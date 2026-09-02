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Bolo de coco cremoso de liquidificador fica molhadinho e é muito fácil de fazer

Receita leva ingredientes simples, tem preparo rápido e sai do forno com interior úmido e sabor intenso de coco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 21:47

Espere o bolo esfriar antes de cortar: o descanso ajuda o interior cremoso a ganhar estrutura e deixa as fatias mais bonitas
Espere o bolo esfriar antes de cortar: o descanso ajuda o interior cremoso a ganhar estrutura e deixa as fatias mais bonitas Crédito: Reprodução

Quem gosta daqueles bolos bem molhadinhos, quase cremosos no centro, pode apostar nesta receita de liquidificador. O bolo de coco dispensa preparos complicados: boa parte dos ingredientes é batida de uma vez e a massa fica pronta em poucos minutos.

A combinação do leite de coco com o coco ralado é o que garante sabor e umidade. Depois de assado, o bolo fica douradinho por cima, mas mantém o interior macio e cremoso.

5 dicas para seu bolo cremoso de coco ficar divino

Espere o bolo esfriar antes de cortar: o descanso ajuda o interior cremoso a ganhar estrutura e deixa as fatias mais bonitas por Reprodução
O bolo deve sair do forno douradinho por cima, mas ainda úmido no centro, já que a proposta é uma textura mais cremosa por Reprodução
O coco ralado pode ser misturado rapidamente à massa para que alguns pedacinhos permaneçam perceptíveis depois de assados por Reprodução
Depois de acrescentar a farinha, bata apenas o necessário para incorporá-la e evitar uma massa pesada por Reprodução
O leite de coco é o segredo para deixar o bolo mais úmido e reforçar o sabor do coco por Reprodução
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Espere o bolo esfriar antes de cortar: o descanso ajuda o interior cremoso a ganhar estrutura e deixa as fatias mais bonitas por Reprodução

Bolo cremoso de coco

Ingredientes

* 3 ovos

* 1 lata de leite condensado (395 g)

* 200 ml de leite de coco

* 200 ml de leite

* 2 colheres (sopa) de manteiga derretida

* 1 xícara de farinha de trigo

* 100 g de coco ralado

* 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

* Manteiga e farinha para untar a forma

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Modo de preparo

Coloque no liquidificador os ovos, o leite condensado, o leite de coco, o leite e a manteiga. Bata por cerca de dois minutos, até a mistura ficar homogênea.

Acrescente a farinha de trigo e bata apenas o suficiente para incorporá-la. Adicione o coco ralado e misture rapidamente. Por último, coloque o fermento e use a função pulsar algumas vezes ou misture delicadamente com uma espátula.

Despeje a massa em uma forma de aproximadamente 20 cm, untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos.

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O bolo estará pronto quando estiver dourado por cima e firme nas laterais. Como a proposta é ter um centro mais úmido e cremoso, ele não fica tão seco quanto um bolo tradicional.

Espere amornar antes de cortar. Depois de frio, o bolo ganha mais estrutura e mantém a textura molhadinha característica da receita. Para quem prefere servir gelado, também pode ser levado à geladeira depois de esfriar completamente.

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