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Bisteca suína com brócolis fica pronta rapidinho: veja como fazer uma receita deliciosa para o almoço

Suje apenas a cesta da airfryer para preparar uma refeição completa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:30

Bisteca suína com brócolis Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Quem cozinha todo dia sabe que a melhor parte de uma receita é não ter aquela pilha gigante de louça esperando na pia depois de comer. Fazer carne de porco com legume tudo junto na mesma cesta da airfryer economiza tempo, gás e paciência, entregando um almoço completo e bem temperado.

O segredo aqui é só acertar o tempo de cada ingrediente para a carne não passar do ponto e o brócolis não queimar. A bisteca precisa de um calor inicial para selar por fora e ficar macia por dentro, enquanto o vegetal entra depois apenas para pegar aquele tostadinho crocante.

Veja como fazer bisteca suína com brócolis

O que você vai precisar: Bisteca suína por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Brócolis limpo  por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Suco de meio limão por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Azeite de oliva a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: Sal, alho em pó, páprica e pimenta-do-reino a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Passe o limão e os temperos secos nas bistecas, passe bem dos dois lados.   por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Pré-aqueça a airfryer a 200°C por 3 minutinhos, coloque a carne no fundo do cesto e programe para assar por 15 minutos no total.   por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Na metade do tempo, por volta dos 7 minutos, vire as bistecas para dourarem por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Quando faltarem 8 minutos, tempere o brócolis à parte com um fio de azeite e uma pitada de sal, coloque os pedaços ao redor da carne e feche a cesta até o tempo acabar.   por Imagem gerada por inteligência artificial
Sirva em seguida, aproveitando o caldinho que fica no fundo. por Imagem gerada por inteligência artificial
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O que você vai precisar: Bisteca suína por Imagem gerada por inteligência artificial

  • O que você vai precisar:

2 bistecas suínas

1 brócolis limpo 

Suco de meio limão

Azeite de oliva a gosto

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Sal, alho em pó, páprica e pimenta-do-reino a gosto

  • Modo de preparo

Passe o limão e os temperos secos nas bistecas, passe bem dos dois lados. Pré-aqueça a airfryer a 200°C por 3 minutinhos, coloque a carne no fundo do cesto e programe para assar por 15 minutos no total. Na metade do tempo, por volta dos 7 minutos, vire as bistecas para dourarem por igual.

Quando faltarem 8 minutos, tempere o brócolis à parte com um fio de azeite e uma pitada de sal, coloque os pedaços ao redor da carne e feche a cesta até o tempo acabar. Sirva em seguida, aproveitando o caldinho que fica no fundo.

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