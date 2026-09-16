HORA DO RANGO

Bolinho de arroz crocante e super fácil de fazer: aprenda o truque para não desmanchar

Dê nova vida ao arroz dormido com petiscos crocantes por fora e macios por dentro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:30

Bolinho de arroz recheado com queijo Crédito: Shutterstock

O bolinho de arroz é a prova definitiva de que sobras na geladeira podem virar um petisco delicioso. Essa receita aproveita o arroz do dia anterior para criar bolinhos dourados, fáceis e crocantes.

Veja como preparar um bolinho de arroz crocante 1 de 7

Primeiro, comece amassando parte do arroz em uma tigela funda com um garfo, deixando alguns grãos inteiros para garantir uma textura agradável ao morder.

Em seguida, adicione ovo, queijo ralado, cheiro-verde e farinha de trigo aos poucos. Essa liga é importante para que a massa fique modelável sem grudar nas mãos.

Podendo ser moldados em formato de bolinhas, eles podem ser fritos em óleo quente até dourarem ou preparados de forma mais leve na airfryer, pincelados com um toque de óleo.

Ingredientes

Arroz do dia anterior (sobras)

Ovo

Queijo ralado

Cheiro-verde

Farinha de trigo (adicionada aos poucos)