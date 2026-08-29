Biógrafo revela relação do pai de Gilberto Gil com a ditadura

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MetrópoIes
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 20:38
O exílio de Gilberto Gil em Londres, entre 1969 e 1972, guarda uma contradição familiar pouco conhecida. Enquanto o cantor vivia fora do Brasil após ser preso pela ditadura militar, o pai dele, o médico Gil Moreira, não apenas apoiava o golpe de 1964 como comemorou a chegada do general Emílio Garrastazu Médici à presidência. A história é uma das revelações da nova biografia do artista, Nem Tanto Esotérico Assim, escrita por Tom Cardoso.
Gilberto Gil ao longo de sua carreira
Em entrevista ao Metrópoles, o biógrafo contou que esse foi um dos episódios que mais o surpreenderam durante a pesquisa sobre a trajetória de Gil. A história ganhou tamanho peso para o autor que foi escolhida para abrir o livro.