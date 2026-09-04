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Brasileira é eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo; advogada abandonou a carreira e produz conteúdo adulto

Ivy Mena abandonou a carreira no Direito e diz que deixou de revelar a idade exata após sofrer comentários relacionados ao envelhecimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:10

Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo
Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo Crédito: Reprodução

A brasileira Ivy Mena foi eleita pela segunda vez a mulher 60+ mais bonita do mundo pela Playboy África do Sul. Gaúcha e ex-advogada da área de família, ela mudou completamente de carreira e atualmente trabalha como influenciadora e produtora de conteúdo adulto.

Ivy não revela quantos anos tem exatamente. Segundo ela, depois dos 60, decidiu simplesmente responder "60+" quando questionada sobre a idade. A escolha teria sido motivada pelos comentários e ataques que passou a receber relacionados ao envelhecimento.

Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo

Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução
Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução
Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução
Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução
Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução
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Ivy Mena foi eleita pela 2ª vez a mulher 60+ mais bonita do mundo por Reprodução

Antes de ingressar no mercado de conteúdo adulto, Ivy atuava como advogada especializada em Direito de Família. Ela conta que a aparência já despertava comentários mesmo durante a antiga profissão.

"Eu sempre ouvi que eu era simpática, espontânea, bonita. Em uma reunião virtual, deixaram o microfone aberto e ouvi colegas comentando sobre mim", relatou.

Do Direito ao conteúdo adulto

A mudança profissional também colocou Ivy diante de críticas. A influenciadora contou que chegou a ser questionada por um vizinho durante uma assembleia de condomínio por causa do trabalho que realiza.

Segundo Ivy, ela descobriu posteriormente que o mesmo homem era assinante de seu conteúdo. "Meu trabalho é legal, profissional e exercido fora das áreas comuns do condomínio", declarou.

A influenciadora defende que mulheres tenham liberdade para explorar a própria sensualidade independentemente da idade e critica a diferença na maneira como o envelhecimento feminino e masculino costuma ser encarado. "Um homem de 50 ou 60 anos pode envelhecer, ficar grisalho e continuar sendo visto como sensual. A mulher parece ter que continuar jovem para ser desejada", afirmou.

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Título de mulher 60+ mais bonita do mundo

O reconhecimento da Playboy África do Sul aconteceu pela segunda vez. Para Ivy, o título também serve para questionar a ideia de que sensualidade e envelhecimento não podem caminhar juntos. "Muitas mulheres chegam aos 60 e começam a acreditar que não podem mais ser sensuais, como se essa fase da vida tivesse acabado", disse.

A própria decisão de não divulgar mais a idade exata está relacionada a essa percepção. Ivy prefere se apresentar apenas como uma mulher "60+" e evitar que o número seja usado para julgá-la.

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Fraturou o pé durante gravação

A produção de conteúdo adulto já rendeu até um acidente para a influenciadora. Em fevereiro, Ivy revelou que fraturou o pé enquanto gravava sozinha um vídeo solicitado por um seguidor.

"Achei que dava conta, porque faço tudo sozinha, mas perdi o equilíbrio durante a gravação e terminei com o pé fraturado", contou.

Apesar das críticas que recebe pela mudança de profissão, Ivy continua produzindo conteúdo e usando a própria experiência para defender que mulheres acima dos 60 anos não precisam abandonar a sensualidade por causa da idade.

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