DOSE DUPLA

Bonner e Fátima Bernardes vão se reencontrar em programa 10 anos após divórcio

Apresentador será entrevistado pela ex-mulher e pela filha Bia Bonemer na estreia da nova temporada do videocast “Cá Entre Nós”

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 18:30

William Bonner e Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional, em 2011 Crédito: Reprodução/TV Globo

William Bonner e Fátima Bernardes vão voltar a aparecer juntos em um programa, dez anos após o divórcio. O apresentador do “Globo Repórter” será o primeiro convidado da nova temporada do videocast “Cá Entre Nós”, comandado por Fátima e pela filha do ex-casal, Bia Bonemer.

A novidade foi anunciada nas redes sociais por Fátima, que publicou uma foto ao lado de Bonner e Bia. O episódio será lançado no dia 8 de setembro.

Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes 1 de 22

“Dia 8 de setembro estreia a nova temporada e as gravações estão a todo vapor. Nosso primeiro programa será com William Bonner. Ele disse que estava nervoso, mas eu e Bia Bonemer temos certeza de que vocês vão amar. Falta pouco. É só esperar”, escreveu.

Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por 26 anos. Juntos, eles são pais dos trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer.

O “Cá Entre Nós” foi lançado neste ano por Fátima e Bia. No videocast, mãe e filha recebem convidados para conversas descontraídas em episódios com cerca de 45 minutos.

A primeira temporada contou com seis episódios. Ao anunciar o projeto, Fátima contou que a parceria profissional com a filha surgiu de forma inesperada. “Nunca imaginamos trabalhar juntas”, afirmou.