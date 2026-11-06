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Brad Pitt tem vinícola de R$ 330 milhões na França com castelo histórico, área equivalente a 700 campos de futebol e produção de 10 milhões de garrafas por ano

Propriedade na Provença reúne olivais centenários, vinhedos orgânicos e também produz azeite de oliva

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 14:21

Vinícola de R$ 330 milhões de Brad Pitt produz milhares de garrafas de vinho por dia Crédito: Village Properties Realtors e Divulgação

Brad Pitt transformou uma propriedade de 500 hectares no sul da França em um negócio milionário. Conhecido como Château Miraval, o local fica na região da Provença e reúne vinhedos, olivais centenários, áreas de cultivo e uma floresta nativa. O investimento do ator no empreendimento foi de aproximadamente US$ 60 milhões, o equivalente a R$ 330 milhões.

A dimensão da propriedade impressiona: os 500 hectares correspondem a cerca de 700 campos de futebol. No complexo, um castelo histórico também integra a estrutura usada nas operações da vinícola, que se tornou conhecida pela produção de vinhos, especialmente os rosés.

Vinícola de R$ 330 milhões de Brad Pitt produz milhares de garrafas de vinho por dia 1 de 11

Pitt se associou à família Perrin, tradicional no setor vinícola francês, para desenvolver o negócio. A produção segue critérios orgânicos, sem o uso de herbicidas, pesticidas ou produtos químicos sintéticos. Os vinhedos receberam certificações orgânicas das denominações Côtes de Provence e Coteaux Varois.

Além dos vinhos, a propriedade também produz azeite de oliva, seguindo os mesmos padrões de cultivo. O ator participa de diferentes etapas do empreendimento, incluindo decisões sobre vinificação, identidade visual dos rótulos e embalagens.

Vinícola produz milhões de garrafas por ano

O Château Miraval ampliou sua operação ao longo dos anos. A produção, que anteriormente era de cerca de 150 mil garrafas anuais, passou a alcançar uma distribuição de aproximadamente 10 milhões de unidades por ano, segundo as informações divulgadas sobre o empreendimento.

Um dos marcos comerciais da vinícola ocorreu em 2013, com o lançamento do rosé Miraval 2012. Na ocasião, 6 mil garrafas foram vendidas diretamente na propriedade em apenas cinco horas. Outras 100 mil unidades foram destinadas a lojas e restaurantes ao redor do mundo.

Disputa com Angelina Jolie envolveu propriedade

A vinícola também esteve no centro de uma disputa judicial entre Brad Pitt e Angelina Jolie. Os dois compraram o Château Miraval durante o relacionamento, mas, após a separação, a atriz vendeu sua participação de 50% para a Tenute del Mondo, subsidiária de um grupo controlado pelo empresário Yuri Shefler.