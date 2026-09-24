RECEITA

Bolo de liquidificador fica super fofinho e só leva ingredientes que você tem em casa

Com ingredientes básicos que você provavelmente já tem em casa, bolo é opção prática para acompanhar o café da manhã ou o lanche da tarde

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:32

Bolo de liquidificador Crédito: Reprodução

Um bolo caseiro ainda quentinho pode transformar o café da tarde, e não é preciso passar muito tempo na cozinha para preparar um. A receita de bolo de liquidificador é uma alternativa para quem procura praticidade e leva ingredientes simples, como ovos, leite, farinha de trigo e açúcar.

Além de dispensar preparos mais trabalhosos, a massa fica pronta em poucos minutos. Depois, é só levar ao forno e esperar o bolo crescer. Confira o passo a passo.

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Bolo de liquidificador simples

Ingredientes

* 3 ovos

* 1 xícara de açúcar

* 1/2 xícara de óleo

* 1 xícara de leite

* 2 xícaras de farinha de trigo

* 1 colher (sopa) de fermento em pó

* 1 colher (chá) de essência de baunilha, opcional

Modo de preparo

Coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite no liquidificador. Bata por aproximadamente dois minutos, até a mistura ficar uniforme.

Em seguida, acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata apenas o suficiente para incorporá-la aos demais ingredientes. Evite bater a farinha por muito tempo.

Adicione o fermento por último e use a função pulsar algumas vezes, somente até misturá-lo à massa.

Despeje a massa em uma forma untada com manteiga ou óleo e polvilhada com farinha de trigo.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos. Como o tempo pode variar de acordo com o forno e o tamanho da forma, faça o teste do palito antes de retirar: espete-o no centro do bolo e, se sair sem massa crua, está pronto.

Espere amornar antes de desenformar.

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