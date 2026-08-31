Bolinho de chuva sequinho por fora e fofinho por dentro tem gostinho de infância e é perfeito para dias frios

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08:59
A chuva forte que atingiu Salvador nesta segunda-feira (31) combina com uma receita que atravessa gerações: o bolinho de chuva. Quentinho, coberto com açúcar e canela e acompanhado de café ou chocolate quente, o doce pode ser preparado rapidamente em casa.
Apesar de simples, alguns cuidados fazem diferença no resultado. A massa não pode ficar líquida demais e a temperatura do óleo precisa ser controlada para que o bolinho cozinhe por dentro sem queimar por fora.
6 passos para que o seu bolinho de chuva fique sequinho e crocante
Ingredientes
* 2 ovos
* 1/2 xícara de açúcar
* 1 xícara de leite
* 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo, aproximadamente
* 1 colher de sopa de fermento químico em pó
* 1 pitada de sal
* Óleo para fritar
* 1/2 xícara de açúcar para finalizar
* 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em uma tigela, misture os ovos e o açúcar. Acrescente o leite e o sal e mexa novamente.
Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa cremosa e consistente. Ela deve ficar firme o suficiente para cair lentamente da colher, e não escorrer como uma massa líquida.
Acrescente o fermento por último e misture delicadamente.
Aqueça o óleo em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo. Evite fazer bolinhos muito grandes, pois eles podem dourar rapidamente por fora e permanecer crus no centro.
Frite poucas unidades de cada vez, virando quando necessário, até que estejam douradas por todos os lados. Retire e coloque sobre papel-toalha para eliminar o excesso de óleo.
Misture o açúcar com a canela e passe os bolinhos ainda mornos nessa mistura.
Como deixar o bolinho de chuva sequinho e evitar que fique cru
Um dos principais segredos está na temperatura do óleo. Se estiver frio, a massa absorve muita gordura e o bolinho fica encharcado. Se estiver quente demais, a superfície escurece antes que o interior cozinhe.
Outro cuidado é controlar o tamanho. Porções pequenas cozinham mais uniformemente e ajudam a conseguir o contraste esperado: casquinha dourada por fora e massa macia e fofinha no centro.
Também não é indicado acrescentar farinha em excesso. Uma massa muito pesada pode resultar em bolinhos duros depois de fritos.
Tempo de preparo: cerca de 25 minutos
Rendimento: aproximadamente 25 bolinhos
Dificuldade: fácil