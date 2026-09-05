SOLIDARIEDADE

Bispo Bruno Leonardo doa R$ 1 milhão para tratar pessoas com câncer durante evento e emociona milhares de fiéis

Religioso anunciou doação ao Instituto do Câncer do Ceará durante encontro realizado no Centro de Eventos, em Fortaleza

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:18

Bruno Leonardo fará culto em Salvador Crédito: Divulgação

O Bispo Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 1 milhão ao Instituto do Câncer do Ceará (ICC) durante um evento que reuniu milhares de pessoas em Fortaleza. O encontro, chamado "Visita do Profeta", foi realizado no dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.

A doação foi um dos principais momentos da programação, que contou ainda com orações, louvores e mensagens religiosas. O valor será destinado ao ICC, instituição que atua no atendimento e cuidado de pacientes com câncer no Ceará.

Bispo Bruno Leonardo 1 de 13

O anúncio ampliou o caráter social do encontro, que levou famílias, grupos de amigos e fiéis de diferentes lugares ao Centro de Eventos desde as primeiras horas do dia.

Conhecido por reunir milhões de seguidores nas redes sociais, Bruno Leonardo conduziu momentos de oração coletiva e mensagens voltadas à fé, esperança e enfrentamento de períodos difíceis.

Além da doação de R$ 1 milhão, os participantes receberam gratuitamente o "Mezuzá - Paz, Proteção e Prosperidade", entregue como lembrança simbólica do encontro.