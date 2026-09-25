Bolo de cenoura que fica fofinho e não sola: veja o segredo

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Felipe Sena
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 23:18
O bolo de cenoura é um dos clássicos da cozinha brasileira e combina com diferentes momentos do dia, seja no café da manhã ou no lanche da tarde. Apesar de simples, a receita pode apresentar um problema comum: a massa solar depois de sair do forno.
Para garantir um bolo fofinho, um dos principais cuidados está na quantidade de cenoura utilizada. O excesso do ingrediente pode deixar a massa pesada e dificultar seu crescimento. Também é importante não bater a farinha de trigo no liquidificador, já que o excesso de mistura pode desenvolver o glúten e alterar a textura do bolo.
Receita de Bolo de cenoura
Ingredientes
Massa
3 cenouras médias descascadas e cortadas em rodelas
3 ovos
1 xícara de óleo
2 xícaras de açúcar
2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico em pó
Cobertura
4 colheres de sopa de chocolate em pó
2 colheres de sopa de manteiga
1/2 xícara de açúcar
1/2 xícara de leite
Modo de preparo
Comece pela massa. No liquidificador, bata as cenouras, os ovos e o óleo até obter uma mistura homogênea.
Transfira para uma tigela e acrescente o açúcar e a farinha de trigo aos poucos, misturando delicadamente até incorporar. Por último, adicione o fermento e mexa apenas o suficiente para distribuí-lo pela massa.
Despeje a mistura em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Para saber se está pronto, espete um palito no centro do bolo. Se ele sair limpo, é hora de retirar do forno.
Para a cobertura, coloque o chocolate em pó, a manteiga, o açúcar e o leite em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo até a mistura engrossar levemente.
Despeje a cobertura ainda quente sobre o bolo e sirva.