao revelar romance com Gal Costa por Reprodução/Beti Niemeyer
Gilberto Gil e Chico Buarque por Reprodução
Gilberto Gil e Chico Buarque por Reprodução
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Acervo MPB Bossa
Gilberto Gil e Nana Caymmi por Reprodução / Redes Sociais
Bono e Gilberto Gil em 2006 por Reprodução
Gilberto Gil e Rita Lee por Reprodução
O arcebisbispo emérito da Igreja Anglicana e Prêmio Nobel da Paz, 86 anos, veio algumas vezes à Bahia. A última vez em Salvador, em 2007, foi ao Camarote 2222, de Gilberto Gil, em plena folia do circuito Barra-Ondina
Maria Bethânia e Gilberto Gil por Reprodução/ Instagram
Gilberto Gil por @solefotoitalia
Gilberto Gil e Ivete Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Aos 83 anos, Gilberto Gil vem a Salvador para único show do São João 2026 por Elias Dantas/divulgação
Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia por @solefotoitalia
Apartamento de Gilberto Gil combina vista para o mar e localização entre as mais valorizadas do Rio por André Nazareth
Gilberto Gil em Tempo Rei por Pridia
Caetano Veloso ao lado de Gilberto Gil em uma de suas muitas visitas à Casa da Mãe por Reprodução/Redes Sociais
Aos 83 anos, Gilberto Gil vem a Salvador para festa de São João do Alô Alô Bahia por @solefoitalia
Apartamento de Gilberto Gil no Edifício Chopin combina vista para o mar, reforma premiada e localização entre as mais valorizadas do Rio por André Nazareth / Editora Globo
Gilberto Gil no Tiny Desk Brasil ao lado dos netos, Flor e Bento Gil por Reprodução/ Youtube
Gilberto faz homenagem à Preta no Instagram por Reprodução
Gilberto Gil e Preta Gil por Reprodução
Flora Gil e Gilberto Gil por Arquivo Pessoal
Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Redes Sociais
Gilberto Gil dividiu o palco com Luiz Gonzaga e Dominguinhos, no ano de 1985, em São Paulo por Reprodução/Google Arts & Culture
1 de 44
Gilberto Gil — Domingo no Parque por Wikimedia Commons

Em entrevista ao Metrópoles, o biógrafo contou que esse foi um dos episódios que mais o surpreenderam durante a pesquisa sobre a trajetória de Gil. A história ganhou tamanho peso para o autor que foi escolhida para abrir o livro.

Leia mais

Imagem - Zé Felipe revela estado em que encontrou Ana Castela em Barretos: ‘Meu Deus do céu’

Zé Felipe revela estado em que encontrou Ana Castela em Barretos: ‘Meu Deus do céu’

Imagem - Influenciador que expôs Neymar em leitura labial diz que foi vítima de ameaça de morte após polêmica

Influenciador que expôs Neymar em leitura labial diz que foi vítima de ameaça de morte após polêmica

Imagem - Presidente do Palmeiras, Leila Pereira acumula fortuna de R$ 4,9 bilhões e está entre as mulheres mais ricas do Brasil

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira acumula fortuna de R$ 4,9 bilhões e está entre as mulheres mais ricas do Brasil

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Brasileira se recusa a deixar BBB após expulsão e é retirada à força de reality

VÍDEO: Brasileira se recusa a deixar BBB após expulsão e é retirada à força de reality
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’ terá 3 grandes reviravoltas nos próximos capítulos; veja quais

‘Quem Ama Cuida’ terá 3 grandes reviravoltas nos próximos capítulos; veja quais
Imagem - Serviço de streaming aumenta preços no Brasil; veja os novos valores

Serviço de streaming aumenta preços no Brasil; veja os novos valores