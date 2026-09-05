Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 1 milhão para tratar pessoas com câncer durante evento e emociona milhares de fiéis

Religioso anunciou doação ao Instituto do Câncer do Ceará durante encontro realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:18

Bruno Leonardo fará culto em Salvador
Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

O Bispo Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC) durante um evento que reuniu milhares de pessoas em Fortaleza. O encontro, chamado "Visita do Profeta", foi realizado no dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.

A doação foi um dos principais momentos da programação, que contou ainda com orações, louvores e mensagens religiosas. O valor será destinado ao ICC, instituição que atua no atendimento e cuidado de pacientes com câncer no Ceará.

Bispo Bruno Leonardo

Bispo Bruno Leonardo por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo faz doação à Mansão do Caminho por Reprodução/Instagram
Bruno Leonardo cumprimentou pacientes da instituição por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Leonardo falou com fiéis por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Leonardo falou com fiéis por Reprodução/ Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo doou R$ 500 mil para a Santa Casa de Misericórdia por Reprodução/ Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo doou R$ 100 mil para bebê em UTUI por Reprodução/Instagram
Após ser citado em investigação da PF, Bispo Bruno Leonardo doa R$ 500 mil a instituição baiana por Divulgação
Bispo Bruno Leonardo por Reprodução/Instagram
Bruno Leonardo desmente boatos de morte por Reprodução / Redes sociais
Bispo Bruno Leonardo lota Parque em Salvador por Reprodução / Redes sociais
Bruno Leonardo fará culto em Salvador por Divulgação
Evento com Bispo Bruno Leonardo atraiu multidão por Reprodução/Instagram
1 de 13
Bispo Bruno Leonardo por Divulgação

O anúncio ampliou o caráter social do encontro, que levou famílias, grupos de amigos e fiéis de diferentes lugares ao Centro de Eventos desde as primeiras horas do dia.

Conhecido por reunir milhões de seguidores nas redes sociais, Bruno Leonardo conduziu momentos de oração coletiva e mensagens voltadas à fé, esperança e enfrentamento de períodos difíceis.

Leia mais

Imagem - Bispo Bruno Leonardo explica o verdadeiro significado do 'não tenha medo' da Bíblia

Bispo Bruno Leonardo explica o verdadeiro significado do 'não tenha medo' da Bíblia

Imagem - Bispo Bruno Leonardo doa 7 toneladas de ração e R$ 50 mil após abrigo ficar sem comida para 400 animais

Bispo Bruno Leonardo doa 7 toneladas de ração e R$ 50 mil após abrigo ficar sem comida para 400 animais

Imagem - Bispo Bruno Leonardo anuncia doação milionária para o Hospital Irmã Dulce

Bispo Bruno Leonardo anuncia doação milionária para o Hospital Irmã Dulce

Além da doação de R$ 1 milhão, os participantes receberam gratuitamente o "Mezuzá - Paz, Proteção e Prosperidade", entregue como lembrança simbólica do encontro.

A "Visita do Profeta" faz parte dos eventos presenciais realizados pelo Bispo Bruno Leonardo em diferentes cidades. Em Fortaleza, a programação foi marcada principalmente pela grande presença de público e pelo anúncio da doação milionária ao Instituto do Câncer do Ceará.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'A gente sempre pode aprender algo com os outros, inclusive como não ser' - Apresentadora compartilha pensamento afiado sobre convivência
Imagem - Julio Iglesias é alvo de novas denúncias de agressão sexual feitas por ex-funcionárias

Julio Iglesias é alvo de novas denúncias de agressão sexual feitas por ex-funcionárias