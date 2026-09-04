RECEITA

Aprenda receita prática de biscoito amanteigado com goiabada

Preparo leva poucos ingredientes, rende cerca de 35 unidades e fica pronto com poucos minutos no forno

Kamila Macedo

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Biscoitos amanteigados com goiabada Crédito: Cantador | Shutterstock

A receita para fazer biscoitos amanteigados é super simples. Com poucos ingredientes, é possível surpreender seus familiares e amigos com essa variação que leva recheio de goiabada. Crocantes por fora e macios por dentro, o preparo rende cerca de 35 biscoitos.

4 dicas práticas para acertar no ponto do biscoito amanteigado 1 de 4

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo;

3 colheres de sopa de açúcar;

4 colheres de sopa de manteiga;

1 colher de chá de essência de baunilha;

40 gramas de goiabada cortada em cubinhos.

Modo de Preparo

Para começar, reúna todos os ingredientes. Em um recipiente, adicione a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga e a essência de baunilha, misturando bem até obter uma massa homogênea.

Na sequência, separe a massa em quatro partes iguais e, sobre uma bancada lisa, modele cada porção em rolinhos de mesmo tamanho e espessura. Com o auxílio de uma faca, corte pedacinhos uniformes ao longo de cada rolinho.

Pegue os pedacinhos, molde-os com as mãos no formato de bolinhas e disponha-os em uma assadeira grande forrada com papel-manteiga, mantendo um espaço entre cada unidade. Utilize o dedo indicador para fazer cavidades no centro de cada biscoito, acrescente os cubinhos de goiabada nos furos e leve a assadeira à geladeira por 10 a 15 minutos.