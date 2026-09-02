Bolo de coco cremoso de liquidificador fica molhadinho e é muito fácil de fazer

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Fernanda Varela
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:47
Quem gosta daqueles bolos bem molhadinhos, quase cremosos no centro, pode apostar nesta receita de liquidificador. O bolo de coco dispensa preparos complicados: boa parte dos ingredientes é batida de uma vez e a massa fica pronta em poucos minutos.
A combinação do leite de coco com o coco ralado é o que garante sabor e umidade. Depois de assado, o bolo fica douradinho por cima, mas mantém o interior macio e cremoso.
5 dicas para seu bolo cremoso de coco ficar divino
Ingredientes
* 3 ovos
* 1 lata de leite condensado (395 g)
* 200 ml de leite de coco
* 200 ml de leite
* 2 colheres (sopa) de manteiga derretida
* 1 xícara de farinha de trigo
* 100 g de coco ralado
* 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
* Manteiga e farinha para untar a forma
Modo de preparo
Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite de coco, o leite e a manteiga. Bata por cerca de dois minutos, até a mistura ficar homogênea.
Acrescente a farinha de trigo e bata apenas o suficiente para incorporá-la. Adicione o coco ralado e misture rapidamente. Por último, coloque o fermento e use a função pulsar algumas vezes ou misture delicadamente com uma espátula.
Despeje a massa em uma forma de aproximadamente 20 cm, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos.
O bolo estará pronto quando estiver dourado por cima e firme nas laterais. Como a proposta é ter um centro mais úmido e cremoso, ele não fica tão seco quanto um bolo tradicional.
Espere amornar antes de cortar. Depois de frio, o bolo ganha mais estrutura e mantém a textura molhadinha característica da receita. Para quem prefere servir gelado, também pode ser levado à geladeira depois de esfriar completamente.