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Bolo gelado de coco tem massa fofinha, recheio cremoso e cobertura crocante; veja como fazer

Receita combina massa fofinha, ganache de coco, calda cremosa e cobertura crocante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:05

Bolo gelado de coco é fofinho, cremoso e crocante e fica pronto em apenas 1h30
Bolo gelado de coco é fofinho, cremoso e crocante e fica pronto em apenas 1h30 Crédito: Reprodução

O clássico bolo gelado de coco ganhou uma versão especial no ‘Que Seja Doce’. A receita preparada pela confeiteira Brenda Sales combina uma massa macia com ganache, calda de coco e um toque crocante de coco caramelizado.

A sobremesa leva cerca de 1 hora e 30 minutos para ficar pronta e rende quatro porções. Confira o passo a passo.

Ingredientes

Massa

2 ovos

220 g de açúcar

90 g de óleo de girassol

Extrato de baunilha a gosto

300 g de farinha de trigo

200 ml de leite

20 g de fermento em pó

Suco de ½ limão

Bolos variados

Bolo formigueiro por Shutterstock
Bolo gelado por Shutterstock
Bolo de choc por Shutterstock
Bolo de laranja por Shutterstock
Bolo de chocolate por Shutterstock
1 de 5
Bolo formigueiro por Shutterstock

Ganache de coco

200 g de chocolate branco

80 ml de leite de coco

50 g de coco ralado

50 g de manteiga

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Corante em gel branco

200 g de creme de leite fresco

Calda de coco

4 gemas

50 g de açúcar

300 g de leite de coco

100 g de leite

Crispy de coco

Coco fresco cortado em cubos

100 g de açúcar

Modo de preparo

Massa: misture o leite com o suco de limão e reserve. Bata os ovos com o açúcar e, depois, acrescente os ingredientes secos e líquidos alternadamente. Misture até obter uma massa lisa, coloque em uma forma de 20 cm e asse em forno preaquecido a 160 °C, até dourar e passar no teste do palito.

Ganache: aqueça o leite de coco e despeje sobre o chocolate branco. Misture até derreter. Acrescente manteiga, coco ralado e corante. Leve à geladeira até esfriar completamente. Bata o creme de leite fresco até ganhar volume e incorpore delicadamente à ganache.

Calda: bata as gemas com o açúcar. Aqueça o leite de coco com o leite e faça a temperagem, adicionando o líquido quente aos poucos às gemas. Volte para a panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Deixe esfriar.

Crispy: coloque o coco em cubos e o açúcar em uma panela e mexa até caramelizar e ficar crocante.

Montagem: coloque uma camada de bolo no prato, cubra com a ganache montada e regue com a calda de coco. Finalize com o coco caramelizado crocante.

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