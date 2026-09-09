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Boni revela qual foi a demissão mais difícil de fazer na Globo: 'Não tínhamos outra solução'

Ex-vice-presidente da emissora relembrou pressão da censura e o problema financeiro que levou à decisão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:16

Boni
Boni Crédito: Reprodução/Instagram

José Bonifácio de Oliveira, o Boni, um dos nomes mais importantes da história da televisão brasileira, revelou qual foi a demissão mais difícil que precisou fazer durante os anos em que esteve à frente da Globo. A resposta envolve uma das maiores estrelas da emissora e um período marcado pela censura imposta pelo governo militar.

Questionado por um seguidor nas redes sociais sobre a dispensa que mais o marcou, Boni não hesitou ao citar Dercy Gonçalves, de quem era amigo e admirador. "Foi a da Dercy Gonçalves, minha queria amiga. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela, apaixonado pela pessoa e, de repente, nós não tínhamos outra solução. Primeiro porque o programa da Dercy era ao vivo e era objeto de várias intervenções da censura do governo militar. Eles acabaram exigindo que o programa fosse gravado", afirmou.

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A mudança, porém, não resolveu a situação. "A gente gravava três horas e perdia uma hora ou mais, porque a censura cortava. O corte foi aumentando e chegou um momento que a gente não tinha nenhum programa para exibir no ar".

Boni aproveitou o relato para rebater quem questiona a existência da pressão exercida pelo governo militar sobre a atração. "Muita gente diz que isso é uma invenção nossa, porque houve uma pressão do governo militar. Houve pressão através da censura".

Além do problema editorial, a situação começou a pesar financeiramente para a Globo. "Não conseguimos resistir a questão financeira. Nós fomos punidos financeiramente. Naquele momento, a Globo ainda tinha uma dificuldade de caixa e não dava para sustentar a Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse os seus patrocínios", explicou.

Foi então que Boni precisou tomar a decisão de dispensar a artista. "Tive que chamar a Dercy, nossa rainha, e dizer que dentro das circunstâncias, não poderia mantê-la, mas assim que fosse possível, eu chamaria ela de volta. Foi um momento extremamente dolorido da minha vida ter que ficar sem a minha querida Dercy Gonçalves", completou.

Dercy Gonçalves morreu em 2008, aos 101 anos. Na Globo, comandou programas como Dercy Espetacular e Dercy de Verdade, ambos exibidos na década de 1960.

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