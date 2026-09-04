Aprenda receita prática de biscoito amanteigado com goiabada

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00
A receita para fazer biscoitos amanteigados é super simples. Com poucos ingredientes, é possível surpreender seus familiares e amigos com essa variação que leva recheio de goiabada. Crocantes por fora e macios por dentro, o preparo rende cerca de 35 biscoitos.
4 dicas práticas para acertar no ponto do biscoito amanteigado
1 xícara de chá de farinha de trigo;
3 colheres de sopa de açúcar;
4 colheres de sopa de manteiga;
1 colher de chá de essência de baunilha;
40 gramas de goiabada cortada em cubinhos.
Para começar, reúna todos os ingredientes. Em um recipiente, adicione a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha, misturando bem até obter uma massa homogênea.
Na sequência, separe a massa em quatro partes iguais e, sobre uma bancada lisa, modele cada porção em rolinhos de mesmo tamanho e espessura. Com o auxílio de uma faca, corte pedacinhos uniformes ao longo de cada rolinho.
Pegue os pedacinhos, molde-os com as mãos no formato de bolinhas e disponha-os em uma assadeira grande forrada com papel-manteiga, mantendo um espaço entre cada unidade. Utilize o dedo indicador para fazer cavidades no centro de cada biscoito, acrescente os cubinhos de goiabada nos furos e leve a assadeira à geladeira por 10 a 15 minutos.
Por fim, leve os biscoitos ao forno preaquecido a 200 ºC por cerca de 15 minutos. Após o tempo de forno, deixe esfriar, desenforme e sirva.