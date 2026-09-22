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Bombeiros detalham buscas por helicóptero com cantor Rick em SC e divulgam novas fotos

Equipes atuaram durante a madrugada e receberam reforço de militares, cães e drones nesta terça-feira (22); aeronave perdeu contato na segunda (21) e ainda não foi localizada

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:14

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave Crédito: Reprodução

Novas imagens mostram o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) na busca pelo helicóptero que desapareceu na Serra catarinense com o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar e outras duas pessoas.

A aeronave perdeu contato na segunda-feira (21), durante um voo pela região. As equipes atuaram durante a madrugada, mesmo sob chuva e baixa visibilidade, e ampliaram a operação na manhã desta terça-feira (22).

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

Segundo o CBMSC, bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim foram deslocados para reforçar os trabalhos. Dois cães de busca, dois drones e sete viaturas também participam da operação. Ao todo, são mais de 20 bombeiros militares e comunitários empregados diretamente nas buscas.

As equipes concentram os trabalhos em dois pontos. Um deles fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde foi registrada a última comunicação da aeronave. O outro é a região do Morro Agudo, indicada após o cruzamento de sinais de aparelhos celulares.

Durante a noite e a madrugada, os bombeiros fizeram buscas em uma área que se estende por cerca de 30 quilômetros entre o ponto registrado em Vacas Gordas e o Morro Agudo. Uma segunda equipe especializada também foi deslocada para reforçar os trabalhos na região.

As condições meteorológicas dificultaram a operação. As imagens divulgadas nesta terça mostram forte neblina encobrindo parte da Serra catarinense. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi localizado.

Segundo informações preliminares, a aeronave teria decolado da Costa Esmeralda, em Porto Belo. Entre os ocupantes estavam Rick, Bruno Avelar e o piloto, além de outra pessoa.

Quem é Rick?

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, tem 59 anos e é pai de seis filhos. O cantor é compositor de sucessos gravados por outras duplas sertanejas, como “Página de Amigos”, na voz de Chitãozinho & Xororó, e “Só Dá Você na Minha Vida”, de João Paulo & Daniel.

Nas redes sociais, Rick publicou pela manhã imagens em que aparece chegando a um avião de pequeno porte e, depois, caminhando ao lado de Bruno Avelar em direção a um helicóptero. Ele não informou em que cidade estava.

Rick Sollo 1 de 4

Quem é Bruno Avelar?

Bruno Avelar é empresário e fundador do “O Poder do Network”, projeto voltado a conexões profissionais e networking. Ele também compartilha nas redes sociais conteúdos sobre negócios e palestras.

O empresário já apareceu ao lado de personalidades como Neymar Jr. Em 2025, participou de eventos relacionados ao instituto do jogador. A família de Bruno pediu que não sejam feitas especulações sobre o desaparecimento enquanto as buscas continuam.