Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:00
Gisele Bündchen colocou uma versão diferente do clássico bolo de cenoura entre as receitas de seu livro “Nutrir: receitas simples para corpo e alma”. O preparo troca ingredientes tradicionais por opções como farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco.
A receita também não leva farinha de trigo nem açúcar refinado. Para adoçar a massa, a preparação utiliza xarope de bordo (maple syrup) e açúcar de coco, além de cenoura, canela e baunilha, que ajudam a dar sabor ao bolo.
A própria Gisele descreve o bolo de cenoura como uma de suas sobremesas preferidas e explica no livro que a versão com cenoura ralada, farinha de aveia e de amêndoas ganhou aroma de canela e baunilha.
7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa
Ingredientes
½ xícara de óleo de coco
¼ de xícara de xarope de bordo (maple syrup)
¼ de xícara de açúcar de coco
1 colher de chá de extrato de baunilha
2 ovos grandes
1 xícara de farinha de aveia
¾ de xícara de farinha de amêndoas
2 colheres de sopa de farinha de linhaça
2 colheres de chá de fermento em pó
1½ colher de chá de canela em pó
¼ de colher de chá de bicarbonato de sódio
¼ de colher de chá de sal
3 ou 4 cenouras raladas
Como fazer
Comece misturando o óleo de coco, o xarope de bordo, o açúcar de coco e a baunilha. Acrescente os ovos, um de cada vez, até obter uma mistura homogênea.
Em outro recipiente, misture as farinhas de aveia e amêndoas com a farinha de linhaça, o fermento, a canela, o bicarbonato e o sal. Depois, incorpore os ingredientes secos à mistura líquida aos poucos.
Adicione a cenoura ralada e mexa delicadamente até distribuir bem pela massa. Coloque tudo em uma forma untada ou forrada com papel-manteiga.
Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos. O bolo estará pronto quando estiver dourado e o teste do palito sair limpo.
A receita também pode ser preparada em porções individuais, como muffins. Para servir, a sugestão associada à receita é usar chantilly de coco e um fio de mel.