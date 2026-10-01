Bisteca suína com brócolis fica pronta rapidinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:30
Quem cozinha todo dia sabe que a melhor parte de uma receita é não ter aquela pilha gigante de louça esperando na pia depois de comer. Fazer carne de porco com legume tudo junto na mesma cesta da airfryer economiza tempo, gás e paciência, entregando um almoço completo e bem temperado.
O segredo aqui é só acertar o tempo de cada ingrediente para a carne não passar do ponto e o brócolis não queimar. A bisteca precisa de um calor inicial para selar por fora e ficar macia por dentro, enquanto o vegetal entra depois apenas para pegar aquele tostadinho crocante.
Veja como fazer bisteca suína com brócolis
2 bistecas suínas
1 brócolis limpo
Suco de meio limão
Azeite de oliva a gosto
Sal, alho em pó, páprica e pimenta-do-reino a gosto
Passe o limão e os temperos secos nas bistecas, passe bem dos dois lados. Pré-aqueça a airfryer a 200°C por 3 minutinhos, coloque a carne no fundo do cesto e programe para assar por 15 minutos no total. Na metade do tempo, por volta dos 7 minutos, vire as bistecas para dourarem por igual.
Quando faltarem 8 minutos, tempere o brócolis à parte com um fio de azeite e uma pitada de sal, coloque os pedaços ao redor da carne e feche a cesta até o tempo acabar. Sirva em seguida, aproveitando o caldinho que fica no fundo.