LUTO

Bombeiro que participou de resgate após acidente com Rick se emociona ao ver destroços: ‘Não tem como não sentir’

Helicóptero se fragmentou após atingir o terreno em uma região de difícil acesso em Urubici, Santa Catarina; cinco pessoas morreram

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:32

Cantor Rick Sollo foi encontrado morto em meio a destroços Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um dos bombeiros que participou da operação após a queda do helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, relatou o impacto de chegar ao local onde a aeronave foi encontrada. O acidente matou o sertanejo e outras quatro pessoas em Urubici, na Serra de Santa Catarina.

As imagens do trabalho das equipes e dos destroços foram exibidas pelo “Fantástico” neste domingo. O ponto da queda ficava em uma área de mata e de difícil acesso, o que exigiu uma longa caminhada dos profissionais envolvidos na operação.

Novas imagens mostram os destroços do helicóptero que caiu e resultou na morte do cantor Rick e de outras quatro pessoas em SC 1 de 5

Diante do cenário, um tenente do Corpo de Bombeiros falou sobre a tentativa de controlar as emoções durante esse tipo de ocorrência. “A gente tenta que o sentimento não tome conta da gente. Esse sentimento, né, de ver outra pessoa que perdeu a vida. A gente tem que ser frio na hora, né? Mas quando a gente visualiza a dimensão e como foi, não tem como não sentir”, afirmou.

O perito criminal Fernando Henrique Ponzetti também falou sobre o cenário encontrado pelas equipes. Segundo ele, as condições dos destroços indicavam que as chances de encontrar sobreviventes eram muito baixas. “A aeronave após atingir ali o terreno, acabou se fragmentando. Nesse cenário, claro, pela posição até que os destroços foram encontrados, a chance de encontrar sobreviventes era muito baixa”, explicou.

Agora, o trabalho da Polícia Científica busca reconstruir a dinâmica do acidente para determinar o que provocou a queda. A causa da tragédia ainda não foi estabelecida.

Além de Rick Sollo, de 59 anos, morreram o empresário Bruno Avelar, o produtor de vídeos Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

Filha de Rick desabafou após morte do pai

Após a confirmação da morte do cantor, Mônica, filha mais velha de Rick e Geralda Helena, publicou um desabafo nas redes sociais e falou sobre o impacto da perda.

“Deus, me perdoa, mas minha fé está fraca. Eu estou machucada. Cansada no corpo, cansada na alma, cansada de procurar sentido onde só encontro ausência”, escreveu. “Não é falta de amor, é excesso de dor”, completou.