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Bombom de uva na travessa rende muito, é super fácil de fazer e agrada a todo mundo

Camadas de uva, creme branco e chocolate formam uma sobremesa gelada simples e perfeita para dividir com a família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 20:21

Para finalizar, algumas uvas podem ser colocadas sobre a ganache na hora de servir
Para finalizar, algumas uvas podem ser colocadas sobre a ganache na hora de servir Crédito: Reprodução

O bombom de uva na travessa é uma daquelas sobremesas que parecem elaboradas, mas são muito fáceis de preparar. A receita combina uvas frescas com um brigadeiro branco bem cremoso e uma cobertura de ganache de chocolate.

Além de dispensar o trabalho de montar os bombons individualmente, a versão na travessa rende bastante e pode ser preparada com antecedência. O segredo para não ficar enjoativa está justamente na uva, que traz frescor e uma leve acidez para equilibrar os dois cremes.

Bombom de uva na travessa

Para finalizar, algumas uvas podem ser colocadas sobre a ganache na hora de servir por Reprodução
Depois de montada, a sobremesa deve permanecer na geladeira por pelo menos três horas antes de ser servida por Reprodução
A ganache de chocolate meio amargo forma a última camada do bombom de uva na travessa por Reprodução
A combinação da uva levemente ácida com o brigadeiro branco ajuda a equilibrar a doçura da sobremesa por Reprodução
Espalhe o creme branco até cobrir completamente as uvas por Reprodução
O brigadeiro branco deve estar frio ou apenas levemente morno antes de entrar em contato com as frutas por Reprodução
As uvas inteiras formam a primeira camada da sobremesa e garantem frescor a cada colherada por Reprodução
Seque muito bem as uvas antes de colocá-las na travessa para evitar que a sobremesa solte água por Reprodução
Lave bem as uvas e retire todas dos cachos antes de começar a montagem por Reprodução
Uvas verdes sem sementes são a melhor opção para facilitar na hora de servir o bombom na travessa por Reprodução
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Para finalizar, algumas uvas podem ser colocadas sobre a ganache na hora de servir por Reprodução

Bombom de uva na travessa

Ingredientes

Para o brigadeiro branco:

* 2 caixas de leite condensado

* 2 caixas de creme de leite

* 1 colher de sopa de manteiga

* 100 g de chocolate branco picado

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Para a montagem:

* 500 g de uva verde sem sementes

Para a ganache:

* 250 g de chocolate meio amargo

* 1 caixa de creme de leite

Modo de preparo

Comece pelo brigadeiro branco. Em uma panela, coloque o leite condensado, as duas caixas de creme de leite, a manteiga e o chocolate branco.

Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente, até o chocolate derreter e o creme engrossar. O ponto deve ser cremoso: não deixe chegar ao ponto firme de brigadeiro de enrolar, já que ele ficará mais consistente depois de gelado.

Transfira para um recipiente e deixe esfriar.

Enquanto isso, lave bem as uvas, retire-as dos cachos e seque uma por uma. Essa etapa é importante porque o excesso de água pode deixar a sobremesa aguada.

Espalhe as uvas inteiras no fundo de uma travessa. Se preferir, reserve algumas para decorar.

Quando o brigadeiro branco estiver frio ou apenas levemente morno, espalhe sobre as uvas, cobrindo toda a travessa.

Como fazer a cobertura de chocolate

Pique o chocolate meio amargo e derreta no micro-ondas em intervalos de 30 segundos, mexendo a cada pausa para evitar que queime. Também é possível derretê-lo em banho-maria.

Acrescente o creme de leite e misture até formar uma ganache lisa e brilhante.

Espere a ganache amornar e despeje delicadamente sobre a camada de brigadeiro branco.

Leve o bombom de uva à geladeira por pelo menos 3 horas antes de servir.

Como deixar o bombom de uva ainda melhor

A uva verde sem sementes funciona especialmente bem porque facilita na hora de comer e ajuda a equilibrar a doçura do recheio. Também é importante que as frutas estejam completamente secas antes da montagem.

O chocolate meio amargo é uma boa escolha para a cobertura justamente porque a camada branca já é bastante doce. Quem prefere uma sobremesa mais adocicada pode usar chocolate ao leite ou misturar os dois tipos.

Para finalizar, coloque algumas uvas sobre a ganache apenas na hora de servir. O resultado é uma sobremesa gelada, cremosa por dentro e com uvas inteiras aparecendo a cada colherada.

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