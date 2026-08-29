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Bonner e Fátima Bernardes vão se reencontrar em programa 10 anos após divórcio

Apresentador será entrevistado pela ex-mulher e pela filha Bia Bonemer na estreia da nova temporada do videocast “Cá Entre Nós”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:30

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011
William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar a aparecer juntos em um programa, dez anos após o divórcio. O apresentador do “Globo Repórter” será o primeiro convidado da nova temporada do videocast “Cá Entre Nós”, comandado por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer.

A novidade foi anunciada nas redes sociais por Fátima, que publicou uma foto ao lado de Bonner e Bia. O episódio será lançado no dia 8 de setembro.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Fátima Bernardes e os filhos por Reprodução/Redes Sociais
Aos 28 anos, filha de Fátima Bernardes dá novo passo profissional com a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem carreiras próprias e longe dos holofotes por Reprodução
Fátima Bernardes e William Bonner com cachorrinho filhote de Bia Bonner por Reprodução / Redes Sociais
Fátima Bernardes e a filha celebram o aniversário do pai por Reprodução/Instagram
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com foto rara, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
Com fotos raras, filha de Fátima Bernardes celebra aniversário do avô por Reprodução
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Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes seguem trajetórias próprias por Reprodução

“Dia 8 de setembro estreia a nova temporada e as gravações estão a todo vapor. Nosso primeiro programa será com William Bonner. Ele disse que estava nervoso, mas eu e Bia Bonemer temos certeza de que vocês vão amar. Falta pouco. É só esperar”, escreveu.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer.

O “Cá Entre Nós” foi lançado neste ano por Fátima e Bia. No videocast, mãe e filha recebem convidados para conversas descontraídas em episódios com cerca de 45 minutos.

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A primeira temporada contou com seis episódios. Ao anunciar o projeto, Fátima contou que a parceria profissional com a filha surgiu de forma inesperada. “Nunca imaginamos trabalhar juntas”, afirmou.

Agora, a estreia da segunda temporada terá justamente Bonner como convidado, reunindo os três diante das câmeras.

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