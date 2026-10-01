HORA DO RANGO

Bisteca suína com brócolis fica pronta rapidinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Suje apenas a cesta da airfryer para preparar uma refeição completa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:30

Bisteca suína com brócolis Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem cozinha todo dia sabe que a melhor parte de uma receita é não ter aquela pilha gigante de louça esperando na pia depois de comer. Fazer carne de porco com legume tudo junto na mesma cesta da airfryer economiza tempo, gás e paciência, entregando um almoço completo e bem temperado.

O segredo aqui é só acertar o tempo de cada ingrediente para a carne não passar do ponto e o brócolis não queimar. A bisteca precisa de um calor inicial para selar por fora e ficar macia por dentro, enquanto o vegetal entra depois apenas para pegar aquele tostadinho crocante.

Veja como fazer bisteca suína com brócolis 1 de 10

O que você vai precisar:

2 bistecas suínas

1 brócolis limpo

Suco de meio limão

Azeite de oliva a gosto

Sal, alho em pó, páprica e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Passe o limão e os temperos secos nas bistecas, passe bem dos dois lados. Pré-aqueça a airfryer a 200°C por 3 minutinhos, coloque a carne no fundo do cesto e programe para assar por 15 minutos no total. Na metade do tempo, por volta dos 7 minutos, vire as bistecas para dourarem por igual.