Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda receita prática de biscoito amanteigado com goiabada

Preparo leva poucos ingredientes, rende cerca de 35 unidades e fica pronto com poucos minutos no forno

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Biscoitos amanteigados com goiabada
Biscoitos amanteigados com goiabada Crédito: Cantador | Shutterstock

A receita para fazer biscoitos amanteigados é super simples. Com poucos ingredientes, é possível surpreender seus familiares e amigos com essa variação que leva recheio de goiabada. Crocantes por fora e macios por dentro, o preparo rende cerca de 35 biscoitos.

4 dicas práticas para acertar no ponto do biscoito amanteigado

Massa no ponto certo: Para garantir a textura amanteigada que derrete na boca, o segredo é não sovar a massa em excesso após incorporar a farinha por
Choque térmico: Levar os biscoitos moldados à geladeira por 15 minutos antes de assar ajuda a manter o formato ideal dentro do forno. por Reprodução
Atenção ao tempo: O ponto ideal de retirada do forno é quando a base do biscoito fica levemente dourada, mantendo o topo claro e macio. por Reprodução
Armazenamento correto: Para preservar a crocância por mais dias, guarde os biscoitos em recipientes de vidro ou potes herméticos bem vedados. por Reprodução
1 de 4
Massa no ponto certo: Para garantir a textura amanteigada que derrete na boca, o segredo é não sovar a massa em excesso após incorporar a farinha por

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo;

3 colheres de sopa de açúcar;

4 colheres de sopa de manteiga;

1 colher de chá de essência de baunilha;

40 gramas de goiabada cortada em cubinhos.

Modo de Preparo

Para começar, reúna todos os ingredientes. Em um recipiente, adicione a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha, misturando bem até obter uma massa homogênea.

Na sequência, separe a massa em quatro partes iguais e, sobre uma bancada lisa, modele cada porção em rolinhos de mesmo tamanho e espessura. Com o auxílio de uma faca, corte pedacinhos uniformes ao longo de cada rolinho.

Pegue os pedacinhos, molde-os com as mãos no formato de bolinhas e disponha-os em uma assadeira grande forrada com papel-manteiga, mantendo um espaço entre cada unidade. Utilize o dedo indicador para fazer cavidades no centro de cada biscoito, acrescente os cubinhos de goiabada nos furos e leve a assadeira à geladeira por 10 a 15 minutos.

Por fim, leve os biscoitos ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 15 minutos. Após o tempo de forno, deixe esfriar, desenforme e sirva.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer um bolo de limão macio com cobertura cremosa

Aprenda a fazer um bolo de limão macio com cobertura cremosa

Imagem - Iogurte natural cremoso: aprenda a fazer em casa e veja como usar o ingrediente em diferentes receitas

Iogurte natural cremoso: aprenda a fazer em casa e veja como usar o ingrediente em diferentes receitas

Imagem - Aprenda a fazer bolo de laranja fofinho de liquidificador com cobertura simples

Aprenda a fazer bolo de laranja fofinho de liquidificador com cobertura simples

Tags:

Receitas

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - O que comer à noite para dormir melhor? Veja 5 alimentos que podem ajudar no sono e na rotina antes de deitar

O que comer à noite para dormir melhor? Veja 5 alimentos que podem ajudar no sono e na rotina antes de deitar
Imagem - Universo coloca uma chance de ganhar mais dinheiro no caminho desses 3 signos hoje (4 de setembro)

Universo coloca uma chance de ganhar mais dinheiro no caminho desses 3 signos hoje (4 de setembro)