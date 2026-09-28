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Bolo de café simples e fofinho: aprenda a preparar com poucos ingredientes

Com uma textura macia e sabor marcante, esta receita une o café e o chocolate em um preparo super prático

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:45

Bolo de café
Esse bolo de café fofinho e saboroso pode conquistar até quem não é fã da bebida Crédito: Cesarz | Shutterstock

Este bolo de café tem poucos ingredientes e é muito fácil de preparar. A receita leva apenas ovos, óleo, açúcar, café solúvel, chocolate em pó, farinha de trigo, fermento e água quente.

Com uma textura fofinha e sabor acentuado, esse bolo agrada tanto aos verdadeiros amantes da bebida quanto àqueles que costumam dispensar o café.

Delícias de café

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock
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O café possui benefícios nutricionais significativos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
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A cafeteira elétrica deve ser desligada após o uso (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cookie de Nutella e Café Expresso/ Sobrê por Marina Silva/ CORREIO
Frappuccino de Nutella e Croque Monsier/ Lar Café Bistrô por Marina Silva/ CORREIO
1 de 10
Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock

Ingredientes

3 ovos;

1 xícara (chá) de óleo;

1 xícara e meia (chá) de açúcar refinado;

1 xícara (chá) de água quente;

6 colheres (sopa) de café solúvel;

Meia xícara (chá) de chocolate em pó;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada;

1 colher (chá) de fermento em pó.

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea.

Transfira a preparação para um recipiente, adicione o café solúvel, o chocolate em pó e a água quente, mexendo delicadamente com um fouet.

Acrescente a farinha de trigo e continue misturando para incorporar ar à massa. Em seguida, coloque o fermento em pó.

Despeje a massa em uma forma untada, de preferência uma redonda, com dimensões de 24 cm por 10 cm e furo central.

Leve ao forno médio-baixo (180°C), previamente aquecido, por cerca de 45 minutos. Verifique o ponto com o teste do palito antes de retirar. Após ficar morno, está pronto para servir. 

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