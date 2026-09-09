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Boni relembra demissão dolorosa de Dercy Gonçalves; saiba bastidores

Saiba bastidores da demissão de um dos maiores ícones da TV brasileira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:28

Boni revelou detalhes da demissão de uma grande amiga da TV Globo
Boni revelou detalhes da demissão de uma grande amiga da TV Globo Crédito: Reprodução | Instagram

Irreverente, icônica e uma das artistas mais conhecidas da TV brasileira, Dercy Gonçalves se destacou como apresentadora e humorista.

A artista teve que ser retirada da emissora em 1970, e foi uma das maiores dores de Boni, ex vice-presidente de Operações e o principal diretor responsável por moldar a grade de programação, o estilo e o famoso “Padrão Globo de Qualidade” da TV.

Dercy Gonçalves

Humorista e apresentadora por Reprodução
Humorista e apresentadora por Reprodução
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Boni explicou em um vídeo nas redes sociais como aconteceu a demissão de Dercy. “Minha querida amiga, eu sou apaixonado pelo trabalho dela, apaixonado pela pessoa. E de repente nós não tínhamos outra solução. Primeiro porque o programa da Dercy era ao vivo e era objeto de várias intervenções da censura do governo militar e eles acabaram exigindo que o programa fosse gravado”, começou.

Após a pressão do governo militar, o programa passou a ser gravado. “A gente gravava três horas e perdia uma hora, parte disso ou mais, porque a censura cortava. E o corte foi aumentado, Chegou um momento que a gente não tinha nenhum programa pra exibir no ar. Muita gente diz que isso é uma intervenção nossa, porque houve pressão do governo militar”, explicou Boni.

No entanto, em pouco tempo, a questão financeira começou a pesar no bolso da emissora. “Não, houve pressão do governo militar através da censura. Nós não conseguimos resistir à questão financeira, nós fomos punidos financeiramente. Então naquele momento, a Globo ainda tinha uma dificuldade de caixa e não dava para sustentar a Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse os seus patrocínios”.

“Então Dercy, que era a nossa rainha, eu tive que chamar a Dercy e dizer que dentro das circunstâncias eu não poderia mantê-la, mas assim que fosse possível, eu chamaria ela de volta, como realmente eu fiz. Mas foi um momento extremamente dolorido na minha vida, ter que ficar sem a minha querida”, finalizou.

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