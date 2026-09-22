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Bombeiros detalham buscas por helicóptero com cantor Rick em SC e divulgam novas fotos

Equipes atuaram durante a madrugada e receberam reforço de militares, cães e drones nesta terça-feira (22); aeronave perdeu contato na segunda (21) e ainda não foi localizada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:14

Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave Crédito: Reprodução

Novas imagens mostram o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) na busca pelo helicóptero que desapareceu na Serra catarinense com o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, o empresário Bruno Avelar e outras duas pessoas.

A aeronave perdeu contato na segunda-feira (21), durante um voo pela região. As equipes atuaram durante a madrugada, mesmo sob chuva e baixa visibilidade, e ampliaram a operação na manhã desta terça-feira (22).

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

Segundo o CBMSC, bombeiros de Lages, Curitibanos, Urubici e São Joaquim foram deslocados para reforçar os trabalhos. Dois cães de busca, dois drones e sete viaturas também participam da operação. Ao todo, são mais de 20 bombeiros militares e comunitários empregados diretamente nas buscas.

As equipes concentram os trabalhos em dois pontos. Um deles fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde foi registrada a última comunicação da aeronave. O outro é a região do Morro Agudo, indicada após o cruzamento de sinais de aparelhos celulares.

Durante a noite e a madrugada, os bombeiros fizeram buscas em uma área que se estende por cerca de 30 quilômetros entre o ponto registrado em Vacas Gordas e o Morro Agudo. Uma segunda equipe especializada também foi deslocada para reforçar os trabalhos na região.

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As condições meteorológicas dificultaram a operação. As imagens divulgadas nesta terça mostram forte neblina encobrindo parte da Serra catarinense. Até o momento, nenhum vestígio do helicóptero foi localizado.

Segundo informações preliminares, a aeronave teria decolado da Costa Esmeralda, em Porto Belo. Entre os ocupantes estavam Rick, Bruno Avelar e o piloto, além de outra pessoa.

Quem é Rick?

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, tem 59 anos e é pai de seis filhos. O cantor é compositor de sucessos gravados por outras duplas sertanejas, como “Página de Amigos”, na voz de Chitãozinho & Xororó, e “Só Dá Você na Minha Vida”, de João Paulo & Daniel.

Nas redes sociais, Rick publicou pela manhã imagens em que aparece chegando a um avião de pequeno porte e, depois, caminhando ao lado de Bruno Avelar em direção a um helicóptero. Ele não informou em que cidade estava.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Quem é Bruno Avelar?

Bruno Avelar é empresário e fundador do “O Poder do Network”, projeto voltado a conexões profissionais e networking. Ele também compartilha nas redes sociais conteúdos sobre negócios e palestras.

O empresário já apareceu ao lado de personalidades como Neymar Jr. Em 2025, participou de eventos relacionados ao instituto do jogador. A família de Bruno pediu que não sejam feitas especulações sobre o desaparecimento enquanto as buscas continuam.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

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