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Bolo de aipim com coco de liquidificador: veja como fazer receita prática e cremosa

O preparo leva apenas 8 ingredientes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:00

Bolo de aipim com coco é uma ótima opção para o café da tarde
Bolo de aipim com coco de liquidificador  Crédito: Shutterstock

Um bolo caseiro é sempre uma excelente opção para o café da tarde, para o lanche ou para reunir a família. Esta receita de bolo de aipim traz um toque especial ao incluir coco na massa, tornando o resultado ainda mais saboroso por meio dessa combinação clássica.

O preparo se destaca pela praticidade, já que utiliza o liquidificador e requer apenas oito ingredientes. O resultado final é um bolo extremamente cremoso para impressionar quem for provar.

Dicas para preparar um bolo de aipim perfeito

Utilize o aipim ralado e escorrido, retirando o excesso de líquido para a massa não ficar pesada. por Shutterstock
Evite exagerar nos líquidos para o bolo não ficar solado, já que o aipim é naturalmente úmido. por Marina Silva/CORREIO
Evite abrir o forno antes do tempo para garantir um bolo macio. por Paula Fróes/ CORREIO
Tanto a mandioca fresca quanto a congelada funcionam, desde que estejam bem preparadas por Shutterstock
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Utilize o aipim ralado e escorrido, retirando o excesso de líquido para a massa não ficar pesada. por Shutterstock

Ingredientes

- 1 kg de aipim;

- 1 xícara (chá) de leite;

- 200 ml de leite de coco;

- 200 g de manteiga;

- 3 ovos;

- 2 xícaras (chá) de açúcar;

- 100 g de coco ralado e desidratado;

- 1 pitada de sal.

Modo de preparo

Após descascar o aipim, lave em água corrente e passe pelo ralador grosso. Em seguida, escorra para remover todo o excesso de líquido.

No liquidificador, adicione a quantidade indicada de aipim ralado, leite, leite de coco e manteiga. Bata até atingir uma consistência uniforme. Acrescente os ovos, o açúcar, o coco ralado desidratado e a pitada de sal. Bata novamente até incorporar todos os ingredientes.

Despeje a massa em uma forma previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 230 °C por aproximadamente 45 minutos. Aguarde esfriar, desenforme, decore com coco ralado por cima e está pronto para saborear.

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