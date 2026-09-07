RECEITA

Bolo de iogurte fofinho para seu café da manhã: aprenda receita simples de liquidificador

Com poucos ingredientes e preparo rápido, a massa leva iogurte natural para garantir umidade e textura leve

Kamila Macedo

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00

Bolo de iogurte natural leva poucos ingredientes e fica pronto em 30 minutos Crédito: Shutterstock

Por ter um preparo rápido, o bolo de iogurte natural é uma excelente opção para o dia a dia. Prática, a massa é batida no liquidificador e leva cerca de 30 minutos no forno, sendo a adição do iogurte o segredo para garantir um resultado fofinho e levemente úmido.

Com sabor suave, a receita é perfeita para acompanhar o café da manhã, o lanche da tarde ou surpreender as visitas com o aconchego de um bolo caseiro.

Bolos variados 1 de 5

Ingredientes

1 copo de iogurte natural (170 ml);

3 ovos;

1/2 xícara (chá) de óleo;

1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Modo de Preparo

No liquidificador, junte os ovos, o iogurte natural, o óleo e o açúcar. Bata bem por alguns minutos até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.

Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó à mistura. Bata novamente, apenas o suficiente para incorporar os ingredientes secos e obter uma massa lisa e uniforme.