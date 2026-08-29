Bonner e Fátima Bernardes vão se reencontrar em programa 10 anos após divórcio

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:30
William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar a aparecer juntos em um programa, dez anos após o divórcio. O apresentador do “Globo Repórter” será o primeiro convidado da nova temporada do videocast “Cá Entre Nós”, comandado por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer.
A novidade foi anunciada nas redes sociais por Fátima, que publicou uma foto ao lado de Bonner e Bia. O episódio será lançado no dia 8 de setembro.
Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes
“Dia 8 de setembro estreia a nova temporada e as gravações estão a todo vapor. Nosso primeiro programa será com William Bonner. Ele disse que estava nervoso, mas eu e Bia Bonemer temos certeza de que vocês vão amar. Falta pouco. É só esperar”, escreveu.
Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer.
O “Cá Entre Nós” foi lançado neste ano por Fátima e Bia. No videocast, mãe e filha recebem convidados para conversas descontraídas em episódios com cerca de 45 minutos.
A primeira temporada contou com seis episódios. Ao anunciar o projeto, Fátima contou que a parceria profissional com a filha surgiu de forma inesperada. “Nunca imaginamos trabalhar juntas”, afirmou.
Agora, a estreia da segunda temporada terá justamente Bonner como convidado, reunindo os três diante das câmeras.