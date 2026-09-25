RECEITA DO DIA!

Bolo de cenoura que fica fofinho e não sola: veja o segredo

Com alguns cuidados no preparo, o bolo de cenoura pode ficar macio, úmido e com a tradicional cobertura de chocolate

Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:18

Bolo de cenoura Crédito: Reprodução | Nestlé

O bolo de cenoura é um dos clássicos da cozinha brasileira e combina com diferentes momentos do dia, seja no café da manhã ou no lanche da tarde. Apesar de simples, a receita pode apresentar um problema comum: a massa solar depois de sair do forno.

Para garantir um bolo fofinho, um dos principais cuidados está na quantidade de cenoura utilizada. O excesso do ingrediente pode deixar a massa pesada e dificultar seu crescimento. Também é importante não bater a farinha de trigo no liquidificador, já que o excesso de mistura pode desenvolver o glúten e alterar a textura do bolo.

Receita de Bolo de cenoura 1 de 10

Ingredientes

Massa

3 cenouras médias descascadas e cortadas em rodelas

3 ovos

1 xícara de óleo

2 xícaras de açúcar

2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Cobertura

4 colheres de sopa de chocolate em pó

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de açúcar

1/2 xícara de leite

Modo de preparo

Comece pela massa. No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.

Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar e a farinha de trigo aos poucos, misturando delicadamente até incorporar. Por último, adicione o fermento e mexa apenas o suficiente para distribuí-lo pela massa.

Despeje a mistura em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Para saber se está pronto, espete um palito no centro do bolo. Se ele sair limpo, é hora de retirar do forno.

Para a cobertura, coloque o chocolate em pó, a manteiga, o açúcar e o leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo até a mistura engrossar levemente.