Blogueirinha na Globo: veja detalhes do novo programa da apresentadora

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:07
A Blogueirinha, personagem criada pelo ator e influenciador Bruno Matos, é a nova contratada da Globo. A apresentadora vai comandar um programa inédito no Multishow e no Globoplay, marcando uma nova fase na carreira após o sucesso das entrevistas que viralizaram na DiaTV.
A atração será exibida ao vivo semanalmente e terá convidados especiais, que serão entrevistados com o conhecido humor ácido da personagem. O programa também contará com plateia no estúdio, em um formato que aposta na interação com o público.
Blogueirinha
Para Bruno Matos, o novo projeto representa um passo importante na carreira. Ao falar sobre a estreia na nova emissora, ele afirmou que sentia necessidade de crescer profissionalmente e relacionou a mudança também ao seu momento pessoal: “Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado com o meu emocional. Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem”.
O programa terá direção de Vlad Nascimento, roteiro de Célio Porto e produção do Porta dos Fundos.
Antes de chegar à Globo, Blogueirinha ganhou destaque na DiaTV, onde comandava entrevistas que frequentemente viralizavam nas redes sociais. Bruno Matos anunciou sua saída da emissora digital em janeiro de 2026, após o encerramento de seu contrato fixo com a empresa de Rafa Dias.