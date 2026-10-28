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Bomba ou natural? Rodrigo Góes analisa shape de André Janones e dá veredito: 'O mais pedido do ano'

Nutricionista e influenciador entrou na onda dos comentários sobre a transformação física do deputado federal: 'O que você faz quando o Lula não está olhando?'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:12

Rodrigo Góes analisou físico de André Janones
Rodrigo Góes analisou físico de André Janones Crédito: Reprodução/Instagram

O deputado federal André Janones virou assunto em mais um vídeo de Rodrigo Góes. Conhecido pelas análises bem-humoradas de físicos de famosos, o nutricionista e influenciador publicou um react sobre a transformação corporal do parlamentar e deu seu veredito.

No vídeo, Rodrigo começa dizendo que não para de receber imagens de Janones e brinca com o apelido de "General do Suco". Em seguida, compara o físico atual do deputado com a aparência que ele tinha antes de mudar os hábitos e investir nos exercícios físicos.

O antes e depois do deputado federal André Janones

André Janones antes por Reprodução/Instagram
O antes e depois do deputado federal André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Agência Câmara
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones atualmente por Reprodução/Instagram
André Janones antes por Reprodução/Instagram
André Janones por Reprodução/Instagram
André Janones comemora volta aos treinos por Reprodução/Instagram
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André Janones antes por Reprodução/Instagram

"Há algum tempo atrás, não estava nada aesthetic, 38 anos e recheado de cookies, fazendo amor com fast-food", ironiza o influenciador. Logo depois, destaca a mudança corporal do parlamentar: "Look at you, extremamente aesthetic, sem dúvidas o deputado mais sheipado do Brasil".

Na sequência, Rodrigo questiona se Janones é natural, expressão usada no universo fitness para se referir a quem não utiliza esteroides anabolizantes. "Mas as pessoas precisam saber, você é natural ou se rendeu ao suco?", pergunta.

Ao apresentar o resultado da análise, o influenciador solta o tradicional veredito em tom de brincadeira: "Inácio, me perdoa. Fake natty!". Na sequência, explica a provocação com uma referência política ao deputado.

"Sim, Janones, eu te acho um falso natural, mas o seu suco é o da democracia, não são danones", afirma Rodrigo, em um trocadilho com o sobrenome do parlamentar. "Tudo de melhor pra você, garoto. Você já venceu. Bom descanso, General", diz, ao encerrar o vídeo.

Transformação física de André Janones

Aos 42 anos, Janones passou por uma mudança significativa no corpo nos últimos anos. Em julho, o deputado compartilhou um antes e depois nas redes sociais e contou que decidiu mudar o estilo de vida após receber de uma médica o alerta de que estava em um quadro de pré-diabetes.

Na ocasião, ele afirmou que mudou a alimentação e começou a praticar atividades físicas. O parlamentar relatou que deixou de consumir alimentos processados, parou de comer carne vermelha e passou a fazer musculação, além de incorporar corrida e boxe à rotina.

"Quatro anos atrás eu não concluía 5 km nem em pensamento. Hoje corro 10 Km três vezes por semana", escreveu Janones na publicação.

Na terça-feira (27), o deputado também comemorou a volta aos treinos após duas semanas parado e contou que conseguiu dormir uma noite inteira depois de dois meses com dificuldades para descansar.

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