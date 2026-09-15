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Brasil tem seis pizzarias entre as 100 melhores do mundo; veja ranking

Cinco estabelecimentos são de São Paulo e um do Rio de Janeiro; brasileira mais bem colocada conquistou o 6º lugar mundial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:25

A pizzaria Leggera tem estilo napolitano
A pizzaria Leggera tem estilo napolitano Crédito: Divulgação

O Brasil colocou seis pizzarias entre as 100 melhores do mundo no 50 Top Pizza World 2026, um dos principais rankings internacionais dedicados à pizza artesanal. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (15), durante uma cerimônia realizada em Nápoles, na Itália.

Entre as brasileiras, o grande destaque foi a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, que conquistou a 6ª colocação mundial. A pizzaria, comandada por André Guidon, também ocupa pelo terceiro ano consecutivo o posto de melhor da América Latina na edição regional do guia.

Melhores pizzas do Brasil

QT Pizza Bar por Reprodução
Pierluigi Russo representou a Bento Pizzeria na cerimônia em Nápoles por Divulgação/Juliana Esteves
Leggera Pizzeria Napoletana por Gui Galembeck/Divulgação
A pizzaria Leggera tem estilo napolitano por Divulgação
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QT Pizza Bar por Reprodução

São Paulo concentra cinco dos seis estabelecimentos brasileiros presentes na lista. Além da Leggera, aparecem QT Pizza Bar, A Pizza da Mooca, Unica Pizzeria e Veridiana Pizzaria. O Rio de Janeiro é representado pela Bento Pizzeria Napoletana, localizada na Tijuca.

A QT Pizza Bar conseguiu a segunda melhor colocação entre as brasileiras, chegando ao 17º lugar. A casa de Matheus Ramos também recebeu um reconhecimento especial: a Pomodori foi escolhida como Pizza do Ano. A receita reúne diferentes preparações de tomate, entre elas tomate-cereja amarelo, tomate fermentado e defumado, crispy e aioli de tomate.

A Pizza da Mooca ficou na 41ª posição, enquanto a Unica Pizzeria aparece em 46º. A última avançou quatro colocações em relação ao resultado do ano anterior.

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Única representante carioca, a Bento Pizzeria Napoletana alcançou o 70º lugar. Comandado pelo chef italiano Pierluigi Russo, o estabelecimento já havia sido considerado o melhor do Rio na edição latino-americana do ranking, quando ficou na 11ª posição.

A Veridiana Pizzaria completa a participação brasileira. Depois de estrear na relação mundial em 96º lugar no ano passado, a casa paulistana avançou para a 75ª posição em 2026.

Veja como ficou o ranking das pizzarias brasileiras:

6º - Leggera Pizza Napoletana - São Paulo

17º - QT Pizza Bar - São Paulo

41º - A Pizza da Mooca - São Paulo

46º - Unica Pizzeria - São Paulo

70º - Bento Pizzeria Napoletana - Rio de Janeiro

75º - Veridiana Pizzaria - São Paulo

Qual é a melhor pizzaria do mundo?

O primeiro lugar mundial ficou com a Napoli on the Road, de Londres, comandada pelo pizzaiolo Michele Pascarella. O estabelecimento saltou da 5ª posição em 2025 para o topo do ranking deste ano.

A Una Pizza Napoletana, de Nova York, conquistou a segunda posição, seguida pela Confine, de Milão, na Itália.

Confira as 10 melhores pizzarias do mundo:

1º - Napoli on the Road - Londres, Inglaterra

2º - Una Pizza Napoletana - Nova York, Estados Unidos

3º - Confine - Milão, Itália

4º - Seu Pizza Illuminati - Roma, Itália / I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Itália

5º - Tony's Pizza Napoletana - São Francisco, Estados Unidos / Pizzeria Sei - Los Angeles, Estados Unidos

6º - Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil

7º - RistoPizza by Napoli sta ca - Tóquio, Japão

8º - Baldoria - Madri, Espanha

9º - The Pizza Bar on 38th - Tóquio, Japão

10º - Razza - Jersey City, Estados Unidos

Criado na Itália em 2017, o 50 Top Pizza avalia estabelecimentos de diferentes partes do mundo. As visitas são realizadas por inspetores anônimos, que pagam pelas refeições como clientes comuns. Entre os aspectos considerados estão a qualidade das pizzas, atendimento, ambiente, estrutura, tempo de espera, cardápio e opções de bebidas.

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