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Borracheiro compra Hilux de R$ 110 mil com moedas de R$ 1 e vendedor passa 8 horas contando dinheiro

Trabalhador guardou moedas durante anos para realizar o sonho de comprar uma caminhonete; quantidade surpreendeu funcionários de loja no Ceará

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 11:16

Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos
Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos Crédito: Reprodução

Um borracheiro chamou a atenção nas redes sociais depois de aparecer em uma loja de veículos com sacos e um garrafão cheios de moedas de R$ 1 para comprar uma Toyota Hilux. A negociação aconteceu no sábado (17), em Quixeramobim, no interior do Ceará, e exigiu tanta paciência que o vendedor e seus funcionários passaram aproximadamente oito horas contando o dinheiro.

A caminhonete escolhida foi uma Hilux SRV 2009, negociada por R$ 110 mil. O comprador, identificado apenas como Geraldo, entregou outro veículo como entrada e utilizou parte das economias acumuladas em moedas para completar o pagamento.

Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos

Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos por Reprodução
Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos por Reprodução
Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos por Reprodução
Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos por Reprodução
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Borracheiro junta moedas de R$ 1 e compra carro dos sonhos por Reprodução

O vendedor Rafael Fernandes, de 28 anos, contou que ficou surpreso quando soube como o cliente pretendia pagar. A dimensão do trabalho, porém, só ficou evidente quando o borracheiro chegou ao estabelecimento com a quantidade de moedas que havia guardado ao longo dos anos.

Contagem de moedas durou oito horas

A equipe da loja começou a separar e contar as moedas no próprio sábado. O processo se estendeu por cerca de oito horas, mas a quantidade era tão grande que os funcionários decidiram interromper a conferência manual.

Na segunda-feira (19), o dinheiro foi encaminhado a uma agência bancária para que a contagem fosse concluída. Segundo Rafael, parte das moedas também foi negociada com um colecionador. O valor exato pago dessa maneira não foi divulgado por questões de segurança. O comprador também preferiu preservar sua identidade.

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Borracheiro economizou durante anos para comprar caminhonete

De acordo com o vendedor, Geraldo tinha o hábito de guardar moedas por considerar essa uma maneira mais segura de economizar. O trabalhador também queria descobrir quanto conseguiria juntar ao longo do tempo.

O dinheiro acumulado acabou ajudando a realizar o sonho de comprar a caminhonete.

Rafael afirmou que nunca havia participado de uma negociação semelhante. Filho de uma sacoleira e de um taxista, o empresário relatou que enfrentou dificuldades para construir sua trajetória no comércio de veículos e, por isso, decidiu aceitar a forma de pagamento apresentada pelo cliente.

A situação ganhou repercussão depois que o vídeo da negociação foi compartilhado nas redes sociais. As imagens mostram a grande quantidade de moedas levadas à revendedora e a surpresa diante do pagamento pouco convencional.

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