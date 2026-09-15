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Boni revela que impediu atriz de matar diretor de novela dentro de sua sala: 'Estava com uma faca'

Ex-executivo da Globo contou que Dorinha Duval entrou no local à procura do então marido e precisou ser distraída para que ele conseguisse desarmá-la

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:11

Boni
Boni Crédito: Reprodução/Instagram

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, relembrou um episódio tenso vivido nos bastidores da televisão envolvendo a atriz Dorinha Duval e o diretor Daniel Filho. Segundo o ex-executivo da Globo, ele precisou intervir quando Dorinha entrou em sua sala segurando uma faca e dizendo que pretendia matar o então marido.

Boni resgatou a história em uma publicação nas redes sociais e resumiu o episódio como “o dia que impedi um assassinato na minha sala”.

Dorinha Durval e Daniel Filho

Dorinha Durval por Reprodução
Daniel Filho por Reprodução
Dorinha Durval por Reprodução
Dorinha Durval por Reprodução
Daniel Filho por Reprodução
Daniel Filho por Reprodução
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Dorinha Durval por Reprodução

Na ocasião, Dorinha procurava Daniel e acreditava que ele estivesse escondido no local. Diante da situação, Boni contou que evitou tentar retirar a faca imediatamente das mãos da atriz. Em vez disso, começou a conversar com ela na tentativa de distraí-la e acalmá-la.

Enquanto mantinha o diálogo, conseguiu se aproximar e finalmente tomar a faca.

Daniel Filho, porém, já não estava mais na sala. De acordo com Boni, o diretor havia conseguido deixar o ambiente por uma janela antes da chegada de Dorinha. “O Daniel Filho não tava escondido na minha sala, ele tinha saído pela janela”, relembrou.

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Anos depois, episódio voltou à memória

A lembrança ganhou um significado ainda mais forte para Boni anos depois. Ele contou que estava ouvindo rádio quando soube que Dorinha havia matado outro marido. “Não era o Daniel, era o outro marido, mas eu caí duro”, afirmou.

Dorinha Duval foi casada com Daniel Filho entre 1962 e 1972, e os dois tiveram uma filha, a atriz Carla Daniel.

Em 1980, Dorinha matou a tiros o então marido, o publicitário Paulo Sérgio Garcia de Alcântara, durante uma discussão. A atriz alegou legítima defesa e acabou condenada a seis anos de prisão, tendo cumprido nove meses.

Dorinha morreu em maio de 2025, aos 96 anos. Atriz, cantora, vedete e apresentadora, ela construiu uma carreira na televisão e no teatro e ficou marcada, entre outros trabalhos, por interpretar a primeira Cuca da versão televisiva de “Sítio do Picapau Amarelo”, em 1977.

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