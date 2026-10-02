Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia em novela da Globo aos 11 anos

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Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 14:27
Aos 11 anos, Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, faz sua estreia em novelas da Globo nesta sexta-feira (2). O menino integra o elenco de ‘A Nobreza do Amor’, em uma participação que marca seu primeiro trabalho na teledramaturgia da emissora onde os pais iniciaram a carreira.
Na trama, Bless interpreta Cayman II durante cenas ambientadas no passado do reino de Batanga. O personagem aparece ainda criança ao lado de José, vivido por Arthur Ferreira, em uma sequência que envolve um dos elementos simbólicos da história.
O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank
Os dois percorrem os jardins do palácio até chegarem ao baobá sagrado, onde encontram uma adaga cravada no tronco. Curiosos, os meninos tentam retirar a arma, mas nenhum dos dois consegue cumprir o desafio.
A estreia foi acompanhada de perto por Giovanna. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz contou que ficou emocionada ao ver o filho seguindo um caminho artístico por escolha própria.
“Agora é a vez dele de viver essa história. A nossa é estar por perto, apoiando e torcendo muito”, afirmou a atriz.
Bless já vinha se aproximando da área artística antes da estreia na televisão. O garoto faz aulas de teatro e também participou do filme ‘Makunaíma XXI’, releitura contemporânea do clássico de Mário de Andrade, que ainda não tem data de lançamento.
A participação em ‘A Nobreza do Amor’ também cria uma conexão especial com a trajetória dos pais, que começaram suas carreiras na Globo. Na novela, Bless divide cenas com outros nomes do elenco e aparece em uma fase importante da história de Cayman II.