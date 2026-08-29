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Blogueirinha alfineta Anitta durante estreia de quadro no Estrelas da Casa

Humorista fez referência à cantora durante sua chegada ao reality e ainda brincou sobre colocar o nome de Ana Clara na ‘boca do sapo’

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 17:45

Blogueirinha
Blogueirinha Crédito: Reprodução

Blogueirinha chegou ao Estrelas da Casa neste sábado (29) e não perdeu a oportunidade de fazer uma de suas tradicionais provocações. Durante a estreia do quadro "Fora do Tom", a humorista fez uma referência a Anitta ao falar sobre o figurino escolhido para participar da atração.

A brincadeira aconteceu durante uma conversa com Ana Clara no Centro de Treinamento do reality. Blogueirinha afirmou que também precisou ter a roupa aprovada antes de participar da dinâmica. "Inclusive, eu tive que pedir também para aprovarem o meu look, sabia?", disse.

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Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude
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Anitta reúne famosos em festa de aniversário de 33 anos por Reprodução/Instagram @iude

Ana Clara entrou na brincadeira e quis saber se Anitta, que é conselheira do Estrelas da Casa, havia dado o aval para a produção escolhida pela humorista. "Aprovou meu look. Não pode look infantil, né?", respondeu Blogueirinha.

A provocação faz referência a um comentário de Anitta no dia da estreia do programa. Durante sua participação no reality, a cantora analisou os figurinos dos competidores e chamou atenção para produções que poderiam transmitir uma imagem mais infantil.

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Blogueirinha ainda continuou a brincadeira ao lado dos participantes dos grupos Pop e Pagode. Ana Clara comentou que as roupas usadas pelos presentes não estavam com aparência de "15 anos", e a humorista perguntou se algum dos competidores tinha essa idade. Bruno Gadiol entrou na brincadeira e respondeu que sim.

‘Boca do sapo’

Anitta também foi lembrada em outro momento da conversa. Blogueirinha disse que colocaria o nome de Ana Clara na "boca do sapo", fazendo referência a uma sugestão feita anteriormente pela cantora envolvendo Junior.

A participação marca a estreia do "Fora do Tom", nova dinâmica comandada por Blogueirinha no Estrelas da Casa. O quadro será exibido na noite deste sábado (29), após a novela Quem Ama Cuida.

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