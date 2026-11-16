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Black Friday nos EUA: veja onde fazer compras e aproveitar descontos em Orlando e Kissimmee

Promoções começam antes de 27 de novembro e incluem outlets, shoppings de luxo e centros comerciais; região também oferece passeios para quem viaja em família

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:08

Compras em Kissimmee Crédito: Experience Kissimmee/Divulgação

A Black Friday nos Estados Unidos será realizada em 27 de novembro, mas quem pretende aproveitar as promoções em Orlando e Kissimmee não precisa esperar até a última sexta-feira do mês. Muitas lojas antecipam os descontos para a semana do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, celebrado em 26 de novembro.

Roupas, calçados, eletrônicos, bolsas e acessórios estão entre os produtos mais procurados pelos brasileiros que viajam à Flórida para fazer compras. A região da Flórida Central concentra outlets, shoppings de luxo e centros comerciais a céu aberto, com opções para diferentes orçamentos e perfis de consumidores.

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Para organizar o roteiro, uma das recomendações é escolher previamente os estabelecimentos que mais interessam e acompanhar os anúncios das marcas. Assim, é possível aproveitar as ofertas sem perder muito tempo com deslocamentos. As dicas são do Experience Kissimmee, autoridade oficial de turismo do Condado de Osceola, na Flórida.

Onde fazer compras em Orlando e Kissimmee

Entre os principais destinos de compras, está o Orlando Vineland Premium Outlets, localizado na Vineland Avenue. O centro comercial reúne marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger e Under Armour, além de lojas de bolsas, calçados e acessórios.

Outra opção é o Orlando International Premium Outlets, na International Drive, endereço bastante conhecido entre os turistas brasileiros. Os dois complexos têm algumas marcas em comum, mas também oferecem lojas diferentes. Consultar os diretórios antes da visita ajuda a identificar qual deles reúne os produtos desejados.

Para quem procura grifes e marcas internacionais de luxo, o The Mall at Millenia concentra lojas de alto padrão e restaurantes. Já o Disney Springs combina lojas de produtos licenciados da Disney, gastronomia e atrações de entretenimento.

Em Kissimmee, o Promenade at Sunset Walk oferece lojas, restaurantes e opções de lazer. Outra alternativa é Celebration, comunidade conhecida pelas boutiques, cafés e ruas arborizadas.

Natal em Orlando 1 de 12

Vale a pena chegar de madrugada?

Durante a Black Friday, outlets e shoppings costumam alterar os horários de funcionamento. Algumas lojas abrem mais cedo e oferecem descontos especiais por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.

Para quem procura um eletrônico específico ou um produto bastante disputado, acompanhar as ofertas divulgadas pelas marcas nos dias anteriores pode fazer diferença. Dependendo da promoção, chegar cedo aumenta as chances de encontrar o item desejado.

Já quem pretende fazer compras sem procurar um produto específico pode não precisar enfrentar filas antes do amanhecer. Uma estratégia é concentrar as visitas em um ou dois centros comerciais, em vez de tentar percorrer vários estabelecimentos no mesmo dia.

Também é importante consultar os horários especiais nos sites oficiais dos shoppings e outlets. Durante o Thanksgiving, algumas lojas podem permanecer fechadas.

Carro alugado ou aplicativo de transporte?

A escolha do transporte depende da quantidade de estabelecimentos que o turista pretende visitar e do volume de compras. Para famílias hospedadas em Kissimmee, alugar um carro pode facilitar o deslocamento entre outlets, shoppings e outras atrações, além de oferecer espaço para transportar as sacolas.

Quem optar por dirigir deve evitar deixar produtos à vista dentro do veículo, mesmo durante paradas rápidas. Também é recomendável reservar tempo extra para o trânsito e a procura por vagas, já que as vias próximas aos principais centros comerciais podem ficar mais movimentadas durante a Black Friday.

Os aplicativos de transporte são uma alternativa para quem pretende visitar apenas um shopping ou outlet. Nesse caso, é importante considerar que as tarifas podem variar de acordo com a distância e a demanda, especialmente nos horários de maior movimento.

Passeios para incluir no roteiro depois das compras

A viagem à Flórida também pode incluir atividades ao ar livre e atrações para toda a família. Em Kissimmee, o Boggy Creek Airboat Adventures oferece passeios de aerobarco por áreas alagadas da região.

Outra opção é o Wild Florida Adventure Park, que reúne passeios de aerobarco, encontros com animais e um safári realizado de carro.

Para quem prefere programas com restaurantes e entretenimento, o Disney Springs e o Promenade at Sunset Walk também podem entrar no roteiro. Já Celebration oferece cafés e restaurantes em um ambiente mais tranquilo para uma pausa entre as atividades.

Kissimmee como opção de hospedagem

Quem pretende combinar compras e visitas aos parques temáticos pode considerar Kissimmee como base para a viagem. A região conta com hotéis, resorts e mais de 30 mil casas de férias disponíveis para locação.

As opções incluem imóveis de diferentes tamanhos, com configurações que atendem desde famílias pequenas até grupos maiores. Algumas propriedades oferecem piscina privativa, lavanderia e áreas de convivência, comodidades que podem facilitar estadias mais longas.