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Boca de 09 tem conta banida após fazer live com mulheres exibindo as partes íntimas

Live com participação de mulheres reuniu mais de 200 mil seguidores simultâneos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:02

Boca de 09 ficou conhecido por publicar conteúdos obscenos nas redes sociais
Boca de 09 ficou conhecido por publicar conteúdos de humor e obscenos nas redes sociais Crédito: Reprodução | YouTube

O influenciador baiano Vinícius Oliveira Santos, conhecido como Boca de 09, de 18 anos, teve sua conta banida no TikTok definitivamente após a repercussão de uma transmissão ao vivo realizada na madrugada desta sexta-feira (30).

A live que reuniu mais de 200 mil seguidores simultâneos teve a participação de mulheres exibindo as partes íntimas durante a transmissão.

Influenciador baiano Boca de 09

Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução
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Influenciador baiano Boca de 09 por Reprodução

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Após o acesso ao perfil, Boca de 09 usou os Stories do Instagram para exibir uma captura de tela da notificação enviada pela plataforma. No entanto, ao acessar a conta do Instagram do influenciador, também não é possível acessá-la, porque provavelmente também está banida.

De acordo com aviso do TikTok, a conta foi banida permanentemente por causa de violações das Diretrizes da Comunidade. No entanto, o influenciador afirmou acreditar que o banimento tenha sido provocado por denúncias de outros criadores de conteúdo, supostamente incomodados com o desempenho de seu alcance de primeiro lugar no ranking da plataforma, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Boca de 09 teria tido também prejuízo financeiro causado pela suspensão da conta, porque não conseguiu sacar os valores acumulados com as transmissões ao vivo, segundo a coluna.

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Influenciador Baiano

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