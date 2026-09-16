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Bolinho de arroz crocante e super fácil de fazer: aprenda o truque para não desmanchar

Dê nova vida ao arroz dormido com petiscos crocantes por fora e macios por dentro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:30

Imagem Edicase Brasil
Bolinho de arroz recheado com queijo Crédito: Shutterstock

O bolinho de arroz é a prova definitiva de que sobras na geladeira podem virar um petisco delicioso. Essa receita aproveita o arroz do dia anterior para criar bolinhos dourados, fáceis e crocantes.

Veja como preparar um bolinho de arroz crocante

O bolinho de arroz é a prova definitiva de que sobras na geladeira podem virar um petisco delicioso por Pexels
Essa receita aproveita o arroz do dia anterior para criar bolinhos dourados, fáceis e crocantes por Imagem gerada por IA
Primeiro, comece amassando parte do arroz em uma tigela funda com um garfo, deixando alguns grãos inteiros para garantir uma textura agradável ao morder por Pexels
Em seguida, adicione ovo, queijo ralado, cheiro-verde e farinha de trigo aos poucos por Pexels
Essa liga é importante para que a massa fique modelável sem grudar nas mãos por Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
Podendo ser moldados em formato de bolinhas, eles podem ser fritos em óleo quente até dourarem ou preparados de forma mais leve na airfryer, pincelados com um toque de óleo por
Ingredientes: arroz do dia anterior (sobras), ovo, queijo ralado, cheiro-verde, farinha de trigo (adicionada aos poucos), óleo (para fritar ou para pincelar no preparo na airfryer) por
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O bolinho de arroz é a prova definitiva de que sobras na geladeira podem virar um petisco delicioso por Pexels

Primeiro, comece amassando parte do arroz em uma tigela funda com um garfo, deixando alguns grãos inteiros para garantir uma textura agradável ao morder.

Em seguida, adicione ovo, queijo ralado, cheiro-verde e farinha de trigo aos poucos. Essa liga é importante para que a massa fique modelável sem grudar nas mãos.

Leia mais

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Receita rápida de macarrão em uma panela só: veja o passo a passo para salvar o almoço de domingo

Podendo ser moldados em formato de bolinhas, eles podem ser fritos em óleo quente até dourarem ou preparados de forma mais leve na airfryer, pincelados com um toque de óleo.

Ingredientes

Arroz do dia anterior (sobras)

Ovo

Queijo ralado

Cheiro-verde

Farinha de trigo (adicionada aos poucos)

Óleo (para fritar ou para pincelar no preparo na airfryer)

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