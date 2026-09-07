Bolo de iogurte fofinho para seu café da manhã: aprenda receita simples de liquidificador

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Kamila Macedo
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 05:00
Por ter um preparo rápido, o bolo de iogurte natural é uma excelente opção para o dia a dia. Prática, a massa é batida no liquidificador e leva cerca de 30 minutos no forno, sendo a adição do iogurte o segredo para garantir um resultado fofinho e levemente úmido.
Com sabor suave, a receita é perfeita para acompanhar o café da manhã, o lanche da tarde ou surpreender as visitas com o aconchego de um bolo caseiro.
Bolos variados
1 copo de iogurte natural (170 ml);
3 ovos;
1/2 xícara (chá) de óleo;
1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar;
2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó.
No liquidificador, junte os ovos, o iogurte natural, o óleo e o açúcar. Bata bem por alguns minutos até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.
Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó à mistura. Bata novamente, apenas o suficiente para incorporar os ingredientes secos e obter uma massa lisa e uniforme.
Despeje a massa em uma forma previamente untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 180°C e deixe assar por cerca de 30 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe esfriar e está pronto para saborear.