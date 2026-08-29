ENTENDA

Biógrafo revela relação do pai de Gilberto Gil com a ditadura

Tom Cardoso falou sobre contradições de Gilberto Gil, desejo de deixar a carreira e papel do cantor no tropicalismo

MetrópoIes

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:38

Gilberto Gil vem a Salvador para show no Arraiá do Alô Alô Bahia Crédito: @solefotoitalia

O exílio de Gilberto Gil em Londres, entre 1969 e 1972, guarda uma contradição familiar pouco conhecida. Enquanto o cantor vivia fora do Brasil após ser preso pela ditadura militar, o pai dele, o médico Gil Moreira, não apenas apoiava o golpe de 1964 como comemorou a chegada do general Emílio Garrastazu Médici à presidência. A história é uma das revelações da nova biografia do artista, Nem Tanto Esotérico Assim, escrita por Tom Cardoso.

Gilberto Gil ao longo de sua carreira 1 de 44