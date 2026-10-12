GASTRONOMIA

Bolo brasileiro entra para o top 5 dos melhores de chocolate do mundo; veja ranking completo

Tradicional sobremesa de brigadeiro conquistou a quinta posição em lista internacional que reúne receitas de dez países

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:48

Bolo de brigadeiro Crédito: Shutterstock

Um dos doces mais populares das festas de aniversário brasileiras acaba de ganhar reconhecimento internacional. O bolo de brigadeiro foi eleito o quinto melhor bolo de chocolate do mundo em um ranking divulgado pelo TasteAtlas, plataforma especializada em gastronomia e na avaliação de pratos tradicionais de diferentes países.

A receita brasileira conquistou uma posição de destaque entre sobremesas de países conhecidos pela tradição na confeitaria, como Itália, Áustria e Estados Unidos.

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Feito com massa de chocolate e generosas camadas de recheio e cobertura de brigadeiro, o bolo costuma ser finalizado com chocolate granulado. A combinação é uma das mais presentes em aniversários, comemorações familiares e confeitarias brasileiras.

O primeiro lugar da classificação ficou com o Kladdkaka, da Suécia, conhecido pela consistência densa e pelo interior úmido e macio. Na segunda posição aparece a Chocotorta, sobremesa argentina preparada em camadas, seguida pela Torta Caprese, da Itália, tradicionalmente feita com chocolate e amêndoas.

O Molten Chocolate Cake, dos Estados Unidos, conhecido pelo recheio de chocolate derretido, conquistou a quarta colocação, imediatamente à frente do bolo de brigadeiro brasileiro.

A lista também inclui outras especialidades europeias e americanas, mostrando como o chocolate ganhou diferentes interpretações na confeitaria ao redor do mundo.

Confira o ranking dos dez melhores bolos de chocolate do mundo, segundo o TasteAtlas:

1. Kladdkaka — Suécia

2. Chocotorta — Argentina

3. Torta Caprese — Itália

4. Molten Chocolate Cake — Estados Unidos

5. Bolo de brigadeiro — Brasil

6. Torta Garash — Bulgária

7. Mississippi Mud Pie — Estados Unidos

8. Torta Tenerina — Itália

9. Sacher-Torte — Áustria

10. Torta Setteveli — Itália