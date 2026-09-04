Bombom de uva na travessa rende muito, é super fácil de fazer e agrada a todo mundo

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Fernanda Varela
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:21
O bombom de uva na travessa é uma daquelas sobremesas que parecem elaboradas, mas são muito fáceis de preparar. A receita combina uvas frescas com um brigadeiro branco bem cremoso e uma cobertura de ganache de chocolate.
Além de dispensar o trabalho de montar os bombons individualmente, a versão na travessa rende bastante e pode ser preparada com antecedência. O segredo para não ficar enjoativa está justamente na uva, que traz frescor e uma leve acidez para equilibrar os dois cremes.
Bombom de uva na travessa
Ingredientes
Para o brigadeiro branco:
* 2 caixas de leite condensado
* 2 caixas de creme de leite
* 1 colher de sopa de manteiga
* 100 g de chocolate branco picado
Para a montagem:
* 500 g de uva verde sem sementes
Para a ganache:
* 250 g de chocolate meio amargo
* 1 caixa de creme de leite
Modo de preparo
Comece pelo brigadeiro branco. Em uma panela, coloque o leite condensado, as duas caixas de creme de leite, a manteiga e o chocolate branco.
Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente, até o chocolate derreter e o creme engrossar. O ponto deve ser cremoso: não deixe chegar ao ponto firme de brigadeiro de enrolar, já que ele ficará mais consistente depois de gelado.
Transfira para um recipiente e deixe esfriar.
Enquanto isso, lave bem as uvas, retire-as dos cachos e seque uma por uma. Essa etapa é importante porque o excesso de água pode deixar a sobremesa aguada.
Espalhe as uvas inteiras no fundo de uma travessa. Se preferir, reserve algumas para decorar.
Quando o brigadeiro branco estiver frio ou apenas levemente morno, espalhe sobre as uvas, cobrindo toda a travessa.
Como fazer a cobertura de chocolate
Pique o chocolate meio amargo e derreta no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa para evitar que queime. Também é possível derretê-lo em banho-maria.
Acrescente o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa e brilhante.
Espere a ganache amornar e despeje delicadamente sobre a camada de brigadeiro branco.
Leve o bombom de uva à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.
Como deixar o bombom de uva ainda melhor
A uva verde sem sementes funciona especialmente bem porque facilita na hora de comer e ajuda a equilibrar a doçura do recheio. Também é importante que as frutas estejam completamente secas antes da montagem.
O chocolate meio amargo é uma boa escolha para a cobertura justamente porque a camada branca já é bastante doce. Quem prefere uma sobremesa mais adocicada pode usar chocolate ao leite ou misturar os dois tipos.
Para finalizar, coloque algumas uvas sobre a ganache apenas na hora de servir. O resultado é uma sobremesa gelada, cremosa por dentro e com uvas inteiras aparecendo a cada colherada.