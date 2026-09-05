Bispo Bruno Leonardo doa R$ 1 milhão para tratar pessoas com câncer durante evento e emociona milhares de fiéis

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:18
O Bispo Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC) durante um evento que reuniu milhares de pessoas em Fortaleza. O encontro, chamado "Visita do Profeta", foi realizado no dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.
A doação foi um dos principais momentos da programação, que contou ainda com orações, louvores e mensagens religiosas. O valor será destinado ao ICC, instituição que atua no atendimento e cuidado de pacientes com câncer no Ceará.
Bispo Bruno Leonardo
O anúncio ampliou o caráter social do encontro, que levou famílias, grupos de amigos e fiéis de diferentes lugares ao Centro de Eventos desde as primeiras horas do dia.
Conhecido por reunir milhões de seguidores nas redes sociais, Bruno Leonardo conduziu momentos de oração coletiva e mensagens voltadas à fé, esperança e enfrentamento de períodos difíceis.
Além da doação de R$ 1 milhão, os participantes receberam gratuitamente o "Mezuzá - Paz, Proteção e Prosperidade", entregue como lembrança simbólica do encontro.
A "Visita do Profeta" faz parte dos eventos presenciais realizados pelo Bispo Bruno Leonardo em diferentes cidades. Em Fortaleza, a programação foi marcada principalmente pela grande presença de público e pelo anúncio da doação milionária ao Instituto do Câncer do Ceará.