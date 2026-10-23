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Brasileira de 20 anos, Amelie Voigt Trejes tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão e lidera ranking da Forbes de jovens bilionários.

Herdeira de participação na WEG, empresa fundada pelo avô, tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão; outros quatro integrantes da família também aparecem na lista da Forbes

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:15

Amelie Voigt Trejes, de 20 anos, tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão, ligada à participação acionária na WEG Crédito: Reprodução

Uma brasileira de 20 anos ocupa o topo do ranking de bilionários mais jovens do mundo em 2026. Amelie Voigt Trejes, integrante da família ligada à fabricante de equipamentos elétricos WEG, tem patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão, segundo levantamento da Forbes. A fortuna está associada à participação acionária que recebeu na empresa fundada por seu avô.

Amelie integra um grupo de jovens herdeiros que acumularam grandes patrimônios a partir de participações em empresas familiares. No caso dela, a fatia de aproximadamente 2% da WEG representa a principal origem da riqueza. A brasileira, porém, não ocupa cargo executivo na companhia.

A posição no ranking chama atenção também pela idade. A jovem aparece à frente do alemão Johannes von Baumbach, herdeiro de uma das maiores empresas farmacêuticas da Alemanha. Os dois têm idades próximas, com diferença de poucas semanas, segundo as informações divulgadas sobre a lista.

Família reúne outros jovens bilionários

A presença de Amelie no levantamento não é isolada. Entre os brasileiros com menos de 30 anos que aparecem na lista da Forbes de 2026, outros quatro integrantes da família Voigt também têm fortunas bilionárias ligadas à WEG.

5 bilionários mais jovens do Brasil 1 de 5

A relação inclui Dora Voigt de Assis, de 28 anos, e Lívia Voigt de Assis, de 21, ambas com patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão. Os irmãos de Amelie, Felipe Voigt Trejes e Pedro Voigt Trejes, ambos de 23 anos, aparecem com fortunas calculadas em US$ 1,1 bilhão cada.

A concentração de nomes da mesma família no ranking está relacionada à participação acionária mantida por diferentes gerações na companhia catarinense.

Como surgiu a fortuna da família

A WEG foi fundada em 1961, em Santa Catarina, por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Ao longo das décadas, a empresa ampliou sua atuação e conquistou presença internacional no setor industrial.

Hoje, o grupo produz equipamentos e soluções para áreas como geração e distribuição de energia, automação industrial e sistemas elétricos. A expansão da companhia contribuiu para a valorização das ações e, consequentemente, para o crescimento do patrimônio de seus acionistas.

A fortuna atribuída a Amelie não significa que ela tenha esse valor disponível em dinheiro. Como a riqueza está vinculada principalmente às ações da WEG, a estimativa pode variar conforme a cotação dos papéis e as condições do mercado financeiro.

Herança e novas gerações de bilionários

O ranking de 2026 reúne jovens que chegaram ao grupo dos bilionários por caminhos distintos. Enquanto alguns construíram empresas, especialmente nos setores de tecnologia e inovação, outros receberam participações empresariais por herança.