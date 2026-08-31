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Bolinho de chuva sequinho por fora e fofinho por dentro tem gostinho de infância e é perfeito para dias frios

Clássico fica pronto em poucos minutos e leva ingredientes simples que muita gente já tem em casa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:59

Óleo na temperatura certa é o principal segredo: se estiver frio, o bolinho absorve gordura; quente demais, ele queima por fora antes de cozinhar por dentro
Óleo na temperatura certa é o principal segredo: se estiver frio, o bolinho absorve gordura; quente demais, ele queima por fora antes de cozinhar por dentro Crédito: Reprodução

A chuva forte que atingiu Salvador nesta segunda-feira (31) combina com uma receita que atravessa gerações: o bolinho de chuva. Quentinho, coberto com açúcar e canela e acompanhado de café ou chocolate quente, o doce pode ser preparado rapidamente em casa.

Apesar de simples, alguns cuidados fazem diferença no resultado. A massa não pode ficar líquida demais e a temperatura do óleo precisa ser controlada para que o bolinho cozinhe por dentro sem queimar por fora.

6 passos para que o seu bolinho de chuva fique sequinho e crocante

Sirva logo depois de fritar. O bolinho de chuva fica mais crocante e sequinho enquanto ainda está fresco e quentinho por Reprodução
Depois de fritar, retire os bolinhos com uma escumadeira e deixe o excesso de óleo escorrer antes de passar no açúcar e na canela por Reprodução
A massa deve ficar consistente e cair lentamente da colher. Se estiver líquida demais, o resultado pode ficar mais encharcado por Reprodução
Faça bolinhos pequenos para que a massa cozinhe rapidamente no centro enquanto a parte externa fica dourada e crocante por Reprodução
Óleo na temperatura certa é o principal segredo: se estiver frio, o bolinho absorve gordura; quente demais, ele queima por fora antes de cozinhar por dentro por Reprodução
Não coloque muitos bolinhos de uma vez. Isso reduz a temperatura do óleo e pode deixar a fritura mais gordurosa e menos sequinha por Reprodução
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Sirva logo depois de fritar. O bolinho de chuva fica mais crocante e sequinho enquanto ainda está fresco e quentinho por Reprodução

Bolinho de chuva

Ingredientes

* 2 ovos

* 1/2 xícara de açúcar

* 1 xícara de leite

* 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo, aproximadamente

* 1 colher de sopa de fermento químico em pó

* 1 pitada de sal

* Óleo para fritar

* 1/2 xícara de açúcar para finalizar

* 1 colher de chá de canela em pó

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Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos e o açúcar. Acrescente o leite e o sal e mexa novamente.

Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa cremosa e consistente. Ela deve ficar firme o suficiente para cair lentamente da colher, e não escorrer como uma massa líquida.

Acrescente o fermento por último e misture delicadamente.

Aqueça o óleo em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo. Evite fazer bolinhos muito grandes, pois eles podem dourar rapidamente por fora e permanecer crus no centro.

Frite poucas unidades de cada vez, virando quando necessário, até que estejam douradas por todos os lados. Retire e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo.

Misture o açúcar com a canela e passe os bolinhos ainda mornos nessa mistura.

Como deixar o bolinho de chuva sequinho e evitar que fique cru

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Um dos principais segredos está na temperatura do óleo. Se estiver frio, a massa absorve muita gordura e o bolinho fica encharcado. Se estiver quente demais, a superfície escurece antes que o interior cozinhe.

Outro cuidado é controlar o tamanho. Porções pequenas cozinham mais uniformemente e ajudam a conseguir o contraste esperado: casquinha dourada por fora e massa macia e fofinha no centro.

Também não é indicado acrescentar farinha em excesso. Uma massa muito pesada pode resultar em bolinhos duros depois de fritos.

Tempo de preparo: cerca de 25 minutos

Rendimento: aproximadamente 25 bolinhos

Dificuldade: fácil

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