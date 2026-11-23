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Bispo Bruno Leonardo surge abalado nas redes sociais e faz apelo após tragédia: 'Consola os corações que estão chorando, Pai'

Religioso pediu orações e ajuda para moradores de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, onde temporal deixou cinco mortos, 265 feridos e mais de 19 mil pessoas fora de casa

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 14:42

Bispo Bruno Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O bispo Bruno Leonardo mobilizou seus mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais após a passagem de uma tempestade devastadora pelo Rio Grande do Sul. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (23), o líder religioso fez uma oração pelos moradores de Tupanciretã, na Região Central do estado, e pediu ajuda para as famílias atingidas pelo temporal.

Durante a gravação, Bruno Leonardo mencionou as casas destruídas, as pessoas que perderam familiares e os moradores que ficaram feridos. Ele também pediu que pessoas dispostas a ajudar se mobilizem para oferecer alimentos, abrigo e recursos às vítimas.

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"Neste momento, Pai, eu quero orar pelos moradores, meu Pai, da cidade de Tupanciretã, Senhor. Meu Deus, visita os lares que foram destruídos. Consola os corações que estão chorando, Pai, a perda de seus familiares. Estende as Tuas mãos sobre todos que estão feridos", disse.

Em outro trecho, o bispo pediu apoio aos moradores que enfrentam dificuldades para se reerguer após a tragédia. "Onde faltam alimentos, Pai, abrigo, recurso, levanta mãos generosas para ajudar. Dá força, meu Pai, aos trabalhadores, aos voluntários, a todos que estão lutando para reconstruir essa cidade", afirmou.

Ele também mencionou os estragos provocados pela tempestade e pediu que a população não perca a fé e a esperança. "A tempestade levou telhados, destruiu casas e deixou marcas profundas, Pai. Mas que ela não consiga levar a fé e a esperança desse povo", declarou.

Na legenda da publicação, Bruno Leonardo reforçou o pedido de orações pelas famílias atingidas. "Hoje oro por Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, e por cada família atingida pelas fortes chuvas. Que o Senhor console quem perdeu tanto, proteja quem está prestando. Convido a todos a orarmos por essa cidade", escreveu.

Temporal deixou milhares de pessoas fora de casa

Mais de 19 mil pessoas seguem fora de casa em Tupanciretã após a passagem de uma supercélula, fenômeno que provocou um rastro de destruição no município. O número representa 97% da população local, estimada em 20.005 habitantes pelo Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de até 114 km/h durante o temporal. De acordo com a Defesa Civil, cinco pessoas morreram e outras 265 ficaram feridas. O boletim divulgado nesta segunda-feira (23) também contabiliza mais de 7,7 mil residências destelhadas.

Os danos não ficaram restritos a Tupanciretã. Ao todo, 44 municípios gaúchos registraram prejuízos em decorrência das chuvas que atingiram o estado entre sexta-feira (20) e sábado (21). O levantamento aponta ainda danos em 29 escolas, três estabelecimentos de saúde, quatro órgãos de infraestrutura pública e 19 estabelecimentos comerciais ou de serviços.