Bolo de milho com goiabada é receita fácil que fica fofinha e cheia de sabor

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:00
Bolo de milho já é um clássico das mesas brasileiras, mas a combinação com pedaços de goiabada deixa a receita ainda mais irresistível. Fácil de preparar, a massa é feita no liquidificador e leva ingredientes simples, como milho verde, ovos, açúcar, farinha de milho e queijo ralado.
O preparo leva cerca de 40 minutos e rende aproximadamente oito porções. Para evitar que a goiabada afunde durante o cozimento, uma dica é passar os cubinhos em um pouco de fubá antes de colocá-los na massa.
Ingredientes
1 lata de milho verde sem água
¾ da lata de óleo
4 ovos
1 lata de açúcar
1 lata de farinha de milho
Bolos variados
5 colheres (sopa) de queijo ralado
1 colher (sopa) de fermento
Goiabada cortada em cubinhos a gosto
Manteiga e fubá para untar
Modo de preparo
Comece colocando no liquidificador o milho, o óleo, os ovos, o açúcar, a farinha de milho, o queijo ralado e o fermento, seguindo a ordem indicada. Bata até formar uma massa homogênea.
Enquanto isso, unte uma forma com manteiga e polvilhe fubá. Despeje a massa e distribua os cubinhos de goiabada, previamente passados em um pouco de fubá.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até o bolo ficar dourado e completamente assado. Depois, é só esperar amornar, cortar e servir.
A combinação do milho com o queijo e a goiabada derretida deixa o bolo com aquele sabor de receita caseira perfeita para o café da tarde.