CULINÁRIA

Bolo de milho com goiabada é receita fácil que fica fofinha e cheia de sabor

Preparado no liquidificador, bolo leva milho, queijo ralado e pedaços de goiabada e fica pronto em cerca de 40 minutos

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:00

Bolo de milho com goiabada: fofinho, caseiro e irresistível Crédito: Reprodução

Bolo de milho já é um clássico das mesas brasileiras, mas a combinação com pedaços de goiabada deixa a receita ainda mais irresistível. Fácil de preparar, a massa é feita no liquidificador e leva ingredientes simples, como milho verde, ovos, açúcar, farinha de milho e queijo ralado.

O preparo leva cerca de 40 minutos e rende aproximadamente oito porções. Para evitar que a goiabada afunde durante o cozimento, uma dica é passar os cubinhos em um pouco de fubá antes de colocá-los na massa.

Ingredientes

1 lata de milho verde sem água

¾ da lata de óleo

4 ovos

1 lata de açúcar

1 lata de farinha de milho

Bolos variados 1 de 5

5 colheres (sopa) de queijo ralado

1 colher (sopa) de fermento

Goiabada cortada em cubinhos a gosto

Manteiga e fubá para untar

Modo de preparo

Comece colocando no liquidificador o milho, o óleo, os ovos, o açúcar, a farinha de milho, o queijo ralado e o fermento, seguindo a ordem indicada. Bata até formar uma massa homogênea.

Enquanto isso, unte uma forma com manteiga e polvilhe fubá. Despeje a massa e distribua os cubinhos de goiabada, previamente passados em um pouco de fubá.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C e asse até o bolo ficar dourado e completamente assado. Depois, é só esperar amornar, cortar e servir.