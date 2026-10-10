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Brasil tem 11 empresas entre as melhores do mundo para trabalhar; veja quais entraram na lista

Levantamento internacional ouviu mais de 300 mil trabalhadores e avaliou salários, oportunidades de crescimento, benefícios e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:56

Antiga agência do Banco do Brasil no município de Caem Crédito: Foto: Leitor CORREIO

Onze empresas brasileiras conquistaram espaço entre os melhores empregadores do mundo em 2026. O resultado faz parte de um levantamento elaborado pela revista Forbes em parceria com a consultoria Statista, que analisou 900 companhias de 52 países. A Petrobras foi a representante nacional mais bem posicionada, alcançando o 74º lugar na classificação global.

De acordo com informações divulgadas pelo g1 neste sábado (10), a pesquisa levou em consideração a opinião de mais de 300 mil trabalhadores sobre condições de trabalho, remuneração, perspectivas de carreira e reputação das empresas.

A Petrobras foi a única brasileira a aparecer entre as 100 primeiras colocadas. A estatal superou multinacionais como Netflix, Amazon, Heineken, Mercedes-Benz Group e Mastercard. A Embraer ficou na 132ª posição, seguida pela Metalúrgica Gerdau, em 274º lugar, e pela Vale, na 278ª colocação.

Veja áreas com vagas abertas na Petrobras 1 de 8

Além dessas quatro empresas, o levantamento também inclui Natura&Co., Banco do Brasil, Nubank, Bradesco e Suzano. Ao todo, são 11 representantes brasileiras, mas as posições das demais companhias não foram detalhadas nas informações divulgadas.

No cenário internacional, a Microsoft conquistou o primeiro lugar, liderando a relação das empresas mais bem avaliadas pelos trabalhadores.

Para elaborar o ranking World's Best Employers, a Forbes e a Statista realizaram entrevistas online e independentes, preservando o anonimato dos participantes. Os profissionais puderam avaliar tanto seus empregadores atuais quanto empresas nas quais trabalharam nos dois anos anteriores.

Também foram consideradas opiniões sobre organizações conhecidas por experiências profissionais ou por relatos de amigos e familiares.

A seleção foi restrita a empresas com mais de mil funcionários e atuação internacional. Os pesquisadores combinaram as respostas de 2026 com dados dos três anos anteriores, atribuindo maior peso às avaliações recentes e às opiniões de funcionários que ainda trabalham nas companhias.

O reconhecimento ocorre em um cenário de dificuldades para manter a satisfação dos profissionais. Segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da consultoria Gallup, apenas 20% dos trabalhadores afirmam estar engajados em suas atividades profissionais.

O mesmo levantamento aponta que 40% relatam níveis elevados de estresse no cotidiano.

Entre as características associadas aos empregadores mais bem avaliados estão oportunidades de qualificação, planos de carreira, benefícios competitivos e iniciativas voltadas à saúde física e mental dos funcionários.