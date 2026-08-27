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Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

Versão ensinada pela modelo leva farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco e é uma das opções doces do livro ‘Nutrir’

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:00

Bolo de cenoura é uma versão sem farinha de trigo e açúcar refinado, feita com aveia, amêndoas e óleo de coco
Bolo de cenoura é uma versão sem farinha de trigo e açúcar refinado, feita com aveia, amêndoas e óleo de coco Crédito: Reprodução

Gisele Bündchen colocou uma versão diferente do clássico bolo de cenoura entre as receitas de seu livro “Nutrir: receitas simples para corpo e alma”. O preparo troca ingredientes tradicionais por opções como farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco.

A receita também não leva farinha de trigo nem açúcar refinado. Para adoçar a massa, a preparação utiliza xarope de bordo (maple syrup) e açúcar de coco, além de cenoura, canela e baunilha, que ajudam a dar sabor ao bolo.

A própria Gisele descreve o bolo de cenoura como uma de suas sobremesas preferidas e explica no livro que a versão com cenoura ralada, farinha de aveia e de amêndoas ganhou aroma de canela e baunilha.

7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa

O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA
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O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA

Ingredientes

½ xícara de óleo de coco

¼ de xícara de xarope de bordo (maple syrup)

¼ de xícara de açúcar de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 ovos grandes

1 xícara de farinha de aveia

¾ de xícara de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

2 colheres de chá de fermento em pó

1½ colher de chá de canela em pó

¼ de colher de chá de bicarbonato de sódio

¼ de colher de chá de sal

3 ou 4 cenouras raladas

Como fazer

Comece misturando o óleo de coco, o xarope de bordo, o açúcar de coco e a baunilha. Acrescente os ovos, um de cada vez, até obter uma mistura homogênea.

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Em outro recipiente, misture as farinhas de aveia e amêndoas com a farinha de linhaça, o fermento, a canela, o bicarbonato e o sal. Depois, incorpore os ingredientes secos à mistura líquida aos poucos.

Adicione a cenoura ralada e mexa delicadamente até distribuir bem pela massa. Coloque tudo em uma forma untada ou forrada com papel-manteiga.

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos. O bolo estará pronto quando estiver dourado e o teste do palito sair limpo.

A receita também pode ser preparada em porções individuais, como muffins. Para servir, a sugestão associada à receita é usar chantilly de coco e um fio de mel.

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