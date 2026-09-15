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Borrifar camomila nos lençóis antes de dormir virou hábito: para que serve e o que a prática realmente pode fazer

A mistura caseira pode deixar a cama mais perfumada e reforçar o ritual noturno, mas não há comprovação de que induza o sono ou relaxe os músculos

  • Foto do(a) author(a) Helena Merencio
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Helena Merencio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:55

Spray de camomila pode ser usado para perfumar os lençóis e criar um ritual noturno mais acolhedor
Spray de camomila pode ser usado para perfumar os lençóis e criar um ritual noturno mais acolhedor Crédito: Ilustração gerada por IA

Dormir bem nem sempre começa quando as luzes se apagam. Para muita gente, o descanso depende de um período de desaceleração, e é justamente nesse momento que pequenos rituais noturnos entram em cena. Um deles ganhou espaço nas redes sociais: borrifar camomila sobre os lençóis pouco antes de deitar.

Associada há muito tempo a momentos de tranquilidade, a planta aparece em chás, cosméticos e produtos de aromaterapia. Nos últimos anos, esse uso também chegou ao quarto, com receitas caseiras que prometem deixar a cama mais perfumada e criar uma atmosfera mais acolhedora antes do sono.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
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Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
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Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
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A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

Por trás da popularidade da dica está a presença de substâncias como a apigenina, um composto estudado por sua interação com o sistema nervoso. Ainda assim, não há evidências suficientes para afirmar que uma infusão borrifada sobre o travesseiro tenha concentração capaz de relaxar a musculatura ou induzir diretamente ao sono.

Aroma pode marcar a rotina

Mais do que agir como um sedativo, o cheiro pode funcionar como parte de um ritual repetido todas as noites.

Reduzir a intensidade das luzes, deixar o celular de lado, diminuir o ritmo das atividades e manter horários mais regulares são atitudes que ajudam a preparar o corpo para o descanso. Dentro dessa sequência, um aroma familiar pode reforçar a sensação de que o dia está chegando ao fim.

Estudos sobre aromaterapia também investigam possíveis efeitos sobre relaxamento e qualidade do sono. Os resultados, porém, ainda variam bastante e não permitem tratar a camomila como solução para insônia ou outros distúrbios.

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Mistura caseira pede cautela

Entre as versões que circulam nas redes, uma das mais comuns combina chá concentrado de camomila, já frio, com uma pequena quantidade de álcool 70%.

Na receita, costumam ser utilizados cerca de 150 ml de chá e 50 ml de álcool. Algumas variações ainda acrescentam poucas gotas de óleo de lavanda para intensificar o perfume.

Depois do preparo, a solução é colocada em um borrifador e aplicada de forma leve sobre os lençóis. A intenção é espalhar o aroma sem deixar o tecido encharcado.

Por evaporar mais rapidamente do que a água, o álcool pode contribuir para que a umidade desapareça em menos tempo. Isso, no entanto, não significa que a mistura esteja protegida contra contaminação ou possa ser armazenada por semanas.

Quando diluído no chá, o álcool perde boa parte da concentração original. Como a solução também contém água e matéria vegetal, o risco de deterioração aumenta conforme o tempo de armazenamento.

Lençóis também exigem atenção

Antes de borrifar a solução por toda a cama, outro ponto merece atenção: o tipo de tecido.

Infusões muito concentradas podem deixar marcas em peças claras, enquanto óleos essenciais têm potencial para manchar determinados materiais. Por isso, vale fazer um teste em uma área pouco visível antes da aplicação.

Também é importante evitar excesso de líquido. Uma névoa fina é suficiente para perfumar a roupa de cama sem deixar travesseiros, colchões ou edredons úmidos.

Pessoas com histórico de alergia à camomila ou a plantas da mesma família precisam ter atenção redobrada e, diante de qualquer irritação, interromper o uso.

Conforto não é tratamento

No fim das contas, o principal apelo da dica está mais na criação de um ambiente agradável do que em qualquer efeito medicinal comprovado.

Para quem gosta do cheiro, a camomila pode fazer parte de uma rotina noturna ao lado de hábitos simples, como diminuir as luzes, evitar estímulos e preparar o quarto antes de dormir.

O cuidado está em não transformar uma sensação de conforto em promessa terapêutica. Borrifar camomila nos lençóis pode deixar a cama mais perfumada e tornar o momento de deitar mais agradável, mas não há base suficiente para afirmar que o método, sozinho, relaxa os músculos ou faz o sono chegar mais rápido.

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