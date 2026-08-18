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Bisneto revela como foram os últimos momentos de Laura Cardoso: 'Ela estava bem'

Fernando Faria contou que a atriz estava lúcida e passou os últimos dias bem antes de morrer aos 98 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:17

Laura Cardoso
Laura Cardoso Crédito: Reprodução/Facebook

O bisneto de Laura Cardoso, Fernando Faria, revelou como foram os últimos momentos da atriz, que morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em São Paulo. Durante o velório da artista, realizado na manhã desta terça-feira (18), ele contou que ela estava bem e lúcida antes de morrer.

Segundo Fernando, Laura morreu dormindo e de maneira tranquila, cercada por pessoas próximas. "Descansou em paz, feliz, do jeito que ela queria, ao redor das pessoas que ela amava e que ela sempre gostou e cultivou esse relacionamento", contou, em conversa com jornalistas.

Laura Cardoso

Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e família por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por TV Globo/Reprodução
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Divulgação
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso morreu aos 98 anos por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso e Susana Vieira por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
Laura Cardoso por Reprodução/Facebook
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Laura Cardoso por Reprodução/Facebook

O bisneto destacou que a atriz estava bem ainda no dia anterior à morte. "A Laura passou bem todos os dias, isso é o que mais impacta. Tanta idade, uma pessoa tão bem e lúcida... Mas é a vida, né? Ela se encerrou da melhor maneira possível. Se vocês acreditarem no que eu tô falando, ontem ela estava bem, descansou dormindo", afirmou.

A forma como Laura morreu também chamou a atenção de Fernando por corresponder a um desejo que a atriz já havia manifestado anos atrás. "Em 2014, ela comentou como seria uma maneira ideal [de morrer], ela disse dormindo. Ela faleceu dormindo", contou o bisneto.

'Laura Cardoso é eterna'

Emocionado durante o velório, Fernando também falou sobre o legado deixado pela atriz, que construiu uma carreira de mais de sete décadas no teatro, no cinema e na televisão. "Nossa estrela se foi, mas o seu legado continua e sempre continuará. Laura Cardoso é eterna. É lembrança viva, a mensagem diária pra gente de força, união, fé e trabalho. E é isso que a gente quer deixar na história dela", afirmou.

Relembre alguns papéis de Laura Cardoso

Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "A Grande Família" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso com Carmem em "Chocolate com Pimenta" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Caetana em "O Outro Lado do Paraíso" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Alice em "Duas Caras" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Francisquinha em "Como Uma Onda" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Soraya Nicolich em "Explode Coração" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Dorotéia em "Gabriela" por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso em "Sol Nascente" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso começou nas radionovelas, mas logo adaptou-se a atuar em frente às câmeras e fundiu a própria trajetória com a linha do tempo da história da televisão no país por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso teve início na adolescência, quando ela passou em um teste para uma radionovela na Rádio Cosmos, mas a decisão de ser atriz tem origem na infância por Reprodução/Instagram
Laura Cardoso como Isaura, em Mulheres de Areia (1993) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Donana, de Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Guiomar, em A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana, em Irmãos Coragem (1995) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta (2003) por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Laksmi Ananda, em 'Caminho das Índias' por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Dona Veridiana em "Flor do Caribe" por Reprodução/Globo
Laura Cardoso como Sinhana Coragem no remake da novela 'Irmãos Coragem' (Globo, 1995) por TV Globo
Laura Cardoso como Senhora dos Dois Mundos na minissérie 'Hoje é Dia de Maria' (Globo, 2005) por Renato Rocha Miranda/Globo
Laura Cardoso como Veridiana em 'Flor do Caribe' (Globo, 2013) por João Miguel Junior/TV Globo
Laura Cardoso em 'A Viagem' por Reprodução
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Laura Cardoso como Isaura em "Mulheres de Areia" por Reprodução/Globo

Para ele, a trajetória da atriz também foi marcada pela dedicação ao trabalho e pela vontade de viver. "O legado da Laura, pra mim, é toda a construção de trabalho, de vontade de viver, vontade de fazer acontecer, uma pessoa que não desistia nunca. Traz valor para o que faz, traz profundidade. É isso. É isso que fica. É isso que fica na memória. Como eu disse, uma memória presente", disse.

Velório de Laura Cardoso

O velório de Laura Cardoso acontece nesta terça-feira (18), no Funeral Home, em São Paulo. A cerimônia é reservada a familiares e amigos e tem previsão de encerramento às 14h. A atriz morreu aos 98 anos, de causas naturais. Viúva de Fernando Ballerini, a atriz deixa as filhas Fátima e Fernanda, além de netos e bisnetos.

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Laura Cardoso

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