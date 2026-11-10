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Blogueirinha acusa João Vicente de tentar barrar pergunta sobre Gracyanne e dispara: 'Fique na tua!'

Apresentadora afirmou que o ator pediu para retirar do roteiro uma pergunta sobre os rumores de affair com a musa fitness

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 09:59

Blogueirinha e João Vicente de Castro
Blogueirinha e João Vicente de Castro Crédito: Reprodução/Instagram

Blogueirinha acusou o ator e apresentador João Vicente de Castro de tentar interferir no roteiro do 'Blogueirinha Entrevista' para impedir uma pergunta sobre os rumores de affair entre ele e Gracyanne Barbosa. O desabafo aconteceu durante a edição exibida na segunda-feira (9), no Multishow, e terminou com um recado direto: "Fique na tua!".

Durante a conversa, Blogueirinha questionou Gracyanne sobre os boatos de envolvimento com João Vicente, que ganharam repercussão em outubro de 2025. A influenciadora negou que os dois tenham namorado. "Nunca namoramos", afirmou.

João Vicente e Gracyanne Barbosa

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
João Vicente e Gracyanne Barbosa por Reprodução
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
Gracyanne Barbosa nos Stories do Instagram: ... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/gracyanne-se-pronuncia-apos-lesao-e-fala-sobre-futuro-na-danca-dos-famosos-141985?loc=hp-secAgendadas-1&cpid=txt por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
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Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

Na sequência, a apresentadora revelou que o assunto teria sido vetado do roteiro a pedido do próprio ator. Ela também questionou por que ele teria tido acesso ao material, já que não seria responsável pelo programa.

"Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita? Não sei por que o roteiro chegou até ele, porque ele não é meu chefe. O Porta dos Fundos é a produtora que faz. Ele não tem nada a ver com meu roteiro. É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, pra Globo, para o Grupo Globo, tá?", declarou.

Blogueirinha

Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha e Patricia Abravanel no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Blogueirinha se separou por Reprodução
Juliette no De Frente com a Blogueirinha por Reprodução I YouTube
Luísa Sonza revela em entrevista a Blogueirinha que Whindersson pediu perdão e diz que Chico Moedas 'não é importante' por Reprodução
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Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução

"Então, não quero que nada passe por ele, porque se a entrevistada aqui não falou nada que eu não posso falar, por que é que o João Vicente vai falar alguma coisa que eu não posso falar? Então, da próxima vez, João Vicente, fique na tua, tá bom?! E não manda a minha equipe de roteirista falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou e faço pior, tá bom?", disparou.

Blogueirinha cita Marina Ruy Barbosa

O desabafo não terminou nos rumores envolvendo Gracyanne. A apresentadora também comentou os comentários sobre um possível interesse amoroso de João Vicente em Marina Ruy Barbosa, depois que o ator saiu em defesa da atriz em meio à repercussão de uma polêmica envolvendo blogueiras.

"Tu viu esse negócio dele querer pegar Marina Ruy Barbosa? Ele defendendo, só que aí a Gabriela Pugliesi falou: 'Está defendendo porque quer pegar'. Não, claro que não [pegou], tu acha que a Marina vai dar confiança? Tu acha que ela vai dar? Não, claro que não. A menina é perfeita, gente, pelo amor de Deus", comentou.

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