Boni revela que impediu atriz de matar diretor de novela dentro de sua sala: 'Estava com uma faca'

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 19:11
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, relembrou um episódio tenso vivido nos bastidores da televisão envolvendo a atriz Dorinha Duval e o diretor Daniel Filho. Segundo o ex-executivo da Globo, ele precisou intervir quando Dorinha entrou em sua sala segurando uma faca e dizendo que pretendia matar o então marido.
Boni resgatou a história em uma publicação nas redes sociais e resumiu o episódio como “o dia que impedi um assassinato na minha sala”.
Dorinha Durval e Daniel Filho
Na ocasião, Dorinha procurava Daniel e acreditava que ele estivesse escondido no local. Diante da situação, Boni contou que evitou tentar retirar a faca imediatamente das mãos da atriz. Em vez disso, começou a conversar com ela na tentativa de distraí-la e acalmá-la.
Enquanto mantinha o diálogo, conseguiu se aproximar e finalmente tomar a faca.
Daniel Filho, porém, já não estava mais na sala. De acordo com Boni, o diretor havia conseguido deixar o ambiente por uma janela antes da chegada de Dorinha. “O Daniel Filho não tava escondido na minha sala, ele tinha saído pela janela”, relembrou.
Anos depois, episódio voltou à memória
A lembrança ganhou um significado ainda mais forte para Boni anos depois. Ele contou que estava ouvindo rádio quando soube que Dorinha havia matado outro marido. “Não era o Daniel, era o outro marido, mas eu caí duro”, afirmou.
Dorinha Duval foi casada com Daniel Filho entre 1962 e 1972, e os dois tiveram uma filha, a atriz Carla Daniel.
Em 1980, Dorinha matou a tiros o então marido, o publicitário Paulo Sérgio Garcia de Alcântara, durante uma discussão. A atriz alegou legítima defesa e acabou condenada a seis anos de prisão, tendo cumprido nove meses.
Dorinha morreu em maio de 2025, aos 96 anos. Atriz, cantora, vedete e apresentadora, ela construiu uma carreira na televisão e no teatro e ficou marcada, entre outros trabalhos, por interpretar a primeira Cuca da versão televisiva de “Sítio do Picapau Amarelo”, em 1977.