LUTO NA TV

Bisneto revela como foram os últimos momentos de Laura Cardoso: 'Ela estava bem'

Fernando Faria contou que a atriz estava lúcida e passou os últimos dias bem antes de morrer aos 98 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:17

Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

O bisneto de Laura Cardoso, Fernando Faria, revelou como foram os últimos momentos da atriz, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em São Paulo. Durante o velório da artista, realizado na manhã desta terça-feira (18), ele contou que ela estava bem e lúcida antes de morrer.

Segundo Fernando, Laura morreu dormindo e de maneira tranquila, cercada por pessoas próximas. "Descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria, ao redor das pessoas que ela amava e que ela sempre gostou e cultivou esse relacionamento", contou, em conversa com jornalistas.

Laura Cardoso 1 de 25

O bisneto destacou que a atriz estava bem ainda no dia anterior à morte. "A Laura passou bem todos os dias, isso é o que mais impacta. Tanta idade, uma pessoa tão bem e lúcida... Mas é a vida, né? Ela se encerrou da melhor maneira possível. Se vocês acreditarem no que eu tô falando, ontem ela estava bem, descansou dormindo", afirmou.

A forma como Laura morreu também chamou a atenção de Fernando por corresponder a um desejo que a atriz já havia manifestado anos atrás. "Em 2014, ela comentou como seria uma maneira ideal [de morrer], ela disse dormindo. Ela faleceu dormindo", contou o bisneto.

'Laura Cardoso é eterna'

Emocionado durante o velório, Fernando também falou sobre o legado deixado pela atriz, que construiu uma carreira de mais de sete décadas no teatro, no cinema e na televisão. "Nossa estrela se foi, mas o seu legado continua e sempre continuará. Laura Cardoso é eterna. É lembrança viva, a mensagem diária pra gente de força, união, fé e trabalho. E é isso que a gente quer deixar na história dela", afirmou.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso 1 de 26

Para ele, a trajetória da atriz também foi marcada pela dedicação ao trabalho e pela vontade de viver. "O legado da Laura, pra mim, é toda a construção de trabalho, de vontade de viver, vontade de fazer acontecer, uma pessoa que não desistia nunca. Traz valor para o que faz, traz profundidade. É isso. É isso que fica. É isso que fica na memória. Como eu disse, uma memória presente", disse.

Velório de Laura Cardoso