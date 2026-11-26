EMPREENDEDORISMO

Brasileira cria delivery de comida por barcos: Canoa Food vira negócio lucrativo para várias famílias e conquista prêmio nacional

Produtora rural do Amapá transformou o transporte tradicional das comunidades ribeirinhas em um negócio gastronômico e conquistou reconhecimento nacional



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14:40

Betânia Quaresma Costa conquistou o primeiro lugar nacional em uma premiação de empreendedorismo feminino Crédito: Divulgação / Sebrae

Enquanto os serviços convencionais de delivery utilizam motocicletas e bicicletas, uma produtora rural do Amapá encontrou uma alternativa nas águas. Betânia Quaresma Costa criou um sistema de entrega de comida por meio de canoas tradicionais na Amazônia.

Batizada de Canoa Food, a iniciativa integra um empreendimento gastronômico no município de Itaubal e contribui para o sustento de aproximadamente 12 famílias. Além disso, o negócio rendeu à brasileira um dos principais reconhecimentos nacionais de empreendedorismo feminino.

Mulheres do Agro 1 de 7

Tradição ribeirinha em negócio

À frente do Balneário Sabores do Macacoari, Betânia desenvolveu uma experiência gastronômica que aproveita as características naturais e culturais da região. Para isso, a empreendedora incorporou as tradicionais embarcações amazônicas ao serviço de delivery.

Dessa forma, os pratos típicos da culinária ribeirinha percorrem as águas do rio Macacoari. Além disso, o Canoa Food conecta dois setores econômicos da região: a gastronomia local e o turismo rural.

O empreendimento beneficia cerca de 12 famílias envolvidas nas atividades do balneário. Assim, além de explorar um diferencial turístico, a produtora rural encontrou uma maneira de estimular a economia da comunidade e valorizar os conhecimentos locais.

Primeiro lugar em prêmio nacional

A iniciativa conquistou o troféu de ouro na categoria Produtora Rural do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A cerimônia aconteceu no dia 17 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória, no Espírito Santo.

Antes de chegar à final nacional, Betânia precisou superar a etapa estadual da competição. A premiação reconhece mulheres que se destacam pela capacidade de administrar negócios, desenvolver soluções inovadoras e promover o desenvolvimento socioeconômico.

Empreendedora amapaense recebeu o troféu de ouro durante cerimônia realizada no Espírito Santo Crédito: Divulgação / Sebrae