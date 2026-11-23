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Kaíky Almeida
Agência Correio
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:19
Um avião que, durante anos, fez parte da rotina de um aeroporto paulista está prestes a ganhar uma nova função, desta vez longe das operações aéreas. Um Boeing 737-200 que pertenceu à antiga VASP será instalado em um complexo turístico de Pedreira, no interior de São Paulo, após ser doado pela concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
A aeronave era utilizada em treinamentos da equipe técnica do aeroporto. Agora, a proposta da Prefeitura é transformar o avião em mais um atrativo para quem visita o município, recuperando também uma lembrança ligada à história local.
A iniciativa foi discutida em uma reunião realizada em 12 de novembro, nas dependências de Viracopos. Participaram do encontro o prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro; o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Leonardo Cirino; e o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.
Avião da VASP será atração turística em Pedreira (SP)
A doação foi realizada pela Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária que administra o aeroporto de Campinas. O Boeing 737-200 havia pertencido à VASP e estava sendo utilizado como estrutura de apoio para treinamentos da equipe técnica.
Com a transferência, a aeronave deverá integrar o Complexo Turístico do Morro do Cristo, um dos espaços escolhidos pela administração municipal para receber o novo atrativo.
O local exato de instalação, porém, ainda não foi definido. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Departamento de Projetos, trabalha na escolha do ponto adequado para receber o avião.
A proposta também envolve a recuperação de uma memória da cidade. Segundo o prefeito Fábio Polidoro, Pedreira já teve outra aeronave que se tornou conhecida como ponto de visitação.
A chegada do Boeing representa uma oportunidade de aproximar novamente a história da aviação do cotidiano turístico de Pedreira.
A antiga VASP marcou diferentes gerações de passageiros brasileiros e teve aeronaves de modelos variados em sua frota. A história da companhia também está presente em outros municípios, como mostra o caso de uma aeronave da VASP retirada do Aeroporto de Salvador, que permaneceu estacionada no terminal baiano durante anos antes de ser transportada para o interior do Paraná.
Em Pedreira, a intenção é dar ao antigo Boeing uma finalidade diferente daquela que teve em Viracopos. Em vez de servir aos treinamentos aeroportuários, o avião deverá fazer parte de um espaço voltado à visitação.
O Complexo Turístico do Morro do Cristo foi escolhido para abrigar a aeronave. A instalação, entretanto, ainda depende da definição do local exato dentro da estrutura.
O anúncio foi recebido pela administração municipal como uma oportunidade de ampliar os atrativos turísticos da cidade e recuperar uma lembrança que já fez parte da paisagem local.
Em declaração divulgada durante o anúncio, o prefeito Fábio Polidoro agradeceu aos envolvidos na articulação da doação e afirmou que a iniciativa representa tanto uma nova opção de visitação quanto o resgate de parte da história de Pedreira.
A expectativa é que o Boeing 737-200 volte a integrar a paisagem do município, desta vez com uma função turística. A data de instalação e os detalhes sobre a transferência ainda não foram informados.