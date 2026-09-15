Bolo gelado de coco tem massa fofinha, recheio cremoso e cobertura crocante; veja como fazer

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 21:05
O clássico bolo gelado de coco ganhou uma versão especial no ‘Que Seja Doce’. A receita preparada pela confeiteira Brenda Sales combina uma massa macia com ganache, calda de coco e um toque crocante de coco caramelizado.
A sobremesa leva cerca de 1 hora e 30 minutos para ficar pronta e rende quatro porções. Confira o passo a passo.
Ingredientes
Massa
2 ovos
220 g de açúcar
90 g de óleo de girassol
Extrato de baunilha a gosto
300 g de farinha de trigo
200 ml de leite
20 g de fermento em pó
Suco de ½ limão
Bolos variados
Ganache de coco
200 g de chocolate branco
80 ml de leite de coco
50 g de coco ralado
50 g de manteiga
Corante em gel branco
200 g de creme de leite fresco
Calda de coco
4 gemas
50 g de açúcar
300 g de leite de coco
100 g de leite
Crispy de coco
Coco fresco cortado em cubos
100 g de açúcar
Modo de preparo
Massa: misture o leite com o suco de limão e reserve. Bata os ovos com o açúcar e, depois, acrescente os ingredientes secos e líquidos alternadamente. Misture até obter uma massa lisa, coloque em uma forma de 20 cm e asse em forno preaquecido a 160 °C, até dourar e passar no teste do palito.
Ganache: aqueça o leite de coco e despeje sobre o chocolate branco. Misture até derreter. Acrescente manteiga, coco ralado e corante. Leve à geladeira até esfriar completamente. Bata o creme de leite fresco até ganhar volume e incorpore delicadamente à ganache.
Calda: bata as gemas com o açúcar. Aqueça o leite de coco com o leite e faça a temperagem, adicionando o líquido quente aos poucos às gemas. Volte para a panela e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar. Deixe esfriar.
Crispy: coloque o coco em cubos e o açúcar em uma panela e mexa até caramelizar e ficar crocante.
Montagem: coloque uma camada de bolo no prato, cubra com a ganache montada e regue com a calda de coco. Finalize com o coco caramelizado crocante.