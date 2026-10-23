OS DETALHES

Bolo de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, pesava mais de uma tonelada, custou R$ 250 mil e causou perrengue nos bastidores

Confeiteiro Denilson Lima conta que a estrutura de mais de três metros de altura foi produzida em apenas três dias

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:06

Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

O bolo da festa de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, deu trabalho até para ser transportado. Com mais de uma tonelada e altura superior a três metros, o doce exigiu uma operação especial para chegar à comemoração realizada na quinta-feira (22), em Goiânia (GO). O confeiteiro Denilson Lima, responsável pelo projeto, revelou os perrengues da produção nas redes sociais.

"O bolo estava tão pesado que nem oito homens conseguiram carregar. Tivemos que pegar um carrinho", contou Denilson.

Detalhes do bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 10

O desafio foi ainda maior por causa do prazo apertado. Segundo o confeiteiro, a equipe levou apenas três dias para produzir a estrutura, embora projetos desse porte normalmente exijam meses de planejamento e pelo menos 15 a 20 dias de execução.

"Um projeto desse tamanho costuma precisar de pelo menos três meses de planejamento por causa da estrutura e da logística, e de 15 a 20 dias de produção. Dessa vez, o ateliê inteiro parou para se dedicar ao bolo da Maria Flor. Foi uma correria enorme, mas todo mundo se juntou para fazer acontecer", relatou.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o bolo custou cerca de R$ 250 mil. Estruturas semelhantes, com mais de três metros de altura, podem variar de R$ 180 mil a R$ 300 mil, conforme a apuração do veículo.

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 14

Bolo tinha mais de três metros e decoração de Rapunzel

A estrutura tinha dois metros de diâmetro na base e ultrapassava três metros de altura. A decoração foi inspirada em Enrolados, animação da Disney protagonizada por Rapunzel, e trouxe referências ao universo da personagem, incluindo torres, flores e tons de rosa e lilás.

O tamanho do bolo exigiu cuidados especiais também no transporte. Para projetos dessa dimensão, segundo o portal LeoDias, é necessário utilizar um caminhão refrigerado para preservar a estrutura e a decoração durante o deslocamento.