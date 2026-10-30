Bisneta de Lula viraliza com tutorial de beleza nas redes: ‘Casa do biso’

Ana Lua, bisneta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou a atenção nas redes sociais após aparecer em um vídeo com um tutorial de beleza gravado no Palácio da Alvorada, em Brasília. A publicação ganhou repercussão pela espontaneidade da menina e pelo cenário inusitado: a residência oficial da Presidência da República, onde vive seu bisavô. A menina tem 9 anos e é filha de Bia Lula, neta do presidente. O vídeo apresenta um lado mais cotidiano e descontraído da família presidencial, distante dos compromissos políticos e das agendas oficiais que normalmente ocupam o espaço. A publicação também despertou a curiosidade de internautas sobre a pequena Ana Lua, que já havia aparecido em outros momentos de repercussão envolvendo a família. Recentemente, Bia Lula compartilhou um relato emocionante sobre a relação da filha com o presidente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que filha ficou emocionada ao saber que a campanha eleitoral de 2026 poderia ser a última disputa de Lula nas urnas. Segundo a mãe, a menina chorou e pediu para abraçar o bisavô ao receber a notícia. O relato foi publicado às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. A relação familiar também ganhou destaque durante a comemoração dos 81 anos de Lula, nessa quarta-feira (27/10), no Palácio da Alvorada. O evento reuniu apoiadores e aliados do presidente na residência oficial. Com o tutorial de beleza, Ana Lua acabou conquistando espaço nas redes sociais por um motivo diferente: a rotina de uma criança que, além de fazer parte de uma família conhecida nacionalmente, também compartilha momentos de sua infância. 🤳 Reprodução/Redes sociais