Bolo de liquidificador fica super fofinho e só leva ingredientes que você tem em casa

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:32
Um bolo caseiro ainda quentinho pode transformar o café da tarde, e não é preciso passar muito tempo na cozinha para preparar um. A receita de bolo de liquidificador é uma alternativa para quem procura praticidade e leva ingredientes simples, como ovos, leite, farinha de trigo e açúcar.
Além de dispensar preparos mais trabalhosos, a massa fica pronta em poucos minutos. Depois, é só levar ao forno e esperar o bolo crescer. Confira o passo a passo.
Dicas para não solar seu bolo feito na Airfryer
Ingredientes
* 3 ovos
* 1 xícara de açúcar
* 1/2 xícara de óleo
* 1 xícara de leite
* 2 xícaras de farinha de trigo
* 1 colher (sopa) de fermento em pó
* 1 colher (chá) de essência de baunilha, opcional
Modo de preparo
Coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite no liquidificador. Bata por aproximadamente dois minutos, até a mistura ficar uniforme.
Em seguida, acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata apenas o suficiente para incorporá-la aos demais ingredientes. Evite bater a farinha por muito tempo.
Adicione o fermento por último e use a função pulsar algumas vezes, somente até misturá-lo à massa.
Despeje a massa em uma forma untada com manteiga ou óleo e polvilhada com farinha de trigo.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Como o tempo pode variar de acordo com o forno e o tamanho da forma, faça o teste do palito antes de retirar: espete-o no centro do bolo e, se sair sem massa crua, está pronto.
Espere amornar antes de desenformar.
Como variar a receita
A massa básica também pode servir como ponto de partida para outros sabores. É possível acrescentar raspas de limão ou laranja, coco ralado ou substituir parte da farinha por chocolate em pó para criar novas versões sem complicar o preparo.