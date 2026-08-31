Bolo de aipim com coco de liquidificador: veja como fazer receita prática e cremosa

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Kamila Macedo
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:00
Um bolo caseiro é sempre uma excelente opção para o café da tarde, para o lanche ou para reunir a família. Esta receita de bolo de aipim traz um toque especial ao incluir coco na massa, tornando o resultado ainda mais saboroso por meio dessa combinação clássica.
O preparo se destaca pela praticidade, já que utiliza o liquidificador e requer apenas oito ingredientes. O resultado final é um bolo extremamente cremoso para impressionar quem for provar.
Dicas para preparar um bolo de aipim perfeito
Ingredientes
- 1 kg de aipim;
- 1 xícara (chá) de leite;
- 200 ml de leite de coco;
- 200 g de manteiga;
- 3 ovos;
- 2 xícaras (chá) de açúcar;
- 100 g de coco ralado e desidratado;
- 1 pitada de sal.
Modo de preparo
Após descascar o aipim, lave em água corrente e passe pelo ralador grosso. Em seguida, escorra para remover todo o excesso de líquido.
No liquidificador, adicione a quantidade indicada de aipim ralado, leite, leite de coco e manteiga. Bata até atingir uma consistência uniforme. Acrescente os ovos, o açúcar, o coco ralado desidratado e a pitada de sal. Bata novamente até incorporar todos os ingredientes.
Despeje a massa em uma forma previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 230 °C por aproximadamente 45 minutos. Aguarde esfriar, desenforme, decore com coco ralado por cima e está pronto para saborear.