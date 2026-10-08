SAÚDE

Boldo, chá-verde e outras bebidas parecem inofensivas: consumo excessivo pode trazer riscos ao fígado e exige atenção

Quantidade, concentração e características individuais ajudam a explicar por que uma bebida natural nem sempre é livre de riscos.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:05

Diferentes tipos de chá podem exigir atenção quando consumidos em excesso ou por períodos prolongados. Crédito: Freepik

Uma xícara de chá costuma carregar uma imagem de bebida simples e natural, mas isso não significa que qualquer erva possa ser consumida livremente. Algumas opções populares exigem atenção, principalmente quando entram na rotina em grandes quantidades ou durante períodos prolongados.

A lista apresentada pela Clínica Gastrolife inclui desde plantas menos conhecidas, como kava-kava e confrei, até bebidas comuns, como chá-verde, boldo e camomila. Os possíveis efeitos variam de acordo com a planta, a concentração e a forma de consumo.

Chás para imunidade 1 de 5

O próprio material faz uma ressalva importante já que não existe uma quantidade única que permita separar, em todos os casos, uma dose segura de uma potencialmente tóxica. A concentração das substâncias também pode mudar conforme a erva, a temperatura da água e o tempo de infusão.

Chás que exigem atenção

Entre as plantas citadas está o confrei (Symphytum officinale). Segundo a Gastrolife, a erva contém alcaloides pirrolizidínicos associados a danos hepáticos, incluindo fibrose e cirrose.

Outra é a kava-kava (Piper methysticum), conhecida pelos efeitos relaxantes. O material relaciona seu consumo à toxicidade hepática e afirma que a planta já esteve associada a casos de hepatite fulminante e insuficiência hepática.

O chá-verde também aparece, mas com uma diferença importante: o alerta se refere ao excesso, especialmente às altas concentrações de catequinas encontradas em suplementos concentrados.

Boldo também está na lista

O boldo (Peumus boldus) chama atenção justamente pela fama de ser usado com a intenção de “desintoxicar” o organismo. De acordo com a publicação, doses elevadas podem ter efeito contrário e apresentar toxicidade para o fígado.

A erva-de-São-João (Hypericum perforatum) também merece atenção. Além da possibilidade de sobrecarregar o fígado mencionada pelo material, a planta pode interagir com diferentes medicamentos e modificar a metabolização hepática.

No caso da camomila, o alerta está relacionado ao consumo em grandes quantidades e por períodos prolongados. A publicação afirma que relatos de toxicidade hepática são raros e associa o risco a componentes presentes em determinadas variedades.

Uso prolongado importa

Cáscara-sagrada, chapéu-de-couro, espinheira-santa e cavalinha completam a relação. Em comum, os alertas apresentados envolvem principalmente uso inadequado, altas doses ou consumo por períodos prolongados.

A cáscara-sagrada, utilizada como laxante natural, pode estar relacionada a inflamação hepática quando usada por muito tempo ou em doses elevadas. O chapéu-de-couro também é citado como uma planta que pode ser prejudicial ao fígado quando utilizada inadequadamente ou durante longos períodos.

Para a espinheira-santa, a publicação alerta tanto para o excesso quanto para possíveis interações com medicamentos metabolizados pelo fígado. Já a cavalinha contém pequenas quantidades de alcaloides e, segundo o material, seu uso prolongado também pode reduzir os níveis de vitamina B1.

Natural não elimina riscos

Um dos pontos centrais é que a resposta ao consumo não é igual para todas as pessoas. Além das diferenças individuais, a quantidade de substâncias ativas encontrada em uma infusão pode variar conforme o preparo.