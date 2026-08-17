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Blogueirinha na Globo: veja detalhes do novo programa da apresentadora

Personagem de Bruno Matos estreia atração semanal ao vivo no Multishow e no Globoplay, com convidados e plateia no estúdio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:07

Blogueirinha se separou
Blogueirinha se separou Crédito: Reprodução

A Blogueirinha, personagem criada pelo ator e influenciador Bruno Matos, é a nova contratada da Globo. A apresentadora vai comandar um programa inédito no Multishow e no Globoplay, marcando uma nova fase na carreira após o sucesso das entrevistas que viralizaram na DiaTV.

A atração será exibida ao vivo semanalmente e terá convidados especiais, que serão entrevistados com o conhecido humor ácido da personagem. O programa também contará com plateia no estúdio, em um formato que aposta na interação com o público.

Blogueirinha

Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha na novela "Blogueirinha, A Burra" por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha e Patricia Abravanel no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Blogueirinha por Reprodução/Instagram
Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução/Instagram
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Majur no 'De Frente com Blogueirinha' por Reprodução/Redes Sociais
Andressa Urach no 'De Frente Com Blogueirinha' por Reprodução
Blogueirinha se separou por Reprodução
Juliette no De Frente com a Blogueirinha por Reprodução I YouTube
Luísa Sonza revela em entrevista a Blogueirinha que Whindersson pediu perdão e diz que Chico Moedas 'não é importante' por Reprodução
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Blogueirinha no Show do Milhão por Reprodução

Para Bruno Matos, o novo projeto representa um passo importante na carreira. Ao falar sobre a estreia na nova emissora, ele afirmou que sentia necessidade de crescer profissionalmente e relacionou a mudança também ao seu momento pessoal: “Essa nova fase no Multishow, na TV, numa nova emissora, representa mais um degrau na minha carreira, onde eu sentia a necessidade de crescer profissionalmente, e isso está ligado com o meu emocional. Estou feliz com esse projeto, é o maior da minha vida e estou entrando de cabeça nele. Espero que todos gostem”.

O programa terá direção de Vlad Nascimento, roteiro de Célio Porto e produção do Porta dos Fundos.

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Antes de chegar à Globo, Blogueirinha ganhou destaque na DiaTV, onde comandava entrevistas que frequentemente viralizavam nas redes sociais. Bruno Matos anunciou sua saída da emissora digital em janeiro de 2026, após o encerramento de seu contrato fixo com a empresa de Rafa Dias.

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