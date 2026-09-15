Brasil tem seis pizzarias entre as 100 melhores do mundo; veja ranking

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Fernanda Varela
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:25
O Brasil colocou seis pizzarias entre as 100 melhores do mundo no 50 Top Pizza World 2026, um dos principais rankings internacionais dedicados à pizza artesanal. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (15), durante uma cerimônia realizada em Nápoles, na Itália.
Entre as brasileiras, o grande destaque foi a Leggera Pizza Napoletana, de São Paulo, que conquistou a 6ª colocação mundial. A pizzaria, comandada por André Guidon, também ocupa pelo terceiro ano consecutivo o posto de melhor da América Latina na edição regional do guia.
Melhores pizzas do Brasil
São Paulo concentra cinco dos seis estabelecimentos brasileiros presentes na lista. Além da Leggera, aparecem QT Pizza Bar, A Pizza da Mooca, Unica Pizzeria e Veridiana Pizzaria. O Rio de Janeiro é representado pela Bento Pizzeria Napoletana, localizada na Tijuca.
A QT Pizza Bar conseguiu a segunda melhor colocação entre as brasileiras, chegando ao 17º lugar. A casa de Matheus Ramos também recebeu um reconhecimento especial: a Pomodori foi escolhida como Pizza do Ano. A receita reúne diferentes preparações de tomate, entre elas tomate-cereja amarelo, tomate fermentado e defumado, crispy e aioli de tomate.
A Pizza da Mooca ficou na 41ª posição, enquanto a Unica Pizzeria aparece em 46º. A última avançou quatro colocações em relação ao resultado do ano anterior.
Única representante carioca, a Bento Pizzeria Napoletana alcançou o 70º lugar. Comandado pelo chef italiano Pierluigi Russo, o estabelecimento já havia sido considerado o melhor do Rio na edição latino-americana do ranking, quando ficou na 11ª posição.
A Veridiana Pizzaria completa a participação brasileira. Depois de estrear na relação mundial em 96º lugar no ano passado, a casa paulistana avançou para a 75ª posição em 2026.
Veja como ficou o ranking das pizzarias brasileiras:
6º - Leggera Pizza Napoletana - São Paulo
17º - QT Pizza Bar - São Paulo
41º - A Pizza da Mooca - São Paulo
46º - Unica Pizzeria - São Paulo
70º - Bento Pizzeria Napoletana - Rio de Janeiro
75º - Veridiana Pizzaria - São Paulo
Qual é a melhor pizzaria do mundo?
O primeiro lugar mundial ficou com a Napoli on the Road, de Londres, comandada pelo pizzaiolo Michele Pascarella. O estabelecimento saltou da 5ª posição em 2025 para o topo do ranking deste ano.
A Una Pizza Napoletana, de Nova York, conquistou a segunda posição, seguida pela Confine, de Milão, na Itália.
Confira as 10 melhores pizzarias do mundo:
1º - Napoli on the Road - Londres, Inglaterra
2º - Una Pizza Napoletana - Nova York, Estados Unidos
3º - Confine - Milão, Itália
4º - Seu Pizza Illuminati - Roma, Itália / I Masanielli - Francesco Martucci - Caserta, Itália
5º - Tony's Pizza Napoletana - São Francisco, Estados Unidos / Pizzeria Sei - Los Angeles, Estados Unidos
6º - Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil
7º - RistoPizza by Napoli sta ca - Tóquio, Japão
8º - Baldoria - Madri, Espanha
9º - The Pizza Bar on 38th - Tóquio, Japão
10º - Razza - Jersey City, Estados Unidos
Criado na Itália em 2017, o 50 Top Pizza avalia estabelecimentos de diferentes partes do mundo. As visitas são realizadas por inspetores anônimos, que pagam pelas refeições como clientes comuns. Entre os aspectos considerados estão a qualidade das pizzas, atendimento, ambiente, estrutura, tempo de espera, cardápio e opções de bebidas.