Bolo de café simples e fofinho: aprenda a preparar com poucos ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:45
Este bolo de café tem poucos ingredientes e é muito fácil de preparar. A receita leva apenas ovos, óleo, açúcar, café solúvel, chocolate em pó, farinha de trigo, fermento e água quente.
Com uma textura fofinha e sabor acentuado, esse bolo agrada tanto aos verdadeiros amantes da bebida quanto àqueles que costumam dispensar o café.
Delícias de café
3 ovos;
1 xícara (chá) de óleo;
1 xícara e meia (chá) de açúcar refinado;
1 xícara (chá) de água quente;
6 colheres (sopa) de café solúvel;
Meia xícara (chá) de chocolate em pó;
2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada;
1 colher (chá) de fermento em pó.
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea.
Transfira a preparação para um recipiente, adicione o café solúvel, o chocolate em pó e a água quente, mexendo delicadamente com um fouet.
Acrescente a farinha de trigo e continue misturando para incorporar ar à massa. Em seguida, coloque o fermento em pó.
Despeje a massa em uma forma untada, de preferência uma redonda, com dimensões de 24 cm por 10 cm e furo central.
Leve ao forno médio-baixo (180°C), previamente aquecido, por cerca de 45 minutos. Verifique o ponto com o teste do palito antes de retirar. Após ficar morno, está pronto para servir.