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Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia em novela da Globo aos 11 anos

Filho dos atores interpreta Cayman II em cenas de flashback de ‘A Nobreza do Amor’, que vão ao ar nesta sexta-feira (2)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:27

Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia na Globo aos 11 anos em ‘A Nobreza do Amor’
Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia na Globo aos 11 anos em ‘A Nobreza do Amor’ Crédito: Reprodução

Aos 11 anos, Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, faz sua estreia em novelas da Globo nesta sexta-feira (2). O menino integra o elenco de ‘A Nobreza do Amor’, em uma participação que marca seu primeiro trabalho na teledramaturgia da emissora onde os pais iniciaram a carreira.

Na trama, Bless interpreta Cayman II durante cenas ambientadas no passado do reino de Batanga. O personagem aparece ainda criança ao lado de José, vivido por Arthur Ferreira, em uma sequência que envolve um dos elementos simbólicos da história.

O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O Rancho da Montanha pertence ao casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
O Rancho da Montanha pertence ao casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
O Rancho da Montanha pertence ao casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
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O Rancho da Montanha pertence ao casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram

Os dois percorrem os jardins do palácio até chegarem ao baobá sagrado, onde encontram uma adaga cravada no tronco. Curiosos, os meninos tentam retirar a arma, mas nenhum dos dois consegue cumprir o desafio.

A estreia foi acompanhada de perto por Giovanna. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que ficou emocionada ao ver o filho seguindo um caminho artístico por escolha própria.

“Agora é a vez dele de viver essa história. A nossa é estar por perto, apoiando e torcendo muito”, afirmou a atriz.

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Bless já vinha se aproximando da área artística antes da estreia na televisão. O garoto faz aulas de teatro e também participou do filme ‘Makunaíma XXI’, releitura contemporânea do clássico de Mário de Andrade, que ainda não tem data de lançamento.

A participação em ‘A Nobreza do Amor’ também cria uma conexão especial com a trajetória dos pais, que começaram suas carreiras na Globo. Na novela, Bless divide cenas com outros nomes do elenco e aparece em uma fase importante da história de Cayman II.

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