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Crocante e sequinho: veja como fazer o biscoito de polvilho assado perfeito

Veja o passo a passo para fazer um biscoito leve, dourado e perfeito para o café da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 05:00

Biscoito de plvilho
Biscoito de plvilho Crédito: Odu Mazza | Shutterstock

Fazer um biscoito de polvilho assado, dourado e supercrocante é mais simples do que parece. Pronto em cerca de 20 minutos de forno, o petisco leva poucos ingredientes e combina perfeitamente com o café da tarde. O segredo da textura ideal está no preparo da massa: adicione a água fervente aos poucos até que ela fique cremosa e lisinha. Na hora de moldar, é importante deixar um espaço entre os biscoitos na assadeira, pois eles crescem bastante ao assar.

Biscoito de polvilho

Adicionar a água fervente aos poucos é o segredo para garantir uma massa lisa, cremosa e fácil de modelar. por Imagem: henrique ferrera | Shutterstock
Bastam 20 minutos no forno para garantir um biscoito levinho e supercrocante. por
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Adicionar a água fervente aos poucos é o segredo para garantir uma massa lisa, cremosa e fácil de modelar. por Imagem: henrique ferrera | Shutterstock

Ingredientes

500 g de polvilho azedo;

1 colher (rasa) de sobremesa de sal;

200 ml de água fervente;

200 ml de óleo;

200 ml de leite em temperatura ambiente;

1 ovo.

Modo de preparo

Para começar, reúna todos os ingredientes do biscoito de polvilho assado. Em uma vasilha grande, junte o polvilho azedo e o sal, misturando bem. Adicione metade da água fervente aos poucos, mexendo sem parar para escaldar o polvilho de forma uniforme.

Em seguida, acrescente metade do óleo e metade do leite, também gradualmente. Mexa a mistura com cuidado até obter uma farofa úmida, prestando atenção para a massa não amolecer demais neste ponto. Caso ainda precise ajustar a textura, adicione o restante dos líquidos (água, óleo e leite) aos poucos, misturando até atingir uma massa homogênea. Dependendo da marca do polvilho, pode não ser necessário usar todos os líquidos restantes.

Adicione o ovo na mistura e mexa até que a massa fique lisa, densa e bem cremosa, com uma consistência semelhante à de massa de bolo. Transfira todo o conteúdo para um saco de confeiteiro (ou um saco plástico resistente) e corte a ponta.

Por fim, modele os biscoitos direto em uma assadeira com a ajuda do saco de confeiteiro, fazendo tiras bem finas e garantindo o espaço de pelo menos um dedo entre cada um para não grudarem. Leve ao forno preaquecido a 220 ºC por aproximadamente 20 minutos, ou até que fiquem dourados por baixo. 

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Biscoito de Polvilho

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