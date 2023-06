Boni revela que Silvio Santos deu dinheiro para pagar equipe da Globo

Silvio Santos já deu dinheiro à Globo para pagar os funcionários da emissora carioca. A informação foi divulgada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, no SBT, que foi ao ar nesse domingo (4).



Durante sua participação, Boni exaltou o dono do Baú da Felicidade como apresentador e empresário. Ele também afirmou que Silvio é um dos maiores apresentadores do mundo. Veja vídeo: