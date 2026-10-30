Bisneta de Lula viraliza com tutorial de beleza nas redes: ‘Casa do biso’

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Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:35
Analua, bisneta de 9 anos do presidente Lula (PT), roubou a cena nas redes sociais ao
mostrar um tutorial de cabelo e maquiagem gravado no Palácio da Alvorada, que a pequena chama carinhosamente de “casa do biso”.
Bisneta de Lula viraliza em momento descontraído nas redes sociais
No vídeo que circula, principalmente no TikTok, a pequena mostrou detalhes da sua produção de beleza e encantou os seguidores.
Até o nome da primeira-dama Janja foi envolvido na brincadeira. “Essa prancha é da Janja”, contou, ao passar a chapinha nos cabelos.
Filha de Bia Lula, filha de Lula, Analua e Janja costumam aparecer juntas em registros familiares, viagens e eventos no Palácio do Planalto.
Analua também tem uma relação próxima com o bisavô, e acompanhou o presidente em diferentes comícios e manifestações em apoio à campanha.
Durante a apuração dos votos do segundo turno, a pequena também apareceu várias vezes no colo do presidente, acompanhando de perto o resultado da votação.
Em 2024, Lula se emocionou ao falar publicamente sobre a bisneta durante a inauguração de uma fábrica de insulina em Nova Lima, em Minas Gerais. Analua tem diabetes tipo 1 e precisa usar insulina diariamente.