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Bolo de cenoura que fica fofinho e não sola: veja o segredo

Com alguns cuidados no preparo, o bolo de cenoura pode ficar macio, úmido e com a tradicional cobertura de chocolate

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:18

Bolo de cenoura
Bolo de cenoura Crédito: Reprodução | Nestlé

O bolo de cenoura é um dos clássicos da cozinha brasileira e combina com diferentes momentos do dia, seja no café da manhã ou no lanche da tarde. Apesar de simples, a receita pode apresentar um problema comum: a massa solar depois de sair do forno.

Para garantir um bolo fofinho, um dos principais cuidados está na quantidade de cenoura utilizada. O excesso do ingrediente pode deixar a massa pesada e dificultar seu crescimento. Também é importante não bater a farinha de trigo no liquidificador, já que o excesso de mistura pode desenvolver o glúten e alterar a textura do bolo.

Receita de Bolo de cenoura

O bolo de cenoura com calda de chocolate é uma das receitas mais clássicas das cozinhas brasileiras por Reprodução
mas alcançar a textura ideal, bem fofa e sem solar, costuma ser um desafio para muitos cozinheiros por Reprodução
A solução para não errar no ponto está no preparo direto no liquidificador, que garante uma mistura homogênea e leve em apenas 45 minutos de forno por Reprodução
Ingredientes da massa:  3 cenouras médias picadas, 3 ovos inteiros, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo (preferencialmente de canola ou girassol), 2 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento químico em pó por Reprodução
Ingredientes da cobertura: 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 2 colheres de sopa de leite por Reprodução
Modo de preparo da massa: No liquidificador, bata as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar até obter um creme completamente liso e uniforme por Imagem gerada por IA
Em uma tigela separada, misture a farinha de trigo peneirada, a pitada de sal e o fermento em pó por Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock
Transfira a massa para uma forma untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 minutos por
Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura e começar a desgrudar do fundo da panela por
Com o bolo já morno ou frio, despeje a calda ainda quente por cima de toda a superfície e deixe esfriar antes de cortar para formar a casquinha por
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O bolo de cenoura com calda de chocolate é uma das receitas mais clássicas das cozinhas brasileiras por Reprodução

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Ingredientes

Massa

3 cenouras médias descascadas e cortadas em rodelas

3 ovos

1 xícara de óleo

2 xícaras de açúcar

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de leite

Modo de preparo

Comece pela massa. No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.

Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar e a farinha de trigo aos poucos, misturando delicadamente até incorporar. Por último, adicione o fermento e mexa apenas o suficiente para distribuí-lo pela massa.

Despeje a mistura em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Para saber se está pronto, espete um palito no centro do bolo. Se ele sair limpo, é hora de retirar do forno.

Para a cobertura, coloque o chocolate em pó, a manteiga, o açúcar e o leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo até a mistura engrossar levemente.

Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo e sirva.

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Bolo de Cenoura

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