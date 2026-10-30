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Bisneta de Lula viraliza com tutorial de beleza nas redes: ‘Casa do biso’

Em vídeo, Analu usa prancha de cabelo da primeira-dama Janja

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:35

Analu acompanhou de perto campanha do bisavô
Analu acompanhou de perto campanha do bisavô Crédito: Reprodução | Instagram

Analua, bisneta de 9 anos do presidente Lula (PT), roubou a cena nas redes sociais ao

mostrar um tutorial de cabelo e maquiagem gravado no Palácio da Alvorada, que a pequena chama carinhosamente de “casa do biso”.

Bisneta de Lula viraliza em momento descontraído nas redes sociais

Neta de Lula aparece com Janja e o presidente por Reprodução | Instagram
Neta de Lula aparece com Janja e o presidente por Reprodução | Instagram
Neta de Lula aparece com Janja e o presidente por Reprodução | Instagram
Neta de Lula aparece com Janja e o presidente por Reprodução | Instagram
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Neta de Lula aparece com Janja e o presidente por Reprodução | Instagram

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@metropolesoficial

Ana Lua, bisneta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chamou a atenção nas redes sociais após aparecer em um vídeo com um tutorial de beleza gravado no Palácio da Alvorada, em Brasília. A publicação ganhou repercussão pela espontaneidade da menina e pelo cenário inusitado: a residência oficial da Presidência da República, onde vive seu bisavô. A menina tem 9 anos e é filha de Bia Lula, neta do presidente. O vídeo apresenta um lado mais cotidiano e descontraído da família presidencial, distante dos compromissos políticos e das agendas oficiais que normalmente ocupam o espaço. A publicação também despertou a curiosidade de internautas sobre a pequena Ana Lua, que já havia aparecido em outros momentos de repercussão envolvendo a família. Recentemente, Bia Lula compartilhou um relato emocionante sobre a relação da filha com o presidente. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela contou que filha ficou emocionada ao saber que a campanha eleitoral de 2026 poderia ser a última disputa de Lula nas urnas. Segundo a mãe, a menina chorou e pediu para abraçar o bisavô ao receber a notícia. O relato foi publicado às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais. A relação familiar também ganhou destaque durante a comemoração dos 81 anos de Lula, nessa quarta-feira (27/10), no Palácio da Alvorada. O evento reuniu apoiadores e aliados do presidente na residência oficial. Com o tutorial de beleza, Ana Lua acabou conquistando espaço nas redes sociais por um motivo diferente: a rotina de uma criança que, além de fazer parte de uma família conhecida nacionalmente, também compartilha momentos de sua infância. 🤳 Reprodução/Redes sociais

♬ som original - Metrópoles Oficial

No vídeo que circula, principalmente no TikTok, a pequena mostrou detalhes da sua produção de beleza e encantou os seguidores.

Até o nome da primeira-dama Janja foi envolvido na brincadeira. “Essa prancha é da Janja”, contou, ao passar a chapinha nos cabelos.

Filha de Bia Lula, filha de Lula, Analua e Janja costumam aparecer juntas em registros familiares, viagens e eventos no Palácio do Planalto.

Analua também tem uma relação próxima com o bisavô, e acompanhou o presidente em diferentes comícios e manifestações em apoio à campanha.

Durante a apuração dos votos do segundo turno, a pequena também apareceu várias vezes no colo do presidente, acompanhando de perto o resultado da votação.

Em 2024, Lula se emocionou ao falar publicamente sobre a bisneta durante a inauguração de uma fábrica de insulina em Nova Lima, em Minas Gerais. Analua tem diabetes tipo 1 e precisa usar insulina diariamente.

Tags:

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