Borrife cravo-da-índia com álcool no banheiro: descubra para que serve e como a mistura ajuda a afastar mosquitinhos e traças

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Helena Merencio
Agência Correio
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 22:22
Poucos ambientes da casa convivem tanto com a umidade quanto o banheiro. Entre ralos, frestas dos azulejos e espaços atrás do vaso sanitário, pequenos insetos encontram condições favoráveis para permanecer escondidos e se reproduzir.
Os mosquitinhos de ralo e as traças de umidade costumam aparecer justamente nesses pontos, onde água acumulada e resíduos orgânicos criam um cenário ideal.
Box de banheiro fica limpo em um minuto com essa dica
Uma alternativa caseira que ganhou espaço nas rotinas de limpeza utiliza uma combinação simples de cravo-da-índia e álcool.
A mistura libera compostos aromáticos da especiaria e forma uma barreira de cheiro intenso, capaz de tornar determinados locais menos atrativos para esses insetos.
Embora seja uma solução bastante utilizada nos cuidados domésticos, o preparo não substitui a limpeza dos encanamentos. A presença frequente dos mosquitinhos de ralo está relacionada principalmente ao acúmulo de matéria orgânica dentro dos canos, onde as larvas encontram alimento e proteção.
Os pequenos insetos conhecidos como mosquitinhos de ralo pertencem à família Psychodidae e costumam surgir em áreas próximas a chuveiros, pias e sistemas de drenagem. As larvas se desenvolvem em uma camada de resíduos úmidos que pode se formar nas paredes internas dos encanamentos.
A rotina do banheiro favorece esse processo. O contato constante com água, a pouca ventilação em alguns pontos e a presença de resíduos de sabonete, cabelos e outros materiais criam um ambiente adequado para a permanência desses insetos.
As traças de umidade também procuram locais protegidos, escuros e com excesso de água. Por isso, aparecem com frequência em cantos próximos ao box, armários e áreas onde a limpeza costuma ser mais difícil.
Nesse cenário, o uso de aromas fortes pode ajudar a afastar os insetos adultos, mas a manutenção do ambiente continua sendo a principal forma de evitar que eles retornem.
O responsável pelo aroma característico do cravo-da-índia é o eugenol, um composto natural presente em grande concentração na especiaria. Essa substância é conhecida pelo cheiro intenso e por seu potencial repelente em algumas aplicações domésticas.
Quando o cravo permanece em contato com o álcool, parte desses compostos aromáticos passa para o líquido. Após a aplicação nos cantos do banheiro, o álcool evapora e deixa o odor concentrado por algum tempo nas superfícies.
O cheiro interfere na percepção dos insetos, que utilizam sinais químicos para encontrar locais de abrigo e alimentação. Com isso, a mistura pode contribuir para afastar mosquitinhos e traças de áreas específicas.
O resultado, porém, depende das condições do ambiente. Banheiros com excesso de umidade, vazamentos ou ralos sem vedação continuam oferecendo condições favoráveis para a presença desses animais.
O preparo utiliza poucos ingredientes e pode ser feito em casa. Basta colocar duas colheres de sopa de cravo-da-índia em 200 ml de álcool 70% e deixar a solução descansar por aproximadamente 24 horas em um recipiente fechado.
Após esse período, a mistura deve ser coada para retirar os pedaços da especiaria. Em seguida, são adicionados 100 ml de água filtrada antes de transferir o líquido para um borrifador.
A aplicação pode ser feita em pontos onde os insetos costumam aparecer, como tampas de ralos, atrás do vaso sanitário, frestas próximas ao piso e cantos com pouca circulação de ar.
É importante evitar excesso de produto em superfícies porosas ou claras, como alguns tipos de rejunte, já que a mistura pode alterar a aparência de determinados materiais.
Apesar do aroma do cravo ajudar a afastar insetos, a solução não elimina a origem do problema. Quando os mosquitinhos aparecem com frequência, a limpeza interna dos ralos é uma etapa fundamental para interromper o ciclo.
A remoção de resíduos acumulados evita a formação do ambiente onde as larvas se desenvolvem. Além disso, manter os ralos protegidos e reduzir pontos de umidade dificulta a entrada e permanência dos insetos.
A higienização periódica, combinada com medidas simples como melhorar a ventilação do banheiro e secar áreas molhadas, ajuda a manter o espaço menos favorável para essas pragas.
Com uma rotina de limpeza e o uso de alternativas aromáticas, como a mistura de cravo-da-índia com álcool, o banheiro pode ficar mais protegido contra pequenos insetos sem depender apenas de produtos químicos em aerossol.