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Bolo de AirFryer fica pronto super rápido, não tem risco de queimar e fica bem molhadinho por dentro e com casquinha por fora

Receita fácil leva ingredientes simples, fica pronta rapidamente e combina uma massa úmida com uma camada levemente crocante na superfície

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:00

Quer aquela casquinha dourada por fora? Polvilhe uma fina camada de açúcar sobre a massa antes de levar o bolo à AirFryer
Quer aquela casquinha dourada por fora? Polvilhe uma fina camada de açúcar sobre a massa antes de levar o bolo à AirFryer Crédito: Reprodução

Fazer bolo na AirFryer pode ser uma saída para quem quer uma sobremesa rápida sem precisar ligar o forno. Nesta versão de chocolate, o segredo é controlar o tempo de cozimento para que a parte externa forme uma casquinha enquanto o centro permanece macio e úmido.

O resultado lembra um bolo bem chocolatudo, com o meio molhadinho, mas sem ficar cru. A receita é ideal para uma forma pequena que caiba dentro do cesto da AirFryer. Os demais sabores tradicionais de bolo também podem ser feitos.

Dicas para não solar seu bolo feito na Airfryer

Deixe o bolo descansar por 10 minutos após sair da AirFryer. Além de facilitar o desenforme, isso ajuda a manter o interior macio e a casquinha perfeita por Reprodução
Formas escuras costumam dourar mais rápido. Se o topo estiver ficando muito escuro, reduza a temperatura nos minutos finais por Reprodução
Para um bolo fofinho e úmido, retire quando o palito sair com algumas migalhas. Esperar secar totalmente pode deixar a massa ressecada por Reprodução
Quer aquela casquinha dourada por fora? Polvilhe uma fina camada de açúcar sobre a massa antes de levar o bolo à AirFryer por Reprodução
O segredo para não queimar é usar temperatura moderada. Em muitos casos, 160 °C assa melhor e de forma mais uniforme que 180 °C por Reprodução
Não abra a AirFryer a todo momento. A perda de calor pode atrapalhar o crescimento e a textura do bolo por Reprodução
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Deixe o bolo descansar por 10 minutos após sair da AirFryer. Além de facilitar o desenforme, isso ajuda a manter o interior macio e a casquinha perfeita por Reprodução

Bolo de Airfryer

Ingredientes

* 2 ovos

* 1/2 xícara de açúcar

* 3 colheres de sopa de manteiga derretida

* 1/2 xícara de leite

* 1/2 xícara de chocolate em pó 50% cacau

* 3/4 de xícara de farinha de trigo

* 1 colher de chá de fermento químico em pó

* 80 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até a mistura ficar bem homogênea. Acrescente a manteiga derretida e o leite e misture novamente.

Adicione o chocolate em pó e a farinha de trigo aos poucos. Mexa somente até obter uma massa uniforme. Por último, coloque o fermento e o chocolate meio amargo picado e incorpore delicadamente.

Despeje a massa em uma forma pequena, de aproximadamente 15 cm de diâmetro, untada com manteiga e farinha.

Preaqueça a AirFryer a 160 °C por cerca de 3 minutos. Coloque a forma no cesto e asse a 160 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos.

O ponto é importante para conseguir o efeito molhadinho: espete um palito no centro e retire quando ele ainda sair com algumas migalhas úmidas. Se esperar o palito ficar completamente seco, o bolo pode perder a textura cremosa.

Depois de retirar da AirFryer, espere cerca de 10 minutos antes de cortar. Esse descanso ajuda o interior a terminar de firmar sem ressecar.

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Para formar a casquinha

A combinação de açúcar, ovos e chocolate ajuda a criar uma superfície fina e levemente crocante. Também é importante não assar em temperatura muito baixa e não cobrir a forma durante o preparo.

Tempo de preparo: cerca de 35 minutos

Rendimento: 6 porções

Temperatura: 160 °C

Forma indicada: aproximadamente 15 cm de diâmetro

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