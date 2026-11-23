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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:42
O bispo Bruno Leonardo mobilizou seus mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais após a passagem de uma tempestade devastadora pelo Rio Grande do Sul. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (23), o líder religioso fez uma oração pelos moradores de Tupanciretã, na Região Central do estado, e pediu ajuda para as famílias atingidas pelo temporal.
Durante a gravação, Bruno Leonardo mencionou as casas destruídas, as pessoas que perderam familiares e os moradores que ficaram feridos. Ele também pediu que pessoas dispostas a ajudar se mobilizem para oferecer alimentos, abrigo e recursos às vítimas.
Bispo Bruno Leonardo
"Neste momento, Pai, eu quero orar pelos moradores, meu Pai, da cidade de Tupanciretã, Senhor. Meu Deus, visita os lares que foram destruídos. Consola os corações que estão chorando, Pai, a perda de seus familiares. Estende as Tuas mãos sobre todos que estão feridos", disse.
Em outro trecho, o bispo pediu apoio aos moradores que enfrentam dificuldades para se reerguer após a tragédia. "Onde faltam alimentos, Pai, abrigo, recurso, levanta mãos generosas para ajudar. Dá força, meu Pai, aos trabalhadores, aos voluntários, a todos que estão lutando para reconstruir essa cidade", afirmou.
Ele também mencionou os estragos provocados pela tempestade e pediu que a população não perca a fé e a esperança. "A tempestade levou telhados, destruiu casas e deixou marcas profundas, Pai. Mas que ela não consiga levar a fé e a esperança desse povo", declarou.
Na legenda da publicação, Bruno Leonardo reforçou o pedido de orações pelas famílias atingidas. "Hoje oro por Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, e por cada família atingida pelas fortes chuvas. Que o Senhor console quem perdeu tanto, proteja quem está prestando. Convido a todos a orarmos por essa cidade", escreveu.
Temporal deixou milhares de pessoas fora de casa
Mais de 19 mil pessoas seguem fora de casa em Tupanciretã após a passagem de uma supercélula, fenômeno que provocou um rastro de destruição no município. O número representa 97% da população local, estimada em 20.005 habitantes pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de até 114 km/h durante o temporal. De acordo com a Defesa Civil, cinco pessoas morreram e outras 265 ficaram feridas. O boletim divulgado nesta segunda-feira (23) também contabiliza mais de 7,7 mil residências destelhadas.
Os danos não ficaram restritos a Tupanciretã. Ao todo, 44 municípios gaúchos registraram prejuízos em decorrência das chuvas que atingiram o estado entre sexta-feira (20) e sábado (21). O levantamento aponta ainda danos em 29 escolas, três estabelecimentos de saúde, quatro órgãos de infraestrutura pública e 19 estabelecimentos comerciais ou de serviços.
Entre as cidades mais atingidas, estão São Domingos do Sul, onde um vendaval afetou 1,4 mil pessoas; Lagoa Vermelha, com 820 pessoas prejudicadas e 200 casas danificadas; e Jari, onde 250 residências foram atingidas.