FORÇAS ARMADAS

Brasil mobiliza 4,5 mil militares no Sul, 800 veículos de guerra e caças em maior movimentação do Exército em 2026

Operação de grande escala reúne Exército, Marinha e Aeronáutica em cinco cidades brasileiras, com lançamentos de foguetes, blindados e disparos reais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11:07

Exercício Perseu 2026 mobiliza milhares de militares, veículos blindados e aeronaves em Mato Grosso do Sul Crédito: Comando Militar do Sul / Forças Armadas / Imagem Ilustrativa

As Forças Armadas brasileiras iniciam nesta quarta-feira (11) uma das maiores operações militares de treinamento do ano. Ao todo, mais de 4,5 mil militares e cerca de 800 viaturas e embarcações participarão de simulações de combate em Mato Grosso do Sul.

Batizada de Exercício Conjunto Perseu 2026, a mobilização também contará com caças, veículos blindados e armamentos pesados. As atividades seguem até 26 de novembro e incluem lançamentos de foguetes, disparos de artilharia e exercícios com munição real.

Operação Formosa 2026 reúne Exército, Marinha e Aeronáutica em exercício militar 1 de 11

A operação é coordenada pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e reúne integrantes do Exército Brasileiro, da Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo o comando, trata-se do maior exercício do Exército realizado em 2026.

Mais de 80 organizações

O tamanho do treinamento exige o deslocamento de tropas de diferentes regiões. Militares de cinco comandos de área participarão das atividades, com integrantes provenientes de estados como Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.

Ao todo, mais de 80 organizações militares estarão envolvidas na mobilização. Os exercícios acontecerão em diferentes pontos do Mato Grosso do Sul, com atividades previstas em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Porto Murtinho e Miranda.

Além de testar a preparação dos militares, o Perseu pretende aprimorar a atuação conjunta das três Forças Armadas. Para isso, o treinamento reproduzirá situações de combate que exigem comunicação, deslocamento de tropas e coordenação entre diferentes unidades.

Equipamentos em simulações de guerra

Entre as principais atividades previstas estão disparos de foguetes, granadas de artilharia e morteiros, além do emprego de armamentos anticarro. Veículos blindados também serão utilizados em exercícios com munição real.

Durante as operações, os militares deverão executar deslocamentos e manobras em diferentes cenários de combate. A proposta é avaliar a capacidade das tropas de utilizar seus equipamentos de maneira coordenada.

No céu, a Força Aérea Brasileira participará com aeronaves de combate. Entre os modelos previstos está o A-1M, versão modernizada do caça-bombardeiro AMX, desenvolvido em uma parceria entre Brasil e Itália, com participação da Embraer.

O caça AMX A-1M foi desenvolvido por um consórcio internacional, formado pelas empresas Embraer,(Brasil) Alenia e Aermacchi (Itália) Crédito: Marco Aurélio Esparz / Wikimedia Commons

O avião pode realizar ataques contra alvos terrestres, missões de reconhecimento e operações de apoio às tropas. Essas características permitem que a aeronave participe de diferentes situações simuladas durante o treinamento militar.