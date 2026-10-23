Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolo de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, pesava mais de uma tonelada, custou R$ 250 mil e causou perrengue nos bastidores

Confeiteiro Denilson Lima conta que a estrutura de mais de três metros de altura foi produzida em apenas três dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 10:06

Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe Crédito: Reprodução

O bolo da festa de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, deu trabalho até para ser transportado. Com mais de uma tonelada e altura superior a três metros, o doce exigiu uma operação especial para chegar à comemoração realizada na quinta-feira (22), em Goiânia (GO). O confeiteiro Denilson Lima, responsável pelo projeto, revelou os perrengues da produção nas redes sociais.

"O bolo estava tão pesado que nem oito homens conseguiram carregar. Tivemos que pegar um carrinho", contou Denilson.

Detalhes do bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução
1 de 10
Bolo de mais de uma tonelada da festa de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução

O desafio foi ainda maior por causa do prazo apertado. Segundo o confeiteiro, a equipe levou apenas três dias para produzir a estrutura, embora projetos desse porte normalmente exijam meses de planejamento e pelo menos 15 a 20 dias de execução.

"Um projeto desse tamanho costuma precisar de pelo menos três meses de planejamento por causa da estrutura e da logística, e de 15 a 20 dias de produção. Dessa vez, o ateliê inteiro parou para se dedicar ao bolo da Maria Flor. Foi uma correria enorme, mas todo mundo se juntou para fazer acontecer", relatou.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o bolo custou cerca de R$ 250 mil. Estruturas semelhantes, com mais de três metros de altura, podem variar de R$ 180 mil a R$ 300 mil, conforme a apuração do veículo.

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe

Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Leonardo falta a aniversário de Maria Flor por Reprodução/Instagram
1 de 14
Aniversário de 4 anos de Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

Bolo tinha mais de três metros e decoração de Rapunzel

A estrutura tinha dois metros de diâmetro na base e ultrapassava três metros de altura. A decoração foi inspirada em Enrolados, animação da Disney protagonizada por Rapunzel, e trouxe referências ao universo da personagem, incluindo torres, flores e tons de rosa e lilás.

O tamanho do bolo exigiu cuidados especiais também no transporte. Para projetos dessa dimensão, segundo o portal LeoDias, é necessário utilizar um caminhão refrigerado para preservar a estrutura e a decoração durante o deslocamento.

Denilson Lima já havia trabalhado em outras comemorações da família. O confeiteiro foi responsável pelos bolos das festas de Maria Alice, de 5 anos, e José Leonardo, de 2, irmãos de Maria Flor, além de ter atendido outros famosos.

Leia mais

Imagem - Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda

Conversa em caixa-preta de helicóptero que caiu com Rick não era do voo do acidente; entenda

Imagem - Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes

Renata Lo Prete ou César Tralli? Quem vai apresentar o debate da Globo? Saiba o horário e outros detalhes

Imagem - Globo tira novela das 9 do ar pela primeira vez na história

Globo tira novela das 9 do ar pela primeira vez na história

Tags:

Virginia

Mais recentes

Imagem - 5 signos vão descobrir que já têm uma bênção nas mãos e podem se surpreender com o que acontece hoje (23 de outubro)

5 signos vão descobrir que já têm uma bênção nas mãos e podem se surpreender com o que acontece hoje (23 de outubro)
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é o nome da rua que leva a gente para casa' - Apresentadora emociona ao falar sobre a importância que damos aos nossos amigos

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Amizade é o nome da rua que leva a gente para casa' - Apresentadora emociona ao falar sobre a importância que damos aos nossos amigos
Imagem - Ana Paula Siebert cancela almoço chique para comer pastel de feira: 'Não tem coisa mais gostosa'

Ana Paula Siebert cancela almoço chique para comer pastel de feira: 'Não tem coisa mais gostosa'