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Brasil tem 11 empresas entre as melhores do mundo para trabalhar; veja quais entraram na lista

Levantamento internacional ouviu mais de 300 mil trabalhadores e avaliou salários, oportunidades de crescimento, benefícios e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08:56

Antiga agência do Banco do Brasil no município de Caem
Antiga agência do Banco do Brasil no município de Caem Crédito: Foto: Leitor CORREIO

Onze empresas brasileiras conquistaram espaço entre os melhores empregadores do mundo em 2026. O resultado faz parte de um levantamento elaborado pela revista Forbes em parceria com a consultoria Statista, que analisou 900 companhias de 52 países. A Petrobras foi a representante nacional mais bem posicionada, alcançando o 74º lugar na classificação global.

De acordo com informações divulgadas pelo g1 neste sábado (10), a pesquisa levou em consideração a opinião de mais de 300 mil trabalhadores sobre condições de trabalho, remuneração, perspectivas de carreira e reputação das empresas.

A Petrobras foi a única brasileira a aparecer entre as 100 primeiras colocadas. A estatal superou multinacionais como Netflix, Amazon, Heineken, Mercedes-Benz Group e Mastercard. A Embraer ficou na 132ª posição, seguida pela Metalúrgica Gerdau, em 274º lugar, e pela Vale, na 278ª colocação.

Veja áreas com vagas abertas na Petrobras

Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia por João Paulo Ceglinski / Agência Brasil
Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis por Fernando Frazão/ Agência Brasil
Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação por Geraldo Falcão/Agência Petrobras
Controle e Automação, Petróleo, Produção por Divulgação/Governo de Mato Grosso
Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval e Química) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geofísica, Geologia por Shutterstock
Jornalismo, Marketing por Fernando Frazão/ Agência Brasi
Oceanografia e Relações Públicas. por Arquivo CORREIO
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Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia por João Paulo Ceglinski / Agência Brasil

Além dessas quatro empresas, o levantamento também inclui Natura&Co., Banco do Brasil, Nubank, Bradesco e Suzano. Ao todo, são 11 representantes brasileiras, mas as posições das demais companhias não foram detalhadas nas informações divulgadas.

No cenário internacional, a Microsoft conquistou o primeiro lugar, liderando a relação das empresas mais bem avaliadas pelos trabalhadores.

Para elaborar o ranking World's Best Employers, a Forbes e a Statista realizaram entrevistas online e independentes, preservando o anonimato dos participantes. Os profissionais puderam avaliar tanto seus empregadores atuais quanto empresas nas quais trabalharam nos dois anos anteriores.

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Também foram consideradas opiniões sobre organizações conhecidas por experiências profissionais ou por relatos de amigos e familiares.

A seleção foi restrita a empresas com mais de mil funcionários e atuação internacional. Os pesquisadores combinaram as respostas de 2026 com dados dos três anos anteriores, atribuindo maior peso às avaliações recentes e às opiniões de funcionários que ainda trabalham nas companhias.

O reconhecimento ocorre em um cenário de dificuldades para manter a satisfação dos profissionais. Segundo o relatório State of the Global Workplace 2026, da consultoria Gallup, apenas 20% dos trabalhadores afirmam estar engajados em suas atividades profissionais.

O mesmo levantamento aponta que 40% relatam níveis elevados de estresse no cotidiano.

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Entre as características associadas aos empregadores mais bem avaliados estão oportunidades de qualificação, planos de carreira, benefícios competitivos e iniciativas voltadas à saúde física e mental dos funcionários.

As empresas também foram avaliadas pela capacidade de oferecer condições para conciliar responsabilidades profissionais e pessoais, além de ambientes que favoreçam a inovação e o desenvolvimento dos trabalhadores.

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