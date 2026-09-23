DICAS DE CASA

Borrife cravo-da-índia com álcool no banheiro: descubra para que serve e como a mistura ajuda a afastar mosquitinhos e traças

Solução simples aproveita o aroma do cravo para deixar ralos e cantos úmidos menos atrativos para pequenos insetos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:22

Álcool e cravo-da-índia formam uma solução aromática usada em cuidados domésticos para perfumar ambientes Crédito: Ilustração gerada por IA

Poucos ambientes da casa convivem tanto com a umidade quanto o banheiro. Entre ralos, frestas dos azulejos e espaços atrás do vaso sanitário, pequenos insetos encontram condições favoráveis para permanecer escondidos e se reproduzir.

Os mosquitinhos de ralo e as traças de umidade costumam aparecer justamente nesses pontos, onde água acumulada e resíduos orgânicos criam um cenário ideal.

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Uma alternativa caseira que ganhou espaço nas rotinas de limpeza utiliza uma combinação simples de cravo-da-índia e álcool.

A mistura libera compostos aromáticos da especiaria e forma uma barreira de cheiro intenso, capaz de tornar determinados locais menos atrativos para esses insetos.

Embora seja uma solução bastante utilizada nos cuidados domésticos, o preparo não substitui a limpeza dos encanamentos. A presença frequente dos mosquitinhos de ralo está relacionada principalmente ao acúmulo de matéria orgânica dentro dos canos, onde as larvas encontram alimento e proteção.

Por que os mosquitinhos de ralo aparecem no banheiro?

Os pequenos insetos conhecidos como mosquitinhos de ralo pertencem à família Psychodidae e costumam surgir em áreas próximas a chuveiros, pias e sistemas de drenagem. As larvas se desenvolvem em uma camada de resíduos úmidos que pode se formar nas paredes internas dos encanamentos.

A rotina do banheiro favorece esse processo. O contato constante com água, a pouca ventilação em alguns pontos e a presença de resíduos de sabonete, cabelos e outros materiais criam um ambiente adequado para a permanência desses insetos.

As traças de umidade também procuram locais protegidos, escuros e com excesso de água. Por isso, aparecem com frequência em cantos próximos ao box, armários e áreas onde a limpeza costuma ser mais difícil.

Nesse cenário, o uso de aromas fortes pode ajudar a afastar os insetos adultos, mas a manutenção do ambiente continua sendo a principal forma de evitar que eles retornem.

Como o cravo-da-índia ajuda a afastar insetos?

O responsável pelo aroma característico do cravo-da-índia é o eugenol, um composto natural presente em grande concentração na especiaria. Essa substância é conhecida pelo cheiro intenso e por seu potencial repelente em algumas aplicações domésticas.

Quando o cravo permanece em contato com o álcool, parte desses compostos aromáticos passa para o líquido. Após a aplicação nos cantos do banheiro, o álcool evapora e deixa o odor concentrado por algum tempo nas superfícies.

O cheiro interfere na percepção dos insetos, que utilizam sinais químicos para encontrar locais de abrigo e alimentação. Com isso, a mistura pode contribuir para afastar mosquitinhos e traças de áreas específicas.

O resultado, porém, depende das condições do ambiente. Banheiros com excesso de umidade, vazamentos ou ralos sem vedação continuam oferecendo condições favoráveis para a presença desses animais.

Como preparar a mistura de cravo e álcool

O preparo utiliza poucos ingredientes e pode ser feito em casa. Basta colocar duas colheres de sopa de cravo-da-índia em 200 ml de álcool 70% e deixar a solução descansar por aproximadamente 24 horas em um recipiente fechado.

Após esse período, a mistura deve ser coada para retirar os pedaços da especiaria. Em seguida, são adicionados 100 ml de água filtrada antes de transferir o líquido para um borrifador.

A aplicação pode ser feita em pontos onde os insetos costumam aparecer, como tampas de ralos, atrás do vaso sanitário, frestas próximas ao piso e cantos com pouca circulação de ar.

É importante evitar excesso de produto em superfícies porosas ou claras, como alguns tipos de rejunte, já que a mistura pode alterar a aparência de determinados materiais.

Limpeza dos ralos continua sendo essencial

Apesar do aroma do cravo ajudar a afastar insetos, a solução não elimina a origem do problema. Quando os mosquitinhos aparecem com frequência, a limpeza interna dos ralos é uma etapa fundamental para interromper o ciclo.

A remoção de resíduos acumulados evita a formação do ambiente onde as larvas se desenvolvem. Além disso, manter os ralos protegidos e reduzir pontos de umidade dificulta a entrada e permanência dos insetos.

A higienização periódica, combinada com medidas simples como melhorar a ventilação do banheiro e secar áreas molhadas, ajuda a manter o espaço menos favorável para essas pragas.