TURISMO

Boeing 737, que pertenceu à VASP, será instalado em complexo turístico e deve resgatar lembrança histórica da aviação

Aeronave Boeing 737-200 era utilizado em treinamentos técnicos no Aeroporto de Viracopos e agora terá uma nova finalidade.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 19:19

Boeing 737-200 que pertenceu à antiga companhia aérea VASP será instalado no Complexo Turístico do Morro do Cristo, em Pedreira, no interior de São Paulo, após doação da concessionária responsável pelo Aeroporto de Viracopos. Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Pedreira

Um avião que, durante anos, fez parte da rotina de um aeroporto paulista está prestes a ganhar uma nova função, desta vez longe das operações aéreas. Um Boeing 737-200 que pertenceu à antiga VASP será instalado em um complexo turístico de Pedreira, no interior de São Paulo, após ser doado pela concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

A aeronave era utilizada em treinamentos da equipe técnica do aeroporto. Agora, a proposta da Prefeitura é transformar o avião em mais um atrativo para quem visita o município, recuperando também uma lembrança ligada à história local.

A iniciativa foi discutida em uma reunião realizada em 12 de novembro, nas dependências de Viracopos. Participaram do encontro o prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro; o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, Leonardo Cirino; e o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

Avião da VASP será atração turística em Pedreira (SP) 1 de 6

Avião terá novo endereço

A doação foi realizada pela Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária que administra o aeroporto de Campinas. O Boeing 737-200 havia pertencido à VASP e estava sendo utilizado como estrutura de apoio para treinamentos da equipe técnica.

Com a transferência, a aeronave deverá integrar o Complexo Turístico do Morro do Cristo, um dos espaços escolhidos pela administração municipal para receber o novo atrativo.

O local exato de instalação, porém, ainda não foi definido. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Departamento de Projetos, trabalha na escolha do ponto adequado para receber o avião.

A proposta também envolve a recuperação de uma memória da cidade. Segundo o prefeito Fábio Polidoro, Pedreira já teve outra aeronave que se tornou conhecida como ponto de visitação.

Memória da antiga VASP

A chegada do Boeing representa uma oportunidade de aproximar novamente a história da aviação do cotidiano turístico de Pedreira.

A antiga VASP marcou diferentes gerações de passageiros brasileiros e teve aeronaves de modelos variados em sua frota. A história da companhia também está presente em outros municípios, como mostra o caso de uma aeronave da VASP retirada do Aeroporto de Salvador, que permaneceu estacionada no terminal baiano durante anos antes de ser transportada para o interior do Paraná.

Em Pedreira, a intenção é dar ao antigo Boeing uma finalidade diferente daquela que teve em Viracopos. Em vez de servir aos treinamentos aeroportuários, o avião deverá fazer parte de um espaço voltado à visitação.

Morro do Cristo receberá atração

O Complexo Turístico do Morro do Cristo foi escolhido para abrigar a aeronave. A instalação, entretanto, ainda depende da definição do local exato dentro da estrutura.

O anúncio foi recebido pela administração municipal como uma oportunidade de ampliar os atrativos turísticos da cidade e recuperar uma lembrança que já fez parte da paisagem local.

Em declaração divulgada durante o anúncio, o prefeito Fábio Polidoro agradeceu aos envolvidos na articulação da doação e afirmou que a iniciativa representa tanto uma nova opção de visitação quanto o resgate de parte da história de Pedreira.