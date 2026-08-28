RECEITA

Bolo de banana de liquidificador fica fofinho, é super fácil de fazer e fica pronto em poucos minutos

Receita leva ingredientes simples, dispensa batedeira e é uma opção prática para o café da manhã ou da tarde

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 19:00

Crédito: Shutterstock

Quem procura uma receita rápida, gostosa e que não exige muita habilidade na cozinha pode apostar no bolo de banana de liquidificador. A massa fica pronta em poucos minutos e praticamente todo o trabalho é feito pelo aparelho.

Além de ajudar a aproveitar aquelas bananas que já estão bem maduras na fruteira, a receita leva ingredientes comuns e pode ganhar um toque especial de canela.

Bolo de banana de liquidificador

Ingredientes

* 4 bananas maduras

* 3 ovos

* 1/2 xícara de óleo

* 1 xícara de açúcar

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 1 colher de sopa de fermento em pó

* 1 colher de chá de canela em pó

* 1 pitada de sal

* Açúcar e canela para finalizar

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Modo de preparo

Coloque no liquidificador três bananas, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até formar uma mistura homogênea.

Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo aos poucos, misturando até a massa ficar uniforme. Junte a canela e a pitada de sal. Por último, coloque o fermento e mexa delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Corte a banana restante em rodelas ou tiras e distribua por cima. Finalize com um pouco de açúcar misturado com canela.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 a 45 minutos. O tempo pode variar de acordo com o forno, por isso vale fazer o teste do palito antes de retirar.